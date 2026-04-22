L’industrie textile européenne vient de franchir une étape déterminante dans sa transition vers l’économie circulaire. Trois acteurs de premier plan, AXENS, IFPEN et JEPLAN, ont mené à bien un test industriel d’envergure qui démontre la viabilité du recyclage chimique textile-à-textile à grande échelle. Cette avancée technologique ouvre des horizons inédits pour transformer radicalement la gestion des déchets textiles en Europe et au-delà.

Plusieurs dizaines de tonnes de déchets textiles européens post-consommation, triés et préparés en France, riches en polyester, ont été traités au Japon dans l’unité de démonstration semi-industrielle. Cette opération a permis de produire avec succès le monomère de base d’un polyester intégralement recyclé, concrétisant plus d’une décennie de recherche et développement dans le recyclage avancé des plastiques. Cette réalisation s’inscrit dans une démarche d’innovation sociale qui pourrait transformer durablement les conditions de production textile, à l’instar d’autres innovations sociales transformantes qui révolutionnent différents secteurs.

Une technologie Rewind® PET aux performances industrielles confirmées

Le test industriel s’est déroulé au sein de l’unité semi-industrielle d’une capacité de 1 000 tonnes par an, exploitée par JEPLAN au Japon. Les matières premières provenaient de la collecte publique française, triées et préparées par deux partenaires hexagonaux spécialisés : Nouvelles Fibres Textile et Mapea. Cette collaboration franco-japonaise illustre parfaitement l’approche globale nécessaire pour développer des solutions de recyclage à l’échelle planétaire.

« La science, l’ingénierie et le savoir-faire opératoire convergent pour démontrer la performance du procédé Rewind® PET développé par IFPEN, JEPLAN et Axens », souligne Quentin Debuisschert, CEO d’AXENS. « Nos partenaires et nous-mêmes démontrons la robustesse, la stabilité et la reproductibilité d’une technologie de recyclage de pointe spécialement conçue pour favoriser la circularité du polyester textile. »

Des volumes significatifs pour une révolution circulaire

Cette validation à échelle significative a généré la production de plusieurs dizaines de tonnes du monomère de base du polyester, le BHET (bis(hydroxyéthyl) téréphtalate), qui seront prochainement transformées en fils, tissus et vêtements en polyester. Bien qu’encore modeste à l’échelle industrielle mondiale, cette quantité constitue l’une des premières démonstrations concrètes de recyclage textile-à-textile dans des conditions industrielles représentatives.

L’innovation révolutionnaire de ce procédé réside dans sa capacité d’implantation sur l’ensemble des sites industriels produisant le polyester destiné à l’industrie textile mondiale. Cette flexibilité permet de substituer les matières premières pétrolières par leur équivalent issu du recyclage, créant ainsi des boucles locales ou régionales d’économie circulaire. Cette approche pourrait également favoriser une relocalisation partielle de la production textile, réduisant potentiellement la dépendance aux chaînes d’approvisionnement lointaines et créant de nouveaux emplois dans le secteur du recyclage avancé.

Des marchés cibles stratégiques pour l’économie circulaire

Le PET recyclé issu de ce procédé révolutionnaire est destiné à alimenter plusieurs segments stratégiques de l’industrie textile, chacun présentant des implications sociales et environnementales spécifiques. Le sportswear et l’outdoor, secteurs fortement consommateurs de polyester et sensibles aux enjeux environnementaux, constituent un premier débouché naturel. L’ameublement, incluant les tissus d’ameublement, rideaux et housses, représente un secteur en pleine transformation durable. Enfin, certaines applications du luxe intégrant le polyester de façon maîtrisée, où la traçabilité et la qualité demeurent primordiales, offrent des perspectives prometteuses.

Cette diversification des débouchés garantit une adoption progressive mais solide de la technologie, permettant aux industriels d’intégrer ces solutions de recyclage dans leurs stratégies globales de développement durable. L’impact social se révèle particulièrement prometteur : en réduisant la demande de production de polyester vierge, cette innovation pourrait alléger la pression sur les installations pétrochimiques tout en créant une nouvelle filière d’emplois spécialisés dans le recyclage textile avancé.

Un enjeu planétaire face à l’explosion des déchets textiles

Les enjeux se révèlent colossaux : près de 60% de la production textile mondiale repose sur le polyester, tandis que moins de 1% des fibres produites proviennent aujourd’hui de véritables textiles recyclés en textile, selon le Materials Market Report de Textile Exchange. Cette situation paradoxale souligne l’urgence de développer des solutions technologiques viables comme celle proposée par le consortium franco-japonais, notamment face aux défis industriels du recyclage textile.

Pierre-Franck Chevet, Président-directeur général d’IFPEN, souligne cette dimension stratégique : « Avec Rewind® PET, IFPEN concrétise plus de dix ans de recherche pour mettre le recyclage chimique au service d’une économie circulaire ambitieuse. Nos travaux ont permis de produire un monomère recyclé de haute pureté, directement réintégrable dans les applications les plus exigeantes telles que le textile ».

Perspectives de déploiement et modèle économique

La technologie Rewind® PET, déjà démontrée et commercialisée pour le recyclage de tous les emballages en PET, y compris pour les applications de contact alimentaire, se trouve désormais validée pour l’application textile. Elle peut être exploitée sous licence exclusive fournie par IFPEN/JEPLAN à Axens, à l’échelle mondiale, par tous les industriels souhaitant développer des boucles textiles-à-textiles locales ou régionales, comme le confirme la validation industrielle du procédé.

Masaki Takao, CEO de JEPLAN, confirme cette approche intégrée : « En accueillant le démonstrateur semi-industriel Rewind® PET sur notre site de Kitakyushu, nous démontrons concrètement que cette technologie peut s’intégrer dans un environnement industriel réel, avec des contraintes et des flux de déchets complexes. Cette avancée ouvre au marché de nouvelles possibilités pour développer des fibres et tissus intégrant un très haut taux de matière recyclée, sans compromis sur les performances ni sur la durabilité ».

Cette réussite industrielle s’inscrit parfaitement dans les transformations contemporaines de l’économie. L’innovation technologique française, conjuguée au savoir-faire industriel japonais et aux flux de déchets européens, illustre concrètement comment les solutions d’avenir émergent de collaborations internationales structurées. L’impact social de cette technologie pourrait s’avérer considérable : en réduisant la production de polyester vierge, elle contribuerait à diminuer l’empreinte environnementale de l’industrie textile tout en créant de nouveaux emplois qualifiés dans le recyclage avancé. Cette approche rejoint d’autres initiatives d’économie circulaire, comme celles développées par des startups innovantes dans la lutte contre le gaspillage. Face aux défis environnementaux, ces approches circulaires deviennent indispensables pour préserver les ressources planétaires tout en répondant aux besoins croissants des populations. Le recyclage chimique textile représente ainsi une brique essentielle de la transition écologique industrielle.