Entreprises : les petites entreprises confrontées à une crise de trésorerie importante

Entreprises : une crise de liquidité sans précédent frappe les TPE/PME françaises

Les entreprises françaises de petite et moyenne taille traversent une période d’une gravité rare. Selon le baromètre publié par MyUnisoft en juin 2026, les TPE et PME hexagonales font face à une dégradation spectaculaire de leur situation financière, avec une chute de près de 70 % de leur trésorerie moyenne en l’espace d’une seule année.

Cette analyse, fondée sur un panel constant de 7 177 entreprises observées sur les quatre premiers mois de 2025 puis de 2026, révèle l’ampleur d’une crise qui dépasse largement les fluctuations économiques ordinaires. Les données comptables réelles issues du Data Lake MyUnisoft témoignent d’une détérioration généralisée des fondamentaux de ces structures qui constituent pourtant l’épine dorsale du tissu productif national.

Une érosion dramatique de l’activité et de la rentabilité

L’examen des indicateurs d’activité dessine un tableau économique d’une sévérité inquiétante. Le chiffre d’affaires moyen des entreprises étudiées a reculé de façon saisissante, passant de 276 000 euros sur les quatre premiers mois de 2025 à seulement 173 000 euros sur la même période en 2026, soit une contraction de 37,2 %.

Plus préoccupant encore, la marge commerciale s’effondre de 92,3 % pour atteindre des niveaux critiques. Établie à 187 000 euros en moyenne au cours des quatre premiers mois de 2025, elle ne représente plus que 14 000 euros sur la période équivalente de 2026. Cette érosion massive de la rentabilité opérationnelle constitue un signal d’alarme majeur quant à la viabilité de ces structures.

La valeur ajoutée, indicateur fondamental de la création de richesse par l’entreprise, bascule quant à elle en territoire négatif, accusant une dégradation de 204 %. D’un niveau positif de 70 000 euros, elle plonge à moins 73 000 euros, traduisant une destruction de valeur économique sans précédent.

La trésorerie : talon d’Achille des petites entreprises

Le signal le plus alarmant concerne indéniablement la situation de trésorerie. Celle-ci s’établit désormais à 40 000 euros en moyenne, contre 132 000 euros un an auparavant, soit une chute vertigineuse de 68,9 %. Cette dégradation correspond à une perte de liquidités moyenne de plus de 90 000 euros par entreprise, mettant en péril leur capacité à honorer leurs engagements financiers à court terme.

L’évolution mensuelle de la trésorerie en 2026 confirme cette trajectoire descendante. Partie de 60 000 euros en janvier, elle remonte légèrement à 62 000 euros en février avant de poursuivre sa dégringolade, 51 000 euros en mars, puis 47 000 euros fin avril. Cette érosion continue témoigne de l’absence de tout signe d’inflexion dans une spirale dont rien, pour l’heure, ne semble enrayer la mécanique.

Un ratio de liquidité sous le seuil critique

Le ratio de liquidité générale, indicateur clé de la solvabilité à court terme, franchit dangereusement le seuil critique fixé à 1. Établi à 1,75 sur les quatre premiers mois de 2025, il s’effondre à 0,44 sur la période équivalente de 2026, soit un recul de 74,8 %. En médiane, ce ratio atteint même 0,41 fin avril, signifiant que l’actif circulant ne couvre plus que 41 % des dettes à court terme.

Cette situation place les TPE dans une position de vulnérabilité extrême, leurs capacités de remboursement immédiat étant largement insuffisantes face à leurs obligations financières. Le franchissement du seuil de 1 constitue traditionnellement un signal d’alerte majeur pour les analystes financiers comme pour les établissements bancaires.

Des délais de paiement qui s’allongent dangereusement

L’analyse des délais de paiement révèle une tension supplémentaire sur les flux de trésorerie. Le délai d’encaissement clients, mesuré par le DSO (Days Sales Outstanding), s’allonge de douze jours, passant de 42 jours en avril 2025 à 52 jours en avril 2026, soit une augmentation de 24,1 %. Cette extension mécanique des délais d’encaissement aggrave les difficultés de trésorerie des entreprises, contraintes de financer plus longtemps leur cycle d’exploitation.

Parallèlement, le délai de paiement fournisseurs, le DPO, demeure quasi stable, confirmant que les TPE et PME absorbent seules le choc économique sans pouvoir en reporter la pression sur leurs partenaires commerciaux. Cette asymétrie dans les relations d’affaires illustre la faiblesse structurelle de ces entreprises face à des donneurs d’ordre d’envergure bien supérieure.

Les TPE : segment le plus vulnérable

L’étude souligne que les très petites entreprises, celles employant moins de 50 salariés —constituent le segment le plus exposé à cette crise. Ces structures, qui forment l’immense majorité du tissu économique français, cumulent les fragilités : réserves financières limitées, accès au crédit restreint, dépendance souvent marquée à un nombre réduit de clients.

Leur trésorerie fin avril 2026 affiche une dégradation de 68,9 % par rapport à avril 2025, tandis que leur ratio de liquidité chute de 75 % pour passer sous le seuil critique de 1. Cette situation interroge avec acuité sur la capacité de ces entreprises à maintenir leur activité dans les mois à venir sans soutien extérieur. Une question d’autant plus pressante que les conditions de sortie du salariat se durcissent elles aussi : la rupture conventionnelle devient moins intéressante, réduisant encore les marges de manœuvre des dirigeants comme des salariés.

Perspectives et enjeux pour l’économie française

Cette crise de liquidité revêt une dimension systémique pour l’économie française. Les TPE et PME représentent en effet plus de 99 % des entreprises du pays et emploient près de 50 % des salariés du secteur privé. Leur fragilisation massive pourrait donc avoir des répercussions considérables sur l’emploi et la croissance nationale.

Les pouvoirs publics et les institutions financières se trouvent désormais face à un défi de taille : comment accompagner ces entreprises dans cette période critique tout en préservant la stabilité du système économique dans son ensemble ? Les dispositifs de soutien traditionnels pourraient s’avérer bien insuffisants face à l’ampleur de la crise révélée par cette étude approfondie de MyUnisoft.

La situation actuelle rappelle avec force l’importance cruciale de la trésorerie dans la survie des entreprises, a fortiori dans un contexte de ralentissement économique prononcé. Les dirigeants de TPE et PME doivent désormais repenser leurs stratégies financières et opérationnelles pour naviguer dans cette période d’incertitude, tandis que l’ensemble des acteurs économiques est appelé à prendre la pleine mesure de cette crise de trésorerie sans précédent. Pour mieux situer ces réalités dans leur contexte, on peut aussi s’interroger sur les seuils qui définissent aujourd’hui la prospérité : vous pensez être riche ? Voici combien vous devriez gagner.