C’est quoi cette nouvelle plateforme de réclamation de l’UFC-Que Choisir ?

Après trois quarts de siècle d’existence sous l’appellation UFC-Que Choisir, l’association emblématique de défense des consommateurs français amorce une métamorphose profonde en adoptant le nom Que Choisir Ensemble. Cette transformation, officialisée le 22 avril 2026, transcende le simple changement sémantique : elle s’accompagne du lancement d’une plateforme révolutionnaire de réclamation destinée à moderniser radicalement l’accompagnement des consommateurs dans leurs litiges quotidiens.

Cette évolution s’inscrit dans un contexte où l’association revendique la résolution de 90 000 litiges annuels, témoignant de son rôle devenu incontournable dans l’écosystème français de protection consumériste. Désormais, Que Choisir Ensemble aspire à incarner plus fidèlement son essence collective, celle d’une organisation territoriale qui agit en symbiose avec les consommateurs plutôt qu’à leur place.

Trois quarts de siècle au service des consommateurs français

L’épopée de cette institution débute en 1951, lorsqu’André Romieu fonde l’Union fédérale des consommateurs (UFC). À l’origine simple bureau d’études spécialisé, cette initiative visionnaire répondait aux besoins naissants d’une société de consommation en pleine émergence. Les trois lettres mythiques « UFC » ont ainsi accompagné plusieurs générations de Français dans leurs choix de consommation et leurs démarches de réclamation, s’imposant comme un repère dans un paysage commercial de plus en plus complexe.

Au fil des décennies, l’organisation s’est métamorphosée en un réseau territorial d’une remarquable densité. Elle compte aujourd’hui 130 associations locales disséminées sur l’ensemble de l’Hexagone, portées par l’engagement indéfectible de 4 500 bénévoles et épaulées par une centaine de salariés. Cette implantation capillaire constitue l’ADN même de l’association, garantissant un accompagnement de proximité qui fait sa singularité dans le paysage consumériste européen.

Le magazine « Que Choisir », né parallèlement aux activités de l’association, s’est érigé en référence incontournable pour les tests produits et les conseils aux consommateurs. Avec ses 350 000 exemplaires diffusés mensuellement, il demeure un pilier de l’information consumériste française, résistant avec ténacité aux turbulences qui secouent l’ensemble de la presse écrite.

Les raisons d’une mutation stratégique

Selon Marie-Amandine Stévenin, présidente de l’association, cette métamorphose identitaire répond à une démarche de clarification et de lisibilité envers le grand public. « Notre objectif consiste à mieux refléter ce que nous sommes devenus : entre la presse, le plaidoyer, les actions judiciaires, les bénévoles, notre force réside dans notre nombre, avec 110 000 à 120 000 adhérents », explique-t-elle dans un entretien.

Cette évolution sémantique traduit une volonté d’incarner davantage l’esprit collaboratif qui anime l’organisation. « Que Choisir Ensemble constitue un appel à agir collectivement », souligne la présidente, insistant sur la dimension participative de l’association. Les 126 associations locales ont d’ailleurs déjà embrassé cette nouvelle dénomination dans les semaines précédant l’annonce officielle, témoignant d’une adhésion unanime à cette transformation.

Néanmoins, cette transformation demeure purement visuelle et identitaire. Les contenus éditoriaux, la ligne rédactionnelle du magazine et l’intégralité des activités de l’association persistent dans leur forme actuelle. Il s’agit avant tout de moderniser l’image de l’organisation pour mieux épouser ses missions contemporaines et futures.

« Que Choisir Réclamations » : une révolution digitale au service des consommateurs

Parallèlement à cette métamorphose identitaire, Que Choisir Ensemble déploie « Que Choisir Réclamations », une plateforme numérique gratuite révolutionnant l’approche des litiges de consommation. Cet outil permet aux consommateurs d’interpeller directement les entreprises dans le cadre de leurs différends commerciaux, court-circuitant les démarches traditionnelles souvent laborieuses et chronophages.

