Pourquoi certains conseillers retraite déconseillent d’attendre le taux plein : le calcul que personne ne fait avant de décider

Dans le paysage complexe de la retraite en France, l’idée d’obtenir une retraite à taux plein est souvent considérée comme l’objectif ultime pour assurer un avenir serein. Pourtant, se focaliser uniquement sur ce repère administratif n’est pas forcément la meilleure stratégie pour tout le monde. Optimiser sa pension demande d’examiner plusieurs paramètres et de comprendre que le taux plein n’est pas une promesse de revenus équivalents au dernier salaire. Cet article détaille pourquoi viser seulement le taux plein peut être une erreur et quelles alternatives existent pour mieux préparer sa retraite.

Le « taux plein », comment ça marche

Le règles de départ pour obtenir une pension à taux plein nécessitent 172 trimestres de cotisation. On peut aussi l’obtenir en travaillant jusqu’à 67 ans. Chaque trimestre manquant entraîne une décote de 1,25 % sur la pension, ce qui peut rendre la course au taux plein coûteuse.

Le revenu annuel moyen, autre donnée clé, se calcule sur les 25 meilleures années de salaire et est plafonné à 50 % du PASS, soit 2 002,50 € en 2026, rapporte le journal La République des Pyrénées. Même si le taux plein permet d’atteindre ce 50 % dans le régime de base, ce pourcentage est lui-même limité par ce plafond, d’où l’importance de la retraite complémentaire.

Quelles alternatives au taux plein

Plusieurs pistes permettent d’améliorer sa situation sans viser à tout prix le taux plein. Le rachat de trimestres est souvent pertinent pour ceux qui ont des études supérieures non cotisées. La retraite progressive permet, elle, de réduire son temps de travail tout en touchant une partie de sa pension, ce qui aide à concilier reprise du temps libre et maintien d’un revenu.

On peut aussi repousser la date de départ pour augmenter sa pension, ou au contraire profiter d’un départ anticipé via la « carrière longue », qui autorise un départ sans décote avant l’âge légal. Chaque option mérite d’être étudiée et simulée pour connaître son effet réel sur la pension.

Faites vos simulations et attention aux pièges

Il est important d’effectuer des simulations pour mesurer les conséquences d’un départ à différents âges et éviter les erreurs fréquentes. « Pour ceux qui sont déjà à temps partiel à 60 ans avec 150 trimestres validés, il faut penser à effectuer des simulations de retraite », conseille Pascale Gauthier de Novelvy Retraite. Ne pas faire ces simulations peut conduire à une perte financière non négligeable.

Beaucoup pensent qu’il faut absolument continuer à travailler à 100 % jusqu’à l’âge légal pour maximiser sa pension. Pourtant, la retraite progressive et d’autres solutions peuvent offrir des alternatives viables sans compromettre la qualité de vie. Il faut donc peser soigneusement les différents scénarios avant de prendre une décision.