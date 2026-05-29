Coût de la vie : les étudiants contraints de travailler en parallèle

La crise du pouvoir d’achat frappe de plein fouet la population étudiante française. Selon les dernières données de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), l’emploi parallèle aux études concerne désormais 52 % des étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur. Derrière ce chiffre, c’est la réalité de 1,1 million de jeunes contraints de jongler entre amphithéâtres et postes de travail pour assurer leur subsistance quotidienne — une réalité qui dit beaucoup sur les failles profondes d’un système social à bout de souffle.

Cette massification du travail étudiant n’est pas le fruit d’un choix délibéré, mais bien celui d’une nécessité économique. Les aides publiques, indexées sur des bases souvent déconnectées de l’inflation réelle, ne parviennent plus à couvrir les frais de logement, d’alimentation et de transport qui ont considérablement alourdi le quotidien des jeunes en formation. Pris dans cette spirale, les étudiants se voient contraints de sacrifier du temps d’étude — et parfois leur réussite académique — sur l’autel de la survie économique. Les Echos rappellent d’ailleurs que ce phénomène, loin d’être conjoncturel, s’inscrit dans une tendance structurelle qui s’est considérablement amplifiée depuis la crise sanitaire.

L’étude de la Dares, portant sur l’année universitaire 2022-2023, dresse un tableau sans équivoque. Parmi les 2 114 800 étudiants inscrits dans un cursus sans parcours professionnel intégré, plus de la moitié exercent une activité salariée sans lien avec leur formation académique. Si 75 % des étudiants ont connu une forme ou une autre d’activité professionnelle au cours de l’année, 31 % travaillent au moins six mois dans l’année et 12 % occupent un emploi salarié sur la totalité de l’année universitaire — une proportion qui donne le vertige lorsqu’on mesure ce que représente, en termes de charge mentale et de fatigue accumulée, la double vie d’étudiant-salarié à plein régime.

Les données révèlent par ailleurs des disparités significatives selon l’âge. Ainsi, 60 % des étudiants de 19 ans cumulent études et emploi, une proportion qui décline progressivement pour atteindre 35 % chez les trentenaires. Cette évolution s’explique moins par une amélioration des conditions de vie que par un recours croissant aux dispositifs d’alternance et aux formations professionnalisantes, qui intègrent le travail dans leur architecture même. Elle traduit également une forme de résignation : avec l’âge et la spécialisation, le temps disponible se réduit, et la nécessité d’arbitrer entre études et emploi devient plus aiguë.

Les femmes plus contraintes au travail salarié

L’analyse révèle une sur-représentation féminine dans l’emploi étudiant : 54 % des étudiantes exercent au moins un contrat salarié durant l’année, contre 50 % de leurs homologues masculins. Cet écart se creuse particulièrement aux âges de 21 et 22 ans, atteignant respectivement 7 et 8 points de différence — un fait qui mérite d’être souligné avec attention.

Cette disparité genrée reflète des situations socio-économiques distinctes et des stratégies d’autonomisation différenciées. Les étudiantes bénéficient en moyenne d’un soutien familial moindre ou perçoivent plus tôt la nécessité de construire leur indépendance financière. Selon Europe 1, cette tendance s’inscrit dans un contexte où les ressources familiales s’avèrent insuffisantes pour couvrir l’ensemble des frais étudiants, et où les femmes assument souvent une plus grande part de leur financement personnel dès les premières années de formation.

Des variations importantes selon les filières d’études

Les exigences académiques influencent considérablement le recours au travail salarié, mais elles ne sauraient à elles seules expliquer les écarts observés. Les étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ne sont que 32 % à exercer un emploi parallèle, tandis que leurs homologues en sections de technicien supérieur (STS) atteignent 62 %. Une différence de trente points qui dit beaucoup sur les inégalités sociales qui structurent l’enseignement supérieur français.

En CPGE, 43 % des étudiants sont issus de ménages à dominante cadre, contre seulement 6 % en STS. Ces derniers, souvent issus de milieux populaires, n’ont pas le luxe de se consacrer exclusivement à leurs études : ils travaillent parce qu’ils n’ont pas d’autre choix. « Cette différence peut être reliée aux exigences pédagogiques, mais aussi mise en perspective en prenant en compte l’origine sociale des étudiants », précise d’ailleurs l’étude de la Dares — une formulation prudente pour désigner ce qui ressemble, in fine, à une reproduction des inégalités par le biais de la contrainte économique.

