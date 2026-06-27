Un écart de 1 à 7 entre les capitales les plus chères et les plus abordables

Le logement absorbe près d’un quart (23,6 %) du budget des ménages européens, selon Eurostat. Derrière cette moyenne se cache une réalité contrastée. Les loyers varient de manière spectaculaire d’une ville à l’autre, reflétant des dynamiques économiques, démographiques et urbaines profondément différentes. En scrutant 40 villes réparties dans 38 pays, l’office statistique de l’Union européenne révèle un écart saisissant : 470 euros mensuels à Skopje contre 3 350 euros à Genève pour un appartement de deux chambres. Un rapport de 1 à 7 qui interroge autant les mécanismes du marché immobilier que les conditions de vie des Européens.

L’enquête d’Eurostat, menée au second semestre 2025, s’appuie sur une méthodologie harmonisée validée par des entretiens avec des agents immobiliers locaux. Les données portent sur des logements non meublés, de bonne ou très bonne qualité, hors charges et services publics. Les taux de change de juillet 2025 ont été utilisés pour convertir l’ensemble des montants en euros, garantissant une lecture homogène des écarts de prix à travers le continent.

Genève, Londres, Dublin : le trio de tête dépasse les 3 000 euros

Au sommet du classement, Genève domine avec un loyer mensuel moyen de 3 350 euros pour un deux-pièces. La capitale financière suisse concentre une demande exceptionnellement forte de la part de cadres internationaux, d’institutions multilatérales et d’entreprises transnationales, tandis que l’offre de logements peine à suivre. Mikk Kalmet, expert immobilier chez Global Property, explique à Euronews Business que « les marchés du logement sont locaux. Dans des villes comme Genève, Londres, Dublin ou Stockholm, la demande est forte de la part de salariés bien payés, d’entreprises internationales, d’étudiants et de nouveaux arrivants, alors que l’offre de logements n’a pas augmenté suffisamment vite ».

Londres occupe la deuxième place avec un loyer moyen de 3 050 euros (2 650 livres sterling), seule capitale où le seuil des 3 000 euros est franchi après Genève. La métropole britannique attire une main-d’œuvre qualifiée internationale, des flux migratoires constants et une concentration d’activités tertiaires à forte valeur ajoutée. Mais la pression immobilière y est devenue telle que même les salaires élevés peinent à compenser le coût du logement. À Dublin et Stockholm, les loyers atteignent respectivement 2 650 euros, plaçant ces deux villes en tête des capitales les plus onéreuses de l’Union européenne. Oslo, bien que hors UE, affiche un niveau comparable avec 2 550 euros mensuels.

Paris devant Berlin, Madrid et Rome parmi les grandes économies

Parmi les quatre plus grandes économies de l’Union européenne, Paris se distingue avec un loyer moyen de 2 500 euros, nettement supérieur à celui de ses homologues. Berlin suit à 1 750 euros, Madrid à 1 700 euros et Rome à 1 650 euros. L’écart reflète à la fois la densité de la demande parisienne, la concentration des emplois qualifiés dans la capitale française et la tension persistante sur le marché locatif francilien, un sujet brûlant pour les ménages confrontés aux enjeux de l’accès à la propriété. Selon les données d’Eurostat, la France affiche un indice de prix de 110,3 pour la consommation finale des ménages, contre 136,2 pour l’Irlande, confirmant que le coût de la vie ne se limite pas au seul logement.

D’autres capitales européennes se situent dans une fourchette comprise entre 2 000 et 2 500 euros. Copenhague, Luxembourg et Reykjavik affichent chacune 2 350 euros, tandis que La Haye et Berne atteignent 2 150 euros. Munich, première ville allemande en termes de loyers, dépasse les 2 000 euros avec 2 050 euros mensuels. Ces niveaux s’expliquent par une combinaison de facteurs : dynamisme économique, attractivité internationale, contraintes géographiques limitant l’extension urbaine et régulations locales qui freinent parfois la construction de nouveaux logements.

Skopje, Pristina, Ankara : les villes les plus abordables du continent

À l’opposé du spectre, Skopje, capitale de la Macédoine du Nord, affiche le loyer moyen le plus bas d’Europe avec 470 euros mensuels pour un appartement de deux chambres. Pristina, au Kosovo, suit de près avec 520 euros, tandis qu’Ankara, capitale turque, se situe à 770 euros. Ces niveaux reflètent des économies où les salaires moyens restent nettement inférieurs à ceux de l’Ouest et du Nord du continent. Mikk Kalmet rappelle que « le niveau de revenu joue également un rôle. Les pays où les salaires sont plus élevés peuvent généralement supporter des loyers plus importants, ce qui explique en partie que certaines des villes les plus chères se trouvent en Europe de l’Ouest et du Nord ».

Au sein de l’Union européenne, Sofia (Bulgarie) et Nicosie (Chypre) affichent les loyers les plus bas avec respectivement 900 et 910 euros. Tirana (Albanie) et Bucarest (Roumanie) restent également sous la barre des 1 000 euros, avec 920 et 930 euros. Ces capitales de l’Europe centrale et orientale bénéficient d’un marché immobilier moins tendu, mais aussi de revenus moyens plus faibles. Kalmet souligne que « des loyers plus bas en Europe centrale et orientale ne signifient pas forcément que le logement y est plus abordable, car les salaires locaux sont souvent plus faibles eux aussi. Se focaliser uniquement sur le niveau des loyers peut donc être trompeur si l’on ne tient pas compte des revenus ».

