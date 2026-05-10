Retraite Agirc-Arrco : après 2 ans de gel, les retraités veulent savoir quand leurs pensions complémentaires seront enfin revalorisées

Après près de deux ans sans revalorisation, une décision attendue est prévue pour novembre 2026, confirme le magazine Pleine Vie. Avec 14 millions de retraités concernés, cette reconstitution des pensions prend une grande importance, d’autant plus que les tensions inflationnistes et la montée du coût de la vie pèsent sur le budget des ménages.

Comment se pilote la revalorisation des pensions

La revalorisation des pensions Agirc‑Arrco est encadrée par l’accord contractuel 2023‑2026. Elle repose sur une formule assez technique : l’inflation hors tabac moins 0,4 point, avec une marge d’ajustement de 0,4 point fournie par les partenaires sociaux. Malgré des hausses notables précédentes (5,1 % en 2022 et 4,9 % en 2023), la hausse limitée à 1,6 % en novembre 2024 puis le gel en 2025 ont créé de fortes attentes pour 2026.

En parallèle, les pensions de base continuent d’évoluer : 5,3 % en 2024, 2,2 % en 2025 et 0,9 % en 2026.

Le gel intervient alors que la question des réserves est au premier plan : elles s’élevaient à 85,6 milliards d’euros en 2024, ce qui ouvre la possibilité d’une augmentation modeste. Ces réserves servent aussi à couvrir des défis démographiques annoncés pour les années à venir.

Remboursements annoncés et erreurs de calcul

En plus de la revalorisation, l’Agirc‑Arrco doit gérer une revalorisation annoncée pour les retraites dès le 1er novembre. L’organisme a annoncé que les remboursements seront effectués « sans limite de prescription pour les retraités eux‑mêmes ». Ce geste vise à regagner la confiance des allocataires affectés.

Ce dossier dépasse la simple question financière : il touche à la transparence et à l’équité du fonctionnement du système pour l’ensemble des bénéficiaires.

Ce qui se joue sur le plan social et économique

Sur le plan financier, la situation de l’Agirc‑Arrco paraît favorable à court terme : un excédent budgétaire de 1,4 milliard d’euros et des revenus financiers record de 1,1 milliard d’euros donnent des marges de manœuvre. Les partenaires sociaux, toutefois, réclament une hausse plus rapide des prestations. Des tensions sociales sont possibles, notamment à l’automne 2026.

La dynamique démographique reste un sujet sensible : la baisse de la natalité signifie potentiellement moins de cotisants à l’avenir, ce qui pèsera sur l’équilibre des comptes à long terme.