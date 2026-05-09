Pourquoi certains retraités gardent leurs fiches de paie à vie alors que d’autres les détruisent dès la liquidation : qui a raison ?

Lorsqu’un individu liquide ses droits à la retraite, la question de la conservation des fiches de paie se pose tout de suite. Ces documents, souvent vus comme des archives encombrantes, sont trop vite jugés inutiles une fois la pension versée. Pourtant, cette idée est trompeuse. Les bulletins de salaire gardent une valeur juridique durable, bien au-delà de la fin de la carrière, et ils jouent un rôle important pour protéger les droits acquis tout au long de la vie active, informe le magazine Pleine Vie.

Pourquoi garder ses fiches de paie après la retraite

Les fiches de paie servent d’abord à valider les informations enregistrées dans le relevé de carrière. Malgré la numérisation, des erreurs fréquentes ou des oublis persistent parfois et demandent une vérification. Un retraité qui remarque une anomalie sur le montant de sa pension, même après liquidation, pourra s’appuyer sur ses fiches de paie pour demander une révision. Les interlocuteurs habituels pour ces démarches sont l’Assurance retraite et Agirc-Arrco. C’est d’autant plus vrai pour les périodes antérieures aux années 2000, qui peuvent présenter des lacunes dans les enregistrements. Sans ces preuves tangibles, obtenir une révision devient plus compliqué, ce qui montre la valeur stratégique de ces documents.

Par ailleurs, les fiches de paie jouent un rôle dans la reconnaissance des maladies professionnelles. Il arrive que des maladies professionnelles soient reconnues tardivement, bien après la fin de la carrière. Dans ces situations, les fiches de paie aident à reconstituer les expositions et les conditions de travail pour que l’Assurance Maladie puisse calculer le montant d’une éventuelle rente. Sans ces éléments, l’évaluation des droits est plus difficile, notamment dans les secteurs à risques.

Un coup de main pour les proches après le décès

Au-delà de la vie de l’assuré, les fiches de paie sont aussi précieuses pour les ayants droit en cas de décès. Elles peuvent influer sur le calcul de certains droits, comme une pension de réversion, que l’Agirc-Arrco vérifie en demandant des justificatifs précis. Conserver ces documents facilite les démarches pour les proches et réduit le risque de retard ou de refus lié à l’absence de pièces justificatives.