Déséquilibre offre-demande et niveaux de revenus locaux

Les disparités observées entre les villes européennes s’expliquent par plusieurs mécanismes structurels. Le déséquilibre entre l’offre et la demande joue un rôle déterminant. Dans les métropoles attractives, la croissance démographique, les flux migratoires, la présence d’universités et la concentration d’emplois qualifiés alimentent une demande soutenue. Parallèlement, les contraintes foncières, les délais de construction, les régulations urbanistiques et les coûts de production freinent l’augmentation de l’offre. Résultat : les loyers augmentent mécaniquement.

Les niveaux de revenus locaux conditionnent la capacité des ménages à supporter des loyers élevés. Les villes où les salaires moyens sont importants peuvent afficher des prix plus élevés sans que le logement ne devienne inaccessible. En revanche, dans les villes où les revenus restent modestes, même des loyers relativement bas peuvent représenter une charge disproportionnée pour les ménages. Selon les données d’Eurostat, l’Irlande affiche des prix 36 % supérieurs à la moyenne européenne pour la consommation des ménages, en partie en raison de salaires plus élevés mais aussi de coûts structurels importants dans l’énergie, la santé et les services.

Enfin, la hausse des taux d’intérêt observée ces dernières années a modifié les comportements des ménages. Kalmet note que « la hausse des taux d’intérêt a rendu l’achat d’un logement plus difficile pour de nombreux ménages, poussant davantage de personnes vers la location et alimentant encore la demande. Dans de nombreuses grandes villes et capitales, l’offre a simplement du mal à suivre ces évolutions ». Les taux de crédit immobilier varient également fortement en Europe, allant de 2,05 % à Malte à 4,18 % en Estonie en avril 2026, ce qui influence indirectement la pression sur le marché locatif.

Bruxelles au milieu du classement, un équilibre relatif

Bruxelles, capitale de l’Union européenne, occupe une position médiane avec un loyer moyen de 1 450 euros, soit le 22e rang sur 40 villes étudiées. Comparée à d’autres capitales européennes, la ville apparaît relativement abordable, notamment en regard de Dublin, Stockholm ou Paris. Plusieurs villes d’Europe centrale et orientale se situent dans une fourchette comparable : Belgrade (1 100 euros), Sarajevo (1 150 euros), Riga (1 150 euros), Tallinn (1 150 euros), Vilnius (1 200 euros), Varsovie (1 300 euros) et Budapest (1 300 euros). Ces niveaux reflètent des marchés immobiliers en transformation, où la demande progresse mais reste contenue par des revenus moyens encore inférieurs à ceux de l’Ouest.

D’autres capitales se situent entre 1 500 et 1 750 euros : Lisbonne (1 750 euros), Prague (1 650 euros), Vienne (1 600 euros), Zagreb (1 550 euros), Helsinki (1 550 euros) et Athènes (1 500 euros). Ces villes combinent des attraits touristiques, culturels ou économiques avec des marchés immobiliers moins tendus que ceux des grandes métropoles occidentales. Toutefois, la hausse récente des loyers dans plusieurs de ces villes, notamment Lisbonne et Athènes, témoigne d’une pression croissante liée à la gentrification, au tourisme de masse et à l’attractivité pour les télétravailleurs étrangers.

Une pression locative qui ne faiblit pas

Les tendances observées par Eurostat s’inscrivent dans un contexte de hausse généralisée des loyers en Europe ces dernières années. Kalmet souligne que la hausse s’explique par la combinaison d’une reprise de la demande urbaine après la pandémie, de la croissance démographique, des flux migratoires, de la remontée des taux d’intérêt et de la hausse des coûts de construction. La pandémie de Covid-19 avait temporairement ralenti la demande dans certaines métropoles, mais le retour au travail en présentiel et la reprise économique ont relancé la pression sur les marchés locatifs.

Parallèlement, les coûts de construction ont progressé sous l’effet de l’inflation des matériaux, de la hausse des salaires dans le secteur du bâtiment et des nouvelles normes environnementales. Ces facteurs limitent la capacité des promoteurs à augmenter l’offre de logements neufs, surtout dans les segments abordables. Dans plusieurs capitales, les politiques publiques peinent à réguler efficacement le marché locatif, oscillant entre encadrement des loyers, incitations fiscales à la construction et libéralisation du foncier.

Les disparités observées entre les villes européennes posent également des questions d’équité sociale et de mobilité, particulièrement pour les populations les plus fragiles confrontées à la précarité du logement. Pour les jeunes actifs, les étudiants et les ménages modestes, l’accès au logement dans les grandes métropoles devient un obstacle majeur. Les écarts de prix entre les capitales influencent les choix de localisation, les trajectoires professionnelles et les stratégies d’expatriation. Comme le souligne un témoignage recueilli par le site des expatriés, « je gagne moins qu’à Paris, mais je vis deux fois mieux », illustrant que le pouvoir d’achat réel dépend autant du salaire que du coût du logement et des dépenses courantes.