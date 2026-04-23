Ce médicament expérimental double la survie à un an du cancer du pancréas : un tournant exceptionnel

Le traitement du cancer du pancréas, souvent considéré comme l’un des cancers les plus redoutables, vient de franchir une étape importante avec la publication d’une étude montrant des résultats prometteurs pour un nouveau médicament. Elraglusib, un traitement expérimental, semble doubler le taux de survie à un an chez les patients, offrant une lueur d’espoir contre cette maladie souvent mortelle. Avec un pronostic sombre et un taux de survie à cinq ans très faible, cette avancée a de quoi retenir l’attention.

Pourquoi le cancer du pancréas est si difficile à traiter

Le cancer du pancréas fait partie des tumeurs les plus difficiles à prendre en charge, notamment parce qu’il est souvent détecté tard et qu’il manque d’outils de dépistage précoce. Selon des chercheurs comme le Dr. Devalingam Mahalingam, « La plupart des patients, malheureusement, présentent une maladie avancée. » Cette détection tardive explique pourquoi le taux de survie à cinq ans ne dépasse pas 11 % à 13 % chez les personnes nouvellement diagnostiquées.

En France, près de 16 000 nouveaux cas sont recensés chaque année, et les projections pour 2030 prédisent que ce cancer deviendra le deuxième cancer le plus meurtrier après le cancer du poumon. Le microenvironnement tumoral du pancréas est décrit comme très dense et fibreux, ce qui réduit l’efficacité des traitements classiques, tout comme le microbiote intestinal peut influencer le développement de certains cancers.

Ce que promet l’elraglusib

Publié dans la revue Nature Medicine le 14 avril 2026, l’essai clinique de phase 2 a évalué l’efficacité de Elraglusib. Cet inhibiteur cible une protéine spécifique, la glycogen synthase kinase-3 bêta (GSK-3 β), qui favorise la survie des cellules cancéreuses en augmentant l’activité du facteur nucléaire κB (NF-κB). En bloquant cette protéine, elraglusib réussit à supprimer des molécules qui rendent les tumeurs résistantes au système immunitaire, tout en améliorant la perméabilité du microenvironnement tumoral aux thérapies.

Les résultats prometteurs de l’essai clinique de phase 2 ont montré que la survie médiane du groupe traité avec elraglusib plus chimiothérapie est passée à 10,1 mois, contre 7,2 mois pour le groupe sous chimiothérapie seule. Les taux de survie à un an sont particulièrement marquants, avec 42 % pour le groupe elraglusib, contre 22 % pour le groupe témoin.

Et après ? perspectives et défis à venir

Associé aux traitements existants, elraglusib pourrait compléter d’autres approches récentes, comme les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire et les thérapie innovante et les inhibiteurs de KRAS. C’est en combinant ces stratégies que le traitement pourrait obtenir de meilleurs résultats contre le cancer du pancréas. Malgré des résultats positifs en boîte de Pétri et chez l’animal, elraglusib devra encore démontrer son efficacité lors d’un essai de phase 3 avant toute mise sur le marché.

Le développement de ce médicament est d’autant plus remarquable qu’il s’est fait sans l’appui des grandes sociétés pharmaceutiques. Comme le résume le Dr. Mahalingam, « Ce n’est jamais facile de développer un médicament depuis une institution académique. C’est agréable d’en voir qui aboutissent. »