Les filières universitaires présentent également des contrastes saisissants : 78 % des étudiants en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) travaillent, contre 46 % en sciences. Cette hétérogénéité révèle combien les structures pédagogiques — horaires, densité des cours, exigences de présence — façonnent les marges de manœuvre des étudiants face à l’emploi.

Un marché du travail étudiant aux contours précis

L’analyse des 3 994 600 contrats signés par ces étudiants révèle la précarité des conditions dans lesquelles ils s’insèrent sur le marché du travail. Les contrats à durée déterminée dominent largement, représentant 66 % des engagements, auxquels s’ajoutent 24 % de missions d’intérim — soit neuf contrats sur dix d’une nature intrinsèquement discontinue. Les CDI, qui constituent 28 % des contrats, concernent souvent des étudiants plus avancés dans leur parcours ou exerçant des emplois plus qualifiés. Cette prépondérance des formes d’emploi courtes et fractionnées témoigne d’une insertion professionnelle fragile, soumise aux aléas des calendriers universitaires et des besoins fluctuants des employeurs.

Le secteur tertiaire concentre l’essentiel de ces emplois. Selon TF1 Info, le commerce — vente, caisse, manutention — absorbe 30 % des étudiants salariés. Les secteurs non marchands tels que les administrations, l’enseignement et la santé en accueillent 29 %, tandis que l’hébergement-restauration représente 26 % des contrats et les services aux entreprises 17 %. Une cartographie de l’emploi précaire où les qualifications acquises dans l’amphithéâtre trouvent rarement un écho dans les tâches exercées derrière un comptoir ou une caisse enregistreuse.

Les jobs d’été : une tradition qui perdure

L’été demeure une période de concentration privilégiée pour l’emploi étudiant. 59 % des étudiants salariés exercent au moins un job estival, et pour 29 % d’entre eux, il constitue leur unique période de travail annuelle. Cette stratégie saisonnière permet théoriquement de préserver les temps d’études pendant l’année universitaire, tout en constituant une réserve financière indispensable à la rentrée.

Les plus jeunes y recourent massivement : plus de 40 % des étudiants de 18 ans ou moins ne travaillent qu’en été, une proportion qui chute à moins de 15 % après 24 ans. Cette évolution traduit une professionnalisation progressive des parcours avec l’avancée en âge, mais aussi une intensification des besoins financiers à mesure que l’autonomie résidentielle et les charges personnelles s’accroissent.

Des conséquences sur la réussite académique

Si ces emplois permettent aux étudiants d’accroître leurs ressources et d’acquérir une expérience professionnelle de valeur, leurs effets sur la réussite académique sont loin d’être neutres. Anne-Cécile Caseau, chargée d’études à l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire, souligne que « nombre d’entre eux sont contraints de travailler » face à l’inadéquation persistante entre l’évolution du coût de la vie et celle des bourses — un décrochage que l’inflation des dernières années n’a fait qu’aggraver.

Feres Belghith, directeur de l’Observatoire national de la vie étudiante, est plus explicite encore : « Au-delà d’un mi-temps, le salariat étudiant augmente la probabilité d’échec. » La corrélation est documentée, mais elle n’épuise pas la complexité du phénomène : derrière chaque étudiant qui décroche se profile souvent une accumulation de fatigue, d’absences aux cours, de révisions sacrifiées et de choix d’orientation dictés par la contrainte plutôt que par l’ambition. La double vie étudiant-salarié, lorsqu’elle dépasse un certain seuil horaire, ne constitue plus une expérience formatrice mais une forme d’épuisement silencieux. Dans un contexte où le marché de l’emploi traverse lui-même de profondes mutations — comme en témoigne la vague de suppressions de postes annoncée chez Michelin —, la question de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés prend une résonance particulièrement inquiétante.

Cette situation interroge en profondeur les fondements du système actuel d’aide aux étudiants. Alors que le gouvernement annonce des mesures pour favoriser des « jobs étudiants de qualité », la question de fond demeure entière : comment garantir des conditions d’études dignes sans condamner les jeunes à sacrifier leur temps d’apprentissage sur l’autel de la survie économique ?