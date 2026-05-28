Dans l’Amérique de Trump, manger à sa faim devient difficile

L’insécurité alimentaire aux États-Unis a atteint des niveaux historiques, dépassant désormais ceux enregistrés durant les heures les plus sombres de la crise du Covid-19. Cette progression alarmante de la pauvreté nutritionnelle révèle une fracture sociale béante au cœur de la première puissance mondiale, où des millions de familles américaines peinent à assurer leurs repas quotidiens — non par manque de volonté, mais sous le poids conjugué d’une inflation persistante, d’aides gouvernementales en recul et d’une économie qui ne profite plus qu’aux mieux lotis.

Selon une étude majeure publiée mercredi par la Réserve fédérale de New York, cette dégradation touche en premier lieu les ménages à revenus modestes et les familles avec de jeunes enfants. Les données collectées dessinent une réalité économique à deux vitesses, symptomatique de ce que les économistes désignent sous le terme d’« économie en K » — une bifurcation silencieuse où les uns s’enrichissent tandis que les autres s’enfoncent.

La pauvreté alimentaire frappe plus durement l’Amérique qu’au plus fort de la pandémie

Les résultats de l’enquête menée par la Fed de New York dressent un tableau proprement alarmant de l’état de l’alimentation aux États-Unis. En février 2026, 10 % des familles interrogées déclaraient ne pas disposer de suffisamment de nourriture — soit plus du double des 4 % enregistrés en juin 2020, en plein effondrement pandémique. Une progression qui, loin de signaler un simple soubresaut conjoncturel, traduit un appauvrissement structurel difficilement réversible.

Cette détérioration s’accompagne d’une dépendance croissante aux dispositifs de solidarité alimentaire. Près de 16 % des ménages recourent désormais aux dons alimentaires, contre 10,6 % en 2020. Dans le même temps, la proportion de familles bénéficiant du programme SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) est passée de 10,6 % à 17,9 % sur la même période — une hausse qui illustre moins la générosité du système qu’elle n’en révèle les insuffisances.

Les familles gagnant moins de 50 000 dollars annuels subissent un impact disproportionné et particulièrement cruel : près de 20 % d’entre elles sont contraintes de sauter des repas ou de se priver de nourriture, tandis que plus de 38 % bénéficient des allocations SNAP, contre 22 % il y a six ans à peine.

Une économie en K qui creuse les inégalités alimentaires

Cette montée de l’insécurité alimentaire s’inscrit dans un contexte économique profondément inégalitaire. D’un côté, les ménages aisés profitent de la hausse des marchés financiers et de la valorisation immobilière. De l’autre, les familles modestes subissent de plein fouet l’inflation persistante et l’extinction progressive des aides gouvernementales nées de la pandémie. Cette divergence de trajectoires économiques s’approfondit de trimestre en trimestre, creusant un fossé que les statistiques macroéconomiques peinent à restituer.

« Alors que de nombreux ménages s’en sortent bien et que l’activité économique dans son ensemble s’est développée à un rythme soutenu, de larges segments de la population font face à des niveaux élevés d’insécurité économique et de tension financière », soulignent les économistes de la Fed de New York dans leur rapport..

Amy Breitmann, directrice de la Golden Harvest Food Bank en Géorgie, en témoigne avec une précision glaçante : « Nous avons des distributions où les gens font la queue sur trois à cinq kilomètres la nuit précédant l’événement. Ils dorment dans leurs voitures. » Des scènes que l’on associerait volontiers à la Grande Dépression, et qui se déroulent pourtant dans l’Amérique de 2026.

L’impact conjugué de l’inflation et des restrictions gouvernementales

Plusieurs forces convergent pour expliquer cette aggravation de la pauvreté alimentaire. L’inflation des prix alimentaires, qui perdure depuis la pandémie, grève lourdement les budgets des foyers les plus fragiles. L’expiration des mesures d’aide exceptionnelles liées au Covid-19 a, quant à elle, brutalement réduit le pouvoir d’achat des plus vulnérables, sans que rien de comparable ne vienne prendre le relais.

Les récentes modifications du programme SNAP, notamment le durcissement des conditions d’éligibilité sous l’administration Trump, contribuent également à cette détérioration. Nicole Williams, PDG de la Community Food Bank du centre de l’Alabama, résume avec sobriété l’enchaînement des fragilités : « L’insécurité alimentaire peut toucher votre voisin. Quand l’essence coûte un peu plus cher, ou la nourriture un peu plus, ou qu’ils font face à une réparation de voiture ou à une facture médicale, cela retire ce qu’ils pourraient consacrer à leur alimentation. »

Des répercussions économiques et sociales profondes

Cette crise alimentaire a des implications qui débordent très largement la seule question nutritionnelle. Elle contribue notamment à expliquer la morosité persistante du moral des consommateurs américains, malgré des indicateurs macroéconomiques globalement favorables — une contradiction que les gouvernants préfèrent souvent ignorer. L’enquête révèle que plus d’un tiers des ménages (36,8 %) puisent désormais dans leurs économies pour couvrir leurs dépenses courantes, contre 21,8 % en 2020. Autrement dit, une fraction croissante des Américains vit sur ses réserves — jusqu’à ce qu’il n’en reste plus.

Les conséquences se font particulièrement sentir dans les zones urbaines défavorisées. À Houston, plus de 3 500 familles ont participé à un événement de distribution alimentaire organisé par la banque alimentaire locale en novembre dernier. En Alabama, la Community Food Bank s’apprête à déménager dans des locaux plus vastes pour absorber l’afflux des besoins — signe que l’urgence n’est plus passagère, mais durable.

La guerre entre les États-Unis et l’Iran, qui a provoqué une flambée des prix de l’essence, vient aggraver cette situation déjà tendue. Les prix moyens du carburant ont atteint 4,46 dollars le gallon, soit une hausse de 40 % sur un an selon l’AAA, réduisant d’autant les budgets que les familles consacrent à leur alimentation. Chaque dollar engloutit à la pompe est un dollar de moins dans l’assiette.

Vers une paupérisation structurelle de l’alimentation américaine

Cette évolution préoccupante de la pauvreté alimentaire aux États-Unis interroge fondamentalement la capacité du modèle économique américain à garantir un accès équitable aux besoins les plus élémentaires. L’abandon par le Département de l’Agriculture de ses propres recherches sur l’insécurité alimentaire, qualifiées de « sensationnalisme », illustre avec une clarté troublante les tensions politiques qui entourent cette question — comme si nommer le problème revenait à en endosser la responsabilité.

Selon CNN, cette situation pourrait s’aggraver dans les mois à venir, les données de l’enquête ayant été collectées avant les récentes tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Les experts redoutent que cette crise alimentaire ne devienne structurelle, gravant dans le marbre une fracture durable entre ceux qui peuvent se nourrir convenablement et ceux qui en sont réduits à faire des choix impossibles.

Cette réalité questionne fondamentalement les priorités d’une nation où une richesse ostentatoire coexiste avec une précarité alimentaire grandissante — révélant les limites profondes d’un système économique incapable d’assurer à l’ensemble de ses citoyens l’accès au besoin le plus primaire qui soit.