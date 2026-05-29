Médicaments anti-obésité : la France valide le remboursement, mais quels risques pour les patients ?

Jeudi 28 mai 2026, la ministre de la Santé Stéphanie Rist a officialisé la prise en charge de nouveaux médicaments contre l’obésité. Cette décision concerne notamment Wegovy et Mounjaro, deux traitements injectables de la famille des analogues du GLP-1. Toutefois, ces médicaments ne seront pas accessibles à tous les patients. Ils seront réservés aux personnes souffrant d’une obésité sévère ou massive, selon des critères médicaux précis. Par ailleurs, l’annonce relance le débat autour de leur sécurité, alors que les effets secondaires restent surveillés par les autorités sanitaires.

Des médicaments anti-obésité remboursés sous conditions strictes

Le remboursement de ces médicaments marque un changement majeur dans la prise en charge de l’obésité en France. Selon Reuters, le 28 mai 2026, les traitements Wegovy du laboratoire Novo Nordisk et Mounjaro d’Eli Lilly seront pris en charge par le système de Sécurité sociale français à hauteur de 65 %. La mesure doit concerner les patients présentant un indice de masse corporelle d’au moins 35 avec une comorbidité, ou un IMC égal ou supérieur à 40 sans autre condition médicale associée. Stéphanie Rist a précisé auprès de TF1, selon des propos rapportés par Reuters le 28 mai 2026 : « La population cible est d’environ un million de personnes. Cependant, cela ne signifie pas que tout le monde recevra le traitement, car cela dépend toujours du cas individuel et de la prescription du médecin. »

Ces médicaments anti-obésité représentent néanmoins un coût important pour le système de santé. Selon Reuters, le ministère estime la dépense annuelle à environ 100 millions d’euros lorsque le dispositif sera pleinement déployé. Avant ce remboursement, les patients concernés payaient environ 300 euros par mois en moyenne pour accéder à ces traitements. En outre, la France devient le premier pays de l’Union européenne à mettre en place une telle prise en charge pour ces médicaments destinés aux formes sévères d’obésité.

Les effets secondaires des médicaments anti-obésité sous surveillance

L’arrivée des médicaments anti-obésité remboursés ne fait pas disparaître les questions de sécurité. Ces traitements agissent principalement en imitant une hormone appelée GLP-1, impliquée dans la régulation de la glycémie et de la sensation de satiété. Cependant, leur action peut provoquer plusieurs effets secondaires. Les troubles digestifs font partie des réactions les plus fréquemment rapportées, avec notamment des nausées, vomissements, diarrhées ou douleurs abdominales. Ces manifestations apparaissent souvent au début du traitement ou lors de l’augmentation progressive des doses.

D’autres effets secondaires potentiels nécessitent également une attention médicale. Les médicaments de cette famille peuvent être associés à des complications plus rares, notamment des troubles biliaires ou des inflammations du pancréas chez certains patients. Par conséquent, les médecins doivent évaluer les bénéfices et les risques avant chaque prescription. Les autorités rappellent aussi que ces médicaments anti-obésité ne remplacent pas une prise en charge globale incluant suivi nutritionnel, activité physique adaptée et accompagnement médical durable.

Des médicaments remboursés mais réservés à un usage médical encadré

La médiatisation d’Ozempic, Wegovy et Mounjaro a favorisé l’intérêt du grand public pour ces médicaments, mais leurs indications restent différentes. Ozempic, qui contient du sémaglutide comme Wegovy, est destiné au traitement du diabète de type 2 et non spécifiquement à la perte de poids chez les personnes sans indication médicale. Ainsi, les autorités sanitaires surveillent les mésusages liés à ces traitements, notamment lorsqu’ils sont recherchés uniquement pour un objectif esthétique. Selon CNews, le 28 mai 2026, les effets secondaires des GLP-1 justifient une utilisation encadrée et une prescription adaptée au profil du patient.

Les laboratoires concernés défendent toutefois l’intérêt thérapeutique de ces médicaments anti-obésité pour les patients sévèrement touchés. Étienne Tichit, directeur général de Novo Nordisk France, a déclaré dans des commentaires transmis à Reuters le 28 mai 2026 : « Cela répond à un défi croissant de santé publique et à l’urgence d’une prise en charge thérapeutique appropriée. » Dans la même communication rapportée par Reuters, Mike Doustdar, président-directeur général de Novo Nordisk, a estimé que cette décision « démontre la prévoyance et la maturité du système français, ainsi que son engagement à fournir les ressources nécessaires pour lutter contre cette maladie chronique. » Désormais, l’enjeu sera de garantir un accès maîtrisé à ces médicaments tout en maintenant une surveillance attentive de leurs effets secondaires.