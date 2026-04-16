Travail : le brown-out pousse de plus en plus de salariés à partir

Brown-out : une perte de sens qui pousse à la démission

Le brown-out désigne une forme particulière de souffrance au travail. Contrairement au burn-out ou au bore-out, il ne s’agit ni d’un excès ni d’un manque de travail. En revanche, il traduit une perte de sens profonde. Ainsi, selon l’enquête de Great Place To Work intitulée « Great Insights 2026 – Dans la tête des salariés français », 28 % des salariés seraient prêts à démissionner pour cette raison. De fait, le brown-out s’installe progressivement, souvent sans bruit. Il se manifeste par une démotivation persistante et un désengagement diffus.

Comme l’explique Amandine Ruas, coach professionnelle, « C’est une démotivation, une lassitude, voire une fatigue psychologique et/ou physique, qui s’installe parce que notre quotidien professionnel manque de sens et de stimulation », selon TF1 Info. Le brown-out ne frappe pas par excès, mais par vide. Par ailleurs, les données convergent. Selon CNews, ce phénomène concerne « plus d’un salarié sur quatre » et repose sur une enquête menée auprès de plus de 4 200 salariés. En conséquence, le brown-out ne relève plus d’un cas isolé mais d’une tendance lourde, révélatrice d’un malaise structurel au sein des organisations.

Des symptômes invisibles mais un impact sur la santé

Le brown-out se distingue par sa discrétion. Contrairement à d’autres troubles, ses signaux sont diffus et parfois difficiles à identifier. Pourtant, ils sont bien réels. D’abord, l’ennui s’installe. Ensuite, les journées semblent interminables. Enfin, un sentiment d’inutilité s’ancre durablement. Dans ce contexte, les conséquences sur la santé mentale sont significatives. Amandine Ruas précise que les salariés concernés « ont l’impression que les journées passent lentement. On observe une certaine anxiété à envisager ses journées ou ses semaines de travail, une déprime, une perte d’estime de soi ou de confiance en soi », selon CNews. Ainsi, le brown-out agit comme une érosion lente mais profonde du bien-être psychologique.

De plus, ce phénomène repose souvent sur un conflit de valeurs. Le burn-out correspond à un excès de travail, le bore-out à un manque de travail. Le brown-out, lui, renvoie à une perte de sens dans ce que l’on fait. En d’autres termes, le salarié continue à travailler, mais sans adhésion réelle. Cette dissociation progressive peut entraîner une fatigue émotionnelle importante. Dès lors, le brown-out s’inscrit dans une dynamique insidieuse. Il ne provoque pas forcément un arrêt immédiat, mais il fragilise durablement l’individu. Et, à terme, il peut conduire à une démission ou à un retrait progressif du collectif.

Un phénomène révélateur des évolutions du travail

Le brown-out ne surgit pas par hasard. Il s’inscrit dans une transformation plus large du rapport au travail. Aujourd’hui, les salariés recherchent davantage de sens, d’utilité et de cohérence dans leurs missions. Or, lorsque ces éléments font défaut, le désengagement apparaît. Selon l’enquête Great Place To Work, citée par plusieurs médias, le manque de sens devient même un critère plus déterminant que l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle. Par exemple, 28 % des salariés évoquent la perte de sens comme raison potentielle de démission, contre 27 % pour l’équilibre de vie. Cette inversion des priorités illustre une mutation profonde des attentes.

Le brown-out met en lumière les limites de certaines organisations. Comme l’analyse Matthieu Poirot, « les salariés ont besoin de comprendre pourquoi ils travaillent », selon Le Parisien. Ainsi, l’absence de projet collectif ou de vision claire peut accentuer le sentiment d’inutilité. Le travail devient alors une succession de tâches déconnectées. Par conséquent, les entreprises se trouvent face à un défi majeur. Elles doivent redonner du sens aux missions, renforcer la communication et valoriser l’utilité du travail. À défaut, le brown-out risque de s’amplifier. Et avec lui, les départs silencieux, les pertes de motivation et les fragilités psychologiques.