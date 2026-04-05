6 000 Français vivent déjà sur cette île aux eaux turquoise avec 1 500 € par mois : « je refuse d’attendre la retraite pour en profiter »

Koh Samui attire déjà 6 000 Français en quête d’une vie meilleure.

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Nicolas Jean
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6 000 Français vivent déjà sur cette île aux eaux turquoise avec 1 500 € par mois : « je refuse d'attendre la retraite pour en profiter »
6 000 Français vivent déjà sur cette île aux eaux turquoise avec 1 500 € par mois : « je refuse d’attendre la retraite pour en profiter » | Social Mag
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D’après le magazine Be, Koh Samui, dans le golfe de Thaïlande, attire de plus en plus de Français comme destination de retraite. Cette île paradisiaque, bordée d’eaux turquoise, abrite aujourd’hui environ 6 000 Français qui y vivent à l’année, séduits par le climat tropical et un coût de la vie plus modéré qu’en France. Les motifs de ce choix sont variés, du cadre de vie idyllique aux possibilités économiques offertes sur place.

Koh Samui, un cadre de vie qui fait rêver

Koh Samui attire beaucoup d’expatriés grâce à ses plages magnifiques et son climat agréable. Les quartiers de l’île, Bophut, Chaweng, Maenam, Lamai, Choeng Mon et Lipa Noi, ont chacun leur caractère. Bophut est connu pour son ambiance de village tranquille, tandis que Chaweng est la zone la plus animée, avec hôtels, bars et restaurants qui s’étirent sur plusieurs kilomètres le long de la plage.

L’île dispose d’infrastructures modernes, notamment d’un aéroport qui assure des vols d’une heure vers Bangkok. On y trouve aussi plusieurs hôpitaux privés, des écoles internationales et même une école française, ce qui facilite la vie des expatriés.

Une communauté française qui grandit

La communauté française à Koh Samui ne cesse de s’étoffer. Avec environ 6 000 personnes, elle constitue la deuxième communauté étrangère sur l’île. Une sorte de « petite France » s’est installée, visible à travers des commerces francophones, des restaurants tenus par des entrepreneurs français et divers services.

Les Français sur place ne sont pas que des retraités : on compte des actifs, des entrepreneurs, des indépendants et des télétravailleurs. Beaucoup voient en Koh Samui un bon terrain pour se lancer, notamment dans le tourisme et les services.

Le coût de la vie, un vrai atout

Le coût de la vie est souvent cité comme un des attraits majeurs de Koh Samui. Pour une personne seule, il est possible de vivre confortablement avec un budget mensuel entre 1 200 et 2 000 €, tandis qu’un couple devra prévoir entre 1 800 et 2 200 €, loyer inclus. Les logements restent globalement abordables : des appartements modernes loués entre 600 et 900 €, et des villas avec piscine entre 1 000 et 1 500 €.

Ces montants restent toutefois plus élevés que dans d’autres régions de Thaïlande. Beaucoup jugent cependant que la qualité de vie compense ces dépenses, surtout quand on compare le prix des restaurants locaux, des transports et de certains services.

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