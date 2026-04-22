Un appartement de prestige situé dans le nouveau quartier monégasque de Mareterra vient d’établir un record mondial sans précédent. Cette transaction immobilière exceptionnelle, conclue au prix de 471 millions d’euros, pulvérise tous les records antérieurs et témoigne de l’attractivité extraordinaire de la Principauté auprès des ultra-fortunés. L’acquéreur, Rinat Akhmetov, homme le plus riche d’Ukraine, confirme ainsi son goût pour les biens d’exception sur la Riviera française.

Cette acquisition révèle les stratégies patrimoniales sophistiquées des grandes fortunes mondiales, particulièrement sensibles aux enjeux de sécurisation des actifs en période de turbulences géopolitiques. Le choix de Monaco, paradis fiscal réputé, illustre parfaitement cette quête de stabilité et d’excellence immobilière qui caractérise les investissements des milliardaires contemporains.

Un bien immobilier aux dimensions exceptionnelles

L’appartement acquis par le magnat ukrainien déploie des caractéristiques qui justifient amplement ce prix historique. Niché dans l’immeuble « Le Renzo » au cœur du prestigieux quartier Mareterra, ce palace vertical s’épanouit sur 2 500 mètres carrés magistralement répartis sur cinq étages.

Cette demeure d’exception comprend vingt-et-une chambres offrant des panoramas imprenables sur la Méditerranée, une piscine privée accompagnée d’un jacuzzi, plusieurs terrasses panoramiques, huit places de parking exclusives et des espaces de réception dignes des plus grands palais internationaux. L’ensemble constitue un véritable écrin de raffinement architectural où chaque détail concourt à créer une expérience résidentielle unique.

Le quartier de Mareterra, inauguré en décembre 2024 par le prince Albert II, représente le dixième et ultime quartier de Monaco. Cette prouesse urbanistique de six hectares, arrachée à la mer au prix de deux milliards d’euros d’investissement, abrite cent vingt-quatre logements de standing, incluant cent dix appartements de luxe, dix villas et quatre maisons de ville, formant ainsi l’une des réalisations immobilières les plus ambitieuses d’Europe.

Analyse du prix record et comparaisons internationales

Le montant de 471 millions d’euros (soit 554 millions de dollars) établit un nouveau plafond pour le marché immobilier planétaire. Ce prix vertigineux représente environ 188 400 euros par mètre carré, un niveau qui transcende largement les standards les plus élevés du secteur immobilier de prestige mondial.

Pour saisir l’ampleur de ce record, les transactions les plus remarquables précédemment enregistrées concernaient le manoir londonien de Nick Candy à Chelsea (350 millions de dollars), l’appartement-terrasse new-yorkais de Ken Griffin (240 millions de dollars), ou encore diverses propriétés californiennes de la Silicon Valley oscillant entre 150 et 200 millions de dollars.

Selon les professionnels de l’immobilier interrogés par BFMTV, le prix moyen au mètre carré dans Mareterra franchit désormais le seuil des 100 000 euros, propulsant cette enclave au sommet de la hiérarchie immobilière mondiale.

Cette valorisation phénoménale résulte de la convergence de plusieurs facteurs déterminants : la rareté foncière absolue monégasque, l’excellence inégalée des prestations proposées, la sécurité juridique et fiscale exemplaire de la Principauté, ainsi que l’engouement croissant des ultra-fortunés pour les investissements immobiliers tangibles face à l’instabilité géopolitique ambiante.

Rinat Akhmetov : portrait d’un empire industriel ukrainien

L’acquéreur de cet appartement historique jouit d’une notoriété internationale considérable. Rinat Leonidovitch Akhmetov, quinquagénaire de cinquante-neuf ans, règne sur un empire industriel et financier colossal à travers sa holding System Capital Management (SCM). Selon le classement Forbes de janvier 2024, sa fortune personnelle atteint près de 8 milliards de dollars, après avoir culminé à 16 milliards avant le déclenchement du conflit ukrainien.

