Le marché de l’électricité français connaît une nouvelle mutation avec l’apparition des « heures supers creuses », un dispositif inédit lancé par plusieurs fournisseurs d’énergie à l’approche de l’été 2024. Cette innovation tarifaire, portée notamment par EDF sous l’appellation « Zen Estival », promet aux consommateurs des économies sensibles sur leur facture en tirant parti des fluctuations saisonnières du marché de gros. Le comparateur LeLynx en détaille les contours.

Cette stratégie repose sur une réalité économique simple : « Le prix de l’électricité sur les marchés de gros est plus bas en été qu’en hiver puisqu’il y a besoin de moins d’électricité pour se chauffer », explique Maxime de La Raudière, directeur général délégué de Selectra. Les fournisseurs d’énergie saisissent donc cette fenêtre pour séduire de nouveaux clients avec des tarifs particulièrement compétitifs.

Le fonctionnement des supers heures creuses dans l’électricité

Là où les heures creuses traditionnelles s’étalent généralement de 22h30 à 6h30, les supers heures creuses se concentrent sur une plage horaire diurne bien précise. La plupart des offres proposent ces tarifs préférentiels entre 11 heures et 18 heures, période durant laquelle la demande électrique nationale connaît une relative accalmie.

Ce dispositif suppose toutefois une adaptation des comportements. Il s’agit de déplacer sa consommation vers ces créneaux favorables, ce qui implique de repenser l’organisation du foyer : les appareils énergivores comme le lave-linge, lave-vaisselle, recharge de véhicule électrique doivent être programmés en conséquence.

Pour bénéficier de ces tarifs avantageux, les consommateurs doivent souscrire une nouvelle offre auprès d’un fournisseur proposant ce service. La démarche reste accessible : il suffit de contacter le nouveau fournisseur, qui se charge de résilier l’ancien contrat et d’assurer la transition sans interruption d’alimentation.

Les acteurs du marché et leurs offres différenciées

EDF, leader historique du marché français, propose son offre « Zen Estival » dans le cadre de cette nouvelle orientation commerciale. D’autres fournisseurs alternatifs, à l’image d’Octopus Energy et de son offre « OctoTempo », ont développé leurs propres solutions, affichant des réductions encore plus marquées.

Cette diversification s’inscrit dans une dynamique de concurrence accrue sur le marché de l’énergie, les fournisseurs cherchant à se démarquer en proposant des solutions adaptées aux nouveaux usages, comme les équipements connectés ou la mobilité électrique. Certains contrats intègrent néanmoins des mécanismes de régulation plus contraignants : des « jours rouges » dans l’année, où le prix de l’électricité devient significativement plus élevé, viennent partiellement compenser les avantages des heures super creuses.