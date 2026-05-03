Ce document que chaque retraité reçoit et range sans le lire cache une erreur qui peut coûter plusieurs milliers d’euros par an

Chaque année, de nombreux retraités français reçoivent des documents administratifs importants qu’ils rangent sans vraiment les lire. Ces courriers peuvent contenir des erreurs invisibles au premier abord, mais aux conséquences financières lourdes. Selon un rapport récent, un simple oubli de vérification de la notification de pension peut faire perdre des milliers d’euros.

Un taux d’erreur des erreurs de pension de 10,5 % en 2024 et 12,4 % en 2023 a représenté environ 900 millions d’euros pour l’année 2024.

Analysons l’ampleur du problème. Parmi les erreurs fréquentes, des anomalies administratives peuvent réduire une pension sur une durée de 25 ans. Par exemple, une sous-estimation de 20 euros par mois revient à une perte d’environ 6 000 euros sur 25 ans. Des erreurs systématiques dans les dossiers passent souvent inaperçues et le délai de contestation initial de 60 jours est souvent méconnu des retraités.

Ce qui revient le plus dans le calcul des pensions

Plusieurs anomalies courantes affectent le calcul des pensions, explique Le Journal des Seniors. Les trimestres manquants ou « trimestres fantômes » sont parmi les plus problématiques. On trouve aussi des salaires oubliés, des salaires qui ne sont pas pris en compte dans le calcul, et la non-application des majorations comme celles pour enfants. Un taux erroné de Contribution sociale généralisée (CSG) peut, par exemple, entraîner des prélèvements de « plusieurs dizaines d’euros par mois ».

Les trimestres « réputés cotisés » comprennent ceux validés pour le service militaire, le chômage, la maladie, ainsi que les majorations pour maternité. Concrètement :

Pour chaque période de 90 jours de service militaire, on valide un trimestre.

Pour le chômage, un trimestre est validé pour chaque 50 jours indemnisés.

Pour la maladie, un trimestre pour chaque 60 jours indemnisés.

Enfin, 8 trimestres sont accordés par enfant dans le secteur privé, tandis que 2 trimestres sont attribués dans le secteur public.

Conséquences et délais pour contester

Les trimestres oubliés se traduisent souvent par une décote sur la pension de base. Chaque trimestre manquant peut réduire la pension de 1,25 %. Cette décote ne s’applique pas si l’assuré liquide ses droits à l’âge de la retraite à taux plein.

Attention aux délais : deux mois après la réception du document, il devient presque impossible de contester les erreurs, sauf si l’on présente des éléments nouveaux. Le délai de contestation initial de 60 jours est donc à garder en tête. Pour la retraite de base, les corrections sont limitées aux cinq années précédant la demande. Pour l’Agirc-Arrco, la révision prend effet au premier jour du mois suivant la demande.

Sur la CSG, pour l’année 2026, les taux applicables varient selon le Revenu Fiscal de Référence de 2024. Ces taux vont de 3,8 % à 8,3 %. Une erreur dans la détermination de ce taux augmente injustement les prélèvements sur les pensions, comme cela a été observé lors du paiement d’avril 2025, lié à une migration informatique.