Son conglomérat SCM constitue le fleuron industriel ukrainien, orchestrant des activités diversifiées dans la métallurgie et l’exploitation minière (secteur fondateur de sa richesse), l’énergie et les infrastructures énergétiques, l’immobilier de prestige international, ainsi que les médias (récemment cédés à l’État ukrainien).

Akhmetov préside également le prestigieux club de football ukrainien Shakhtar Donetsk, renforçant ainsi sa stature publique. Son usine Azovstal de Marioupol est devenue un symbole poignant de la résistance ukrainienne face à l’invasion russe, illustrant l’impact géopolitique majeur de ses activités industrielles sur l’échiquier international.

Un portefeuille immobilier international diversifié

L’acquisition monégasque s’inscrit dans une stratégie d’investissement immobilier international parfaitement cohérente. Rinat Akhmetov possède déjà plusieurs joyaux patrimoniaux, notamment la somptueuse villa Les Cèdres à Saint-Jean-Cap-Ferrat, acquise en 2019 pour 200 millions d’euros. Cette propriété historique de 18 000 mètres carrés, agrémentée d’un jardin botanique de quatorze hectares, avait appartenu au roi Léopold II de Belgique.

Son patrimoine comprend également un chalet à Courchevel évalué à 77 millions d’euros, ainsi qu’un appartement londonien dans le prestigieux quartier de Hyde Park d’une valeur de 137 millions de livres sterling. Cette diversification géographique témoigne d’une stratégie de préservation patrimoniale remarquablement adaptée aux défis géopolitiques contemporains.

Le milliardaire possède par ailleurs le mégayacht Luminance, long de 139 mètres, parachevant ainsi un patrimoine personnel estimé à plusieurs milliards d’euros. Cette collection de biens d’exception révèle un goût prononcé pour l’art de vivre à la française et l’excellence immobilière européenne, à l’image de ces Français qui choisissent des destinations paradisiaques pour leur qualité de vie exceptionnelle.

Implications économiques et sociales de cette transaction

Au-delà de son caractère spectaculaire, cette vente révèle plusieurs tendances fondamentales du capitalisme contemporain. Elle illustre d’abord la concentration vertigineuse des richesses mondiales et la capacité extraordinaire des ultra-fortunés à mobiliser des capitaux considérables pour des acquisitions patrimoniales d’envergure.

Cette transaction souligne également l’évolution remarquable du positionnement de Rinat Akhmetov depuis le déclenchement du conflit ukrainien. Longtemps perçu comme pro-russe, le milliardaire a radicalement métamorphosé sa posture politique. Selon le Nice-Matin, il aurait déjà versé plus de 100 millions d’euros à Kiev pour soutenir l’effort de guerre ukrainien.

« En temps de guerre, mes activités se concentrent sur le soutien aux populations et à l’armée pour défendre notre souveraineté, notre liberté et notre indépendance », a-t-il déclaré, témoignant de cette transformation idéologique profonde. Il s’est d’ailleurs engagé à financer intégralement la reconstruction de Marioupol en cas de victoire ukrainienne, illustrant un patriotisme retrouvé.

Cette transaction soulève néanmoins des interrogations sur l’impact social des investissements immobiliers de luxe. Tandis que l’Ukraine traverse une crise humanitaire d’une ampleur dramatique, l’acquisition d’un bien de 471 millions d’euros peut sembler décalée, bien qu’elle s’inscrive dans une logique de diversification patrimoniale parfaitement légitime. Cette réalité fait écho aux choix de vie de certains, comme ces retraités qui privilégient la solidarité et le partage face aux défis contemporains.

Pour Monaco, cette vente consacre définitivement son statut de destination privilégiée des capitaux internationaux et renforce magistralement l’attractivité du nouveau quartier Mareterra. Elle témoigne également de la résilience remarquable du marché immobilier de luxe face aux incertitudes économiques mondiales, confirmant la Principauté comme un havre de stabilité et d’excellence dans un monde en perpétuelle mutation.