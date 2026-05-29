Périscolaire : l’Unicef appelle la France à revoir sa copie

Le périscolaire français face à un appel urgent de l’Unicef pour une protection renforcée

L’Unicef France tire la sonnette d’alarme face aux défaillances structurelles du système de protection des enfants dans le secteur du périscolaire. Dans un contexte marqué par une succession de scandales de violences sexuelles, l’organisation onusienne exhorte la France à abandonner sa posture réactive pour bâtir une véritable culture de prévention. Cette interpellation survient alors que les chiffres révèlent l’ampleur systémique d’un problème qui touche près de deux millions d’enfants fréquentant chaque année ces structures d’accueil.

« Ce qui est insupportable, c’est une culture de la banalisation de ces violences », a déclaré Adeline Hazan, présidente de l’Unicef France, lors d’une conférence de presse organisée le 28 mai 2026. Cette prise de position retentissante intervient dans le sillage de multiples affaires d’agressions sexuelles impliquant des animateurs dans des établissements parisiens, soulevant des questions fondamentales sur la capacité du système français à protéger ses mineurs.

Un scandale aux dimensions préoccupantes

Les chiffres du scandale du périscolaire parisien dessinent un tableau accablant. Depuis le début de l’année 2026, pas moins de 78 agents de la Ville de Paris ont été suspendus, dont 31 spécifiquement pour des suspicions de violences sexuelles. Ces données, révélées par le maire PS Emmanuel Grégoire, témoignent selon lui du caractère « systémique » de ces dysfonctionnements.

Cette situation s’inscrit dans une tendance nationale alarmante : 290 200 victimes mineures ont été recensées en 2025 par les forces de l’ordre, soit une hausse vertigineuse de 77 % par rapport à 2016. Ces statistiques révèlent non seulement l’étendue du phénomène, mais aussi l’insuffisance criante des mécanismes de prévention existants.

Des écoles élémentaires aux centres de loisirs, les structures d’accueil périscolaire se trouvent au cœur d’un dispositif défaillant qui peine à garantir la sécurité des mineurs confiés à sa garde. La perméabilité du système, mise à nu par ces affaires successives, impose désormais une remise en question profonde et sans détour.

Des réponses judiciaires jugées inadéquates

Face à l’ampleur des révélations, la réponse judiciaire française suscite l’indignation. Les procès d’animateurs accusés d’agressions sexuelles, à l’image de celui concernant l’école Alphonse-Baudin à Paris, aboutissent trop souvent à des peines considérées comme dérisoires au regard de la gravité des faits. Trois ans de prison, dont un seul ferme sous bracelet électronique, ont ainsi été requis contre l’un de ces animateurs.

Cette clémence judiciaire, voire dans certains cas l’absence totale de poursuites, alimente selon l’Unicef France un climat d’impunité particulièrement délétère. « Tout un système est défaillant, car en France, il ne se met en marche qu’après les faits, en réaction aux faits », fustige Adeline Hazan, pointant avec acuité l’absence de toute culture préventive. L‘organisation demande explicitement à la France de « sortir d’une posture de réaction ».

Les familles et parents se trouvent ainsi confrontés à un double traumatisme : celui des violences subies par leurs enfants, et celui de l’inadéquation des réponses institutionnelles face à des actes que la loi qualifie pourtant de crimes.

« Les droits élémentaires des enfants ne sont pas respectés »

L’Unicef France dresse un constat sans appel sur le respect des droits fondamentaux des mineurs dans le secteur périscolaire. « Les droits élémentaires des enfants ne sont pas respectés », martèle Adeline Hazan, soulignant les défaillances multiples d’un système censé protéger les plus vulnérables.

Les enquêtes menées par l’organisation révèlent des données particulièrement troublantes : un tiers des enfants victimes de violences déclarent ne disposer d’aucun adulte de confiance à qui se confier. Cette défiance traduit une « perte de confiance dans les adultes, souvent par peur d’une absence de réponse de leur part », analyse Julie Zerlauth, responsable du service innovations pour la diffusion des droits de l’enfant à l’Unicef France.

« Quand on donne la possibilité aux enfants de parler, ils le font — mais encore faut-il qu’on les écoute et qu’on les accompagne », souligne Jodie Soret, responsable du service plaidoyer et programmes. Cette observation met en lumière l’un des enjeux les plus cruciaux : la capacité réelle du système à entendre et à traiter avec sérieux la parole des mineurs.

Des recommandations pour transformer le système périscolaire

L’Unicef France formule une série de recommandations destinées à refonder l’approche française de la protection de l’enfance dans le secteur périscolaire. Comme le détaille l’organisation sur son propre site, ces propositions s’articulent autour de plusieurs axes stratégiques : la professionnalisation durable des métiers du périscolaire avec une formation renforcée des intervenants ; la structuration d’une gouvernance nationale et territoriale dédiée à la protection de l’enfance ; la clarification et l’harmonisation des circuits de signalement pour éviter toute perte d’information ; la création d’une autorité administrative indépendante chargée de contrôler les lieux d’accueil des mineurs ; enfin, le développement d’espaces identifiés pour le recueil de la parole des enfants.

Ces mesures visent à transformer en profondeur l’écosystème périscolaire, en substituant à une logique de réaction une culture de prévention systémique. L’organisation plaide également pour un meilleur accompagnement des parents, trop souvent démunis face à des situations traumatisantes qui les dépassent.

Vers une culture nationale de protection de l’enfance

Au-delà des dispositifs techniques, l’Unicef France appelle à une transformation culturelle profonde de la société française. « Les abus et violations des droits des enfants ne sont pas une fatalité, et la protection de l’enfance ne peut plus être qu’une promesse : elle doit devenir une exigence, une culture partagée, et une priorité politique », conclut Adeline Hazan.

Cette mutation implique de remettre en question certains paradigmes éducatifs, au premier rang desquels le « culte de l’obéissance » qui prévaut tant à l’école qu’au sein des familles, et qui peut contribuer à la banalisation des violences. L’enjeu est d’envergure : ancrer une véritable culture des droits de l’enfant dans l’ensemble des institutions qui l’accueillent et le protègent.

L’organisation insiste par ailleurs sur la nécessité d’un accompagnement psychologique des enfants victimes et de leurs proches, conjugué à une prise en charge judiciaire et administrative immédiate des situations les plus graves. Ces dispositifs devront s’inscrire dans une approche globale intégrant la formation des professionnels, la limitation des situations d’isolement entre un adulte et un enfant, et le renforcement des contrôles d’honorabilité.

Pour soutenir cette transformation, l’Unicef France met à disposition des ressources pédagogiques à destination des enfants, des parents et des professionnels, accessibles via sa plateforme dédiée à la prévention des violences. Ces outils ont vocation à développer les compétences nécessaires pour identifier, prévenir et signaler les situations de danger.

L’appel de l’Unicef France s’inscrit dans un contexte où la protection de l’enfance constitue un enjeu sociétal majeur, aux coûts humains, sociaux et économiques considérables. La refondation du secteur périscolaire pourrait ainsi dessiner un laboratoire pour repenser, à une échelle plus large, l’approche française de la protection des mineurs — à la hauteur des standards internationaux défendus de longue date par l’organisation onusienne.