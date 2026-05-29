Salaires : une mobilisation syndicale inédite face à l’érosion du pouvoir d’achat

Dans un contexte d’inflation persistante et de tensions géopolitiques ravivées par la crise au Moyen-Orient, les huit principales centrales syndicales françaises ont adressé une lettre commune à Sébastien Lecornu pour dénoncer la stagnation des salaires. Cette convergence exceptionnelle intervient alors que les entreprises du CAC 40 ont distribué des montants records à leurs actionnaires, creusant un peu plus les inégalités qui fracturent la société française.

Les dirigeants de la CFDT, de la CGT, de FO, de la CFE-CGC, de la CFTC, de l’Unsa, de Solidaires et de la FSU affirment d’une seule voix que « la France est désormais un pays de bas salaires » où « le déclassement est massif ».

Un contraste saisissant entre dividendes et rémunérations

Les chiffres avancés par les organisations syndicales dessinent une fracture économique dont l’ampleur donne le vertige. En 2025, les entreprises du CAC 40 ont versé un montant record de 107,5 milliards d’euros à leurs actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d’actions, soit une progression de 55% depuis 2021.

Dans sa lettre ouverte adressée au Premier ministre, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, souligne que « les salariés ont absorbé le choc inflationniste de 2022-2023 par une stagnation durable de leur pouvoir d’achat ». Cette situation perdure malgré une modeste reprise en 2024, bien insuffisante pour effacer les années de recul accumulées. Le contexte géopolitique actuel, marqué par la fermeture du détroit d’Ormuz et ses répercussions directes sur les prix de l’énergie, ne fait qu’aggraver la situation.

Une smicardisation galopante du marché du travail

La revalorisation du SMIC de 2,41% au 1er juin 2026 révèle, à elle seule, l’ampleur de la dégradation salariale. Sur les 179 branches professionnelles suivies par le ministère du Travail, 126 afficheront désormais des minima inférieurs au salaire minimum légal — un paradoxe aussi éloquent qu’alarmant.

Thomas Vacheron, secrétaire confédéral de la CGT, qualifie cette proportion de « scandaleuse », estimant que près de 80% des 230 branches recensées par son organisation se trouvent dans cette situation. Cette « smicardisation accélérée », selon les mots du secrétaire national CFDT Luc Mathieu, témoigne d’un tassement généralisé des grilles salariales qui écrase toute perspective de progression.

La part des salariés rémunérés au Smic est passée de 12% en 2021 à 17,3% en 2023, représentant plus de 3 millions de travailleurs. Cette augmentation d’un million de bénéficiaires du salaire minimum révèle, au fond, l’incapacité croissante des entreprises à reconnaître et valoriser l’expérience comme les qualifications de leurs salariés.

Des revendications structurelles pour une revalorisation générale

Face à cette dégradation, les syndicats formulent des propositions de fond pour augmenter durablement les rémunérations. La CGT préconise une hausse immédiate de 5% du SMIC, ouvrant la voie vers une cible de 2.200 euros bruts mensuels à terme. Parmi les autres mesures portées par les organisations syndicales figurent le rétablissement de l’indexation des salaires sur les prix, à l’image des mécanismes belge ou luxembourgeois, ainsi que l’ouverture immédiate de négociations salariales dans toutes les branches et toutes les entreprises. Les syndicats réclament également la revalorisation du point d’indice des cinq millions de fonctionnaires, qui ont perdu 12,5% de pouvoir d’achat par rapport au Smic depuis 2020, et la suppression progressive des exonérations de cotisations sociales, dont le coût atteignait 77,3 milliards d’euros en 2024.

Une remise en cause du modèle économique actuel

Au-delà des augmentations salariales immédiates, cette mobilisation interroge plus profondément la soutenabilité du modèle économique français. Les aides publiques aux entreprises représentent 211 milliards d’euros annuels, somme considérable rapportée aux contraintes budgétaires que l’État impose par ailleurs à ses propres agents.

Marylise Léon, François Hommeril et leurs homologues épinglent ce paradoxe sans ambages : « Celles et ceux qui appellent avec le plus de constance à la réduction des dépenses publiques sont aussi ceux qui défendent le plus farouchement les dispositifs dont ils bénéficient ».

Cette critique vise en particulier le gel des allégements généraux de cotisations sur les bas salaires, mesure saluée par les syndicats mais vivement contestée par le patronat. Ces exonérations, qui ont presque quadruplé en dix ans, créent selon la CGT de véritables « trappes à bas salaires », entravant toute progression professionnelle digne de ce nom.

Des enjeux sociétaux majeurs en perspective

Cette mobilisation syndicale s’inscrit dans un débat plus vaste sur la répartition de la valeur ajoutée. Les travaux du FMI démontrent que les profits d’entreprise expliquent près de la moitié de l’inflation récente, contredisant la théorie d’une « boucle salaires-prix » souvent invoquée pour justifier la modération salariale imposée aux travailleurs. Face à l’inflation, la CGT plaide depuis plusieurs années pour des hausses de salaires significatives.

L’urgence sociale se manifeste également dans des secteurs spécifiques. Le gouvernement vient d’autoriser la revalorisation des salaires des aides à domicile du secteur associatif, gelés depuis quatre ans, permettant une hausse moyenne de 65 euros mensuels pour 100.000 professionnels — un geste bienvenu, mais que ses bénéficiaires jugent encore très insuffisant.

Cette convergence syndicale inédite pourrait bien marquer un tournant dans les relations sociales françaises. Elle intervient en amont des débats budgétaires de 2027, moment charnière pour l’orientation de la politique économique nationale dans un environnement géopolitique et énergétique dont les incertitudes n’ont jamais semblé aussi lourdes.