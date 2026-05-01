Mauvaise nouvelle pour les retraités : le versement de la pension de mai 2026 change de date, voici quand vous serez payé

En mai 2026, la succession de jours fériés et de week-ends va chambouler le calendrier habituel des paiements de retraite en France. Ces retards de versement pour certains retraités français sont à prévoir. Comprendre ces ajustements du calendrier et connaître les dates clés aide à éviter des tensions budgétaires inutiles.

S’organiser avec les jours fériés de mai 2026

Avec le 1er mai 2026, la Fête du Travail, commence une période qui perturbe les flux bancaires classiques. Ce jour férié est suivi d’un week-end, interrompant les opérations bancaires jusqu’au lundi suivant. La semaine d’après, le 8 mai devance encore un week-end. Ce chevauchement complique le travail des organismes de prévoyance comme l’Agirc-Arrco, la Cnav, la Carsat, et la MSA, qui doivent anticiper pour limiter les retards.

Les retraités percevant une retraite complémentaire de l’Agirc-Arrco verront leur décalage du versement reporté techniquement au lundi 4 mai 2026, annonce Pleine Vie. Ce décalage de trois jours peut paraître anodin, mais il pose problème pour ceux dont les dépenses tombent au début du mois.

Dates de versement adaptées pour limiter les conséquences

Pour atténuer les effets des jours fériés de mai, les gestionnaires de la retraite de base ont aussi ajusté les dates. Habituellement prévue le 9 du mois, cette pension sera exceptionnellement versée le jeudi 7 mai 2026. Cette anticipation permettra à certains retraités d’avoir de la trésorerie un peu plus tôt et de mieux faire face aux prélèvements automatiques.

Notez que les pensions versées en mai correspondent aux droits acquis pour le mois d’avril précédent. Il est conseillé de consulter régulièrement les espaces clients sur les sites de l’Assurance Retraite et de l’Agirc-Arrco pour suivre ces ajustements en temps réel.