Cette innovation constitue une véritable aubaine pour les consommateurs français. Elle démocratise l’accès à la résolution de litiges en supprimant les barrières géographiques et temporelles qui entravaient auparavant les démarches. Plus besoin de se déplacer ou de naviguer dans les méandres administratifs : quelques clics suffisent désormais pour faire entendre sa voix avec le poids institutionnel de Que Choisir Ensemble.

La plateforme s’appuie sur une base de données exhaustive regroupant plus de 250 entreprises, embrassant de nombreux secteurs névralgiques de l’économie française : services financiers et bancaires, transports et mobilité, télécommunications et numérique, énergie, commerce et distribution, assurance et mutuelle. Cette couverture sectorielle étendue garantit une réponse adaptée à la quasi-totalité des litiges consuméristes contemporains.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche de digitalisation des services de médiation, répondant aux attentes d’une population de plus en plus connectée. Face à l’inflation croissante qui pèse sur le pouvoir d’achat, cette plateforme offre aux consommateurs un moyen efficace et gratuit de faire valoir leurs droits. Elle permet également de systématiser le traitement des réclamations et d’améliorer significativement l’efficacité des interventions de l’association.

Mode d’emploi de la nouvelle plateforme

L’utilisation de « Que Choisir Réclamations » se veut remarquablement intuitive et accessible. Les consommateurs peuvent désormais signaler leurs litiges directement en ligne, en détaillant leur différend et en identifiant l’entreprise concernée. La plateforme se charge ensuite de transmettre la réclamation aux services compétents de l’entreprise, avec toute la crédibilité institutionnelle de Que Choisir Ensemble.

Cette approche présente des avantages considérables pour les consommateurs. D’une part, elle garantit une traçabilité complète des démarches entreprises, permettant un suivi rigoureux de chaque dossier. D’autre part, elle offre aux entreprises une interface structurée pour traiter les réclamations de leurs clients, potentiellement plus efficace que les canaux traditionnels souvent saturés ou défaillants.

Pour les consommateurs, cette plateforme représente un gain de temps considérable et une réduction drastique des frustrations liées aux démarches de réclamation. Elle nivelle le rapport de force entre consommateurs isolés et grandes entreprises, en donnant à chaque plainte le poids collectif de l’association. Comme l’illustrent les récentes réformes qui ont facilité l’accès aux équipements pour les personnes en situation de handicap, la digitalisation des services peut considérablement améliorer l’expérience utilisateur.

L’association conserve néanmoins ses autres modes d’intervention, notamment les actions judiciaires collectives et l’accompagnement personnalisé par ses équipes locales. Cette diversification des canaux vise à proposer une réponse sur mesure à chaque type de litige et à chaque profil de consommateur.

Défis et perspectives d’avenir

Malgré cette modernisation prometteuse, Que Choisir Ensemble affronte les mêmes écueils que l’ensemble du secteur médiatique. « Nous traversons une période difficile, à l’instar de toute la presse », reconnaît Marie-Amandine Stévenin. « Les espaces de vente en kiosque ont dramatiquement diminué. Mais nous résistons, notamment grâce aux abonnés, qui constituent le socle de notre lectorat. »

L’association a identifié le logement comme priorité absolue pour l’année 2026. « Il s’agit du premier poste de dépense des ménages. On achète et on loue des espaces de plus en plus exigus pour des prix de plus en plus prohibitifs », déplore sa présidente. Cette focalisation thématique illustre la capacité d’adaptation remarquable de l’organisation aux préoccupations contemporaines des consommateurs français.

Cette transformation de l’UFC-Que Choisir en Que Choisir Ensemble symbolise l’évolution nécessaire des organisations de défense des consommateurs à l’ère numérique. En préservant ses valeurs fondamentales tout en modernisant ses outils d’intervention, l’association entend poursuivre sa mission de protection des consommateurs pour les décennies à venir. Le succès de cette mutation dépendra largement de l’appropriation de ces nouveaux outils par les consommateurs et de leur efficacité dans la résolution concrète des litiges du quotidien.