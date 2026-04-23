À 102 ans, il travaille encore 4 jours par semaine sur les chantiers familiaux : c’est la poterie qui le maintient debout, selon lui

À 102 ans, George Strausman défie les attentes en jonglant entre son entreprise familiale et des cours de poterie.

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Nicolas Jean
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À 102 ans, il travaille encore 4 jours par semaine sur les chantiers familiaux : c'est la poterie qui le maintient debout, selon lui
À 102 ans, il travaille encore 4 jours par semaine sur les chantiers familiaux : c’est la poterie qui le maintient debout, selon lui © Social Mag
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Dans un monde où la retraite tardive rime souvent avec pause, George Strausman, âgé de 102 ans, casse les idées reçues. Toujours actif dans l’entreprise de construction familiale, il jongle entre un emploi du temps bien rempli et des cours de poterie, une passion qu’il a embrassée il y a une décennie. Les petites vidéos postées par sa petite-fille Francesca Rietti sur TikTok montrent son humour contagieux et inspirent des internautes aux quatre coins du globe.

Un quotidien bien rempli

Loin de se laisser freiner par l’âge, George Strausman garde un rythme étonnant. Il travaille encore quatre jours par semaine pour l’entreprise familiale, faisant preuve d’une énergie et d’une détermination rares, raconte People.

La poterie vient compléter sa vie professionnelle. « J’ai toujours travaillé de mes mains. C’est une chose intéressante à faire. Et c’est difficile à bien faire », confie-t-il, montrant qu’il aime relever des défis.

Il suit ses cours dans le cadre du Great Neck Free Union School District’s Community Education Program à Long Island, New York. Chaque semaine, il assiste à un cours de trois heures, souvent le seul homme d’un groupe de femmes qu’il décrit comme un « très beau groupe de dames », appréciant leur compagnie et leur savoir-faire.

Sa présence qui cartonne sur les réseaux

Ce n’est pas seulement son travail ou sa poterie qui attirent les regards. Les vidéos de Francesca sur TikTok dévoilent son quotidien et son sens de l’humour, et ont rapidement trouvé un large public.

Des milliers d’internautes saluent son allure et son dynamisme, et se demandent quel est son « secret » pour une vie aussi longue et active. Francesca raconte que beaucoup ont du mal à croire qu’il a 102 ans, et c’est justement cette surprise qui attise la curiosité du public.

George conduit encore lui-même jusqu’à ses cours de poterie, affirmant ainsi son indépendance. Sa présence régulière dans le programme d’éducation communautaire témoigne de sa passion et de sa volonté de rester actif, comme le souligne Jennifer Andersen, directrice du programme : « Venir ici et rester engagé chaque semaine est vraiment inspirant pour nous tous. »

Trouver l’équilibre entre passion et boulot

La poterie a remplacé ses parties de tennis, qu’il pratiquait jusqu’à ses 90 ans, mais elle lui apporte aussi un lien avec les autres et un défi créatif permanent. « Peut-être qu’un jour je deviendrai assez bon pour être heureux avec ça. Je ne suis toujours pas satisfait de ce que je fais », dit-il, montrant sa quête constante d’amélioration.

En plus de la poterie, George a intégré un cours de poésie à sa routine, preuve qu’il aime s’ouvrir à de nouvelles expériences, une véritable réinvention professionnelle.

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