Il consulte pour des douleurs à l’estomac : les médecins découvrent un thermomètre au mercure oublié dans son ventre depuis 20 ans

Un fait médical pour le moins étonnant a eu lieu en Chine : un homme de 32 ans a été opéré en urgence après des douleurs abdominales persistantes. La cause de ses souffrances ? Il avait accidentellement avalé un thermomètre au mercure vingt ans plus tôt, à l’âge de 12 ans, et n’en avait jamais parlé à ses parents par peur et ignorance des conséquences. Il n’avait ressenti aucun symptôme immédiat après l’ingestion, mais la douleur l’a finalement poussé à consulter des médecins, qui ont fait une découverte improbable.

La trouvaille surprenante dans le Zhejiang

L’homme est originaire de Wenzhou, dans la province du Zhejiang, située au sud-est de la Chine. Lors de l’examen à l’hôpital, les médecins ont été stupéfaits : un thermomètre au mercure intact se trouvait dans son abdomen.

Le thermomètre exerçait une pression directe sur sa paroi intestinale, ce qui présentait un risque élevé de perforation intestinale et d’hémorragie interne; il était donc très dangereux de le laisser en place.

Heureusement, l’objet a été retiré intact lors d’une opération chirurgicale d’urgence, écartant ainsi le risque de complications graves. Malgré les vingt années passées avec ce corps étranger, le patient s’en est sorti indemne grâce à l’intervention rapide des équipes médicales.

Un souci de santé publique en Chine

Ce fait divers met en lumière un problème plus large en Chine : plus d’un million de personnes consultent chaque année après avoir ingéré un objet par accident. Les enfants représentent plus de 60 % des cas recensés.

Outre les thermomètres, on retrouve fréquemment des arêtes de poisson, des os, des piles, des aimants et des prothèses dentaires avalés par erreur. Une autre histoire marquante rapporte un homme de 64 ans qui a découvert qu’il avait une brosse à dents coincée dans son corps pendant 52 ans.

Les journalistes du South China Morning Post et du Wenzhou Daily couvrent ces incidents non seulement pour souligner leur caractère inhabituel mais aussi pour sensibiliser le public aux dangers liés aux objets du quotidien. La viralité de ces récits sur les réseaux sociaux a largement contribué à alerter les gens sur la nécessité d’être vigilants.