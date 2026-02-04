Vous partez à la retraite ? Voici le top 10 des pays préférés des retraités français

Alors que beaucoup de retraités français envisagent de passer leurs années dorées à l’étranger, l’étude annuelle de Retraite sans Frontières, publiée en exclusivité par Capital, propose une analyse détaillée des meilleures destinations pour les retraités en 2025. Cette enquête, basée sur des critères précis et une méthodologie rigoureuse, aide les futurs expatriés à faire des choix éclairés et adaptés à leurs attentes.

Ce qu’on a regardé et les grandes tendances

L’étude utilise une méthode mixte : des réunions avec des retraités et l’envoi de 176 questionnaires à des candidats à l’expatriation. Les pays sont évalués selon le pouvoir d’achat, le climat, la qualité des soins médicaux, la sécurité et l’accessibilité. Parmi ces critères, le pouvoir d’achat est considéré comme le plus important, représentant 20% de la note finale. Cette priorité reflète les préoccupations financières des retraités, face à la baisse anticipée des retraites et à l’augmentation des impôts, points soulignés par Paul Delahoutre, fondateur de Retraite sans Frontières.

L’Europe domine le podium avec le Portugal, l’Espagne et la Grèce aux trois premières places. Le Portugal, installé en 1re position depuis 2024, se distingue par sa proximité géographique (seulement deux heures de vol depuis la France) et une intégration culturelle facilitée par la présence de nombreux francophones. En revanche, le coût de la vie et le prix de l’immobilier restent des défis.

L’Espagne, deuxième, propose un climat agréable et des infrastructures modernes proches du modèle français. Sa proximité facilite les visites familiales, même si le coût de la vie y reste assez comparable à celui de la France.

La Grèce, troisième, attire par son régime fiscal avantageux pour les retraités du privé (imposition limitée à 7% des revenus pendant 15 ans). Le coût de la vie y est proche de celui de la France, mais les paysages, la culture et le climat méditerranéen compensent largement.

Les destinations lointaines, point par point

Hors d’Europe, des pays comme la Thaïlande et Bali gardent leur charme grâce à un coût de la vie très bas. En Thaïlande, un couple peut vivre confortablement avec moins de 1 000 euros par mois, location incluse, et dépense en moyenne deux fois moins qu’en France, ce qui démontre un coût de la vie très bas. L’éloignement (environ 10 000 kilomètres de la France) reste cependant un frein difficile à ignorer.

L’Île Maurice a grimpé à la 5e place, séduisant par son climat tropical et son niveau de sécurité. Là aussi, l’éloignement de la France et le prix des billets d’avion pour revenir représentent des contraintes budgétaires pour les retraités.

Le classement complet pour 2025

Voici le classement complet des 10 meilleures destinations pour les retraités en 2025 :

Portugal

Espagne

Grèce

Thaïlande

Île Maurice

Maroc

Tunisie

Sénégal

Bali (Indonésie)

République dominicaine

Chaque pays présente des avantages spécifiques et quelques contraintes. On note notamment l’entrée de la République dominicaine dans le classement, à la place du Costa Rica. Cette arrivée s’explique par un climat caribéen et des zones francophones comme Las Terrenas, qui attirent les retraités en quête de paysages paradisiaques et de vie communautaire.