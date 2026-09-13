Mauvaise nouvelle pour les retraités : votre pension de réversion peut être supprimée du jour au lendemain et vous êtes peut être déjà concerné

Souvent perçue comme un droit acquis à vie, la pension de réversion peut en réalité être révisée, réduite, voire supprimée. Plusieurs facteurs entrent en jeu : le niveau de ressources du bénéficiaire, un remariage, une vie en couple ou encore l’âge légal de départ à la retraite.

Le plafond de ressources, premier obstacle

Dans le régime général, la pension de réversion de base correspond à 54 % de la retraite que percevait ou aurait pu percevoir le conjoint décédé, selon TF1info. Encore faut-il respecter un plafond de ressources. Au 1er janvier 2026, celui-ci s’élève à 25 001,60 € par an pour une personne vivant seule, et à 40 002,56 € pour une personne en couple, d’après Service-public.fr.

Salaires, pensions de retraite et certains revenus du patrimoine sont pris en compte, les revenus d’activité n’étant retenus qu’à 70 % de leur montant. Si le total dépasse ce seuil, la caisse réduit la réversion pour revenir sous la limite, ce qui peut la ramener à zéro.

Le cas d’Alain illustre ce mécanisme dans La Retraite en Clair. Sa femme Louisa, salariée, est décédée en décembre 2018. Elle aurait dû toucher chaque mois 800 € de retraite de base et 300 € de complémentaire. Alain, encore actif et touchant alors 28 000 € par an, n’avait pas droit à la réversion de base mais percevait 180 € au titre de la complémentaire.

Désormais retraité, il gagne 1 512 € par mois. Sa réversion potentielle de 432 € (54 % de 800 €), ajoutée à sa pension, dépasse de 184,67 € le plafond retenu pour son cas, fixé à 1 759,33 €. Sa réversion de base est donc réduite d’autant, à 247,33 €. Avec les 180 € de complémentaire, Alain perçoit finalement 427,33 € au total.

Remariage, Pacs, concubinage : tout dépend du régime

Le Pacs et le concubinage ne permettent pas d’obtenir la réversion de base, précise Service-public.fr. Mais une fois la pension attribuée, ces situations peuvent tout de même peser sur son maintien : dans le régime général, les revenus du nouveau foyer sont pris en compte pour vérifier le respect du plafond, même sans mariage.

Le remariage, lui, a des effets très différents selon les caisses. Dans la majorité des régimes de base, il n’entraîne pas la suppression automatique de la pension. Dans les régimes complémentaires Agirc-Arrco et Ircantec, en revanche, il peut entraîner la perte définitive du droit. Même chose dans la fonction publique, où remariage ou Pacs peuvent faire perdre la réversion, indépendamment du niveau de ressources.

L’exemple de Virginie l’illustre. Mariée dix ans à Patrick, affilié à la MSA, elle vit désormais avec Jérôme, leurs revenus cumulés atteignant 35 000 € par an. Elle ne touche aucune réversion de base, le plafond de la MSA étant dépassé, mais perçoit 432 € de réversion complémentaire, soit 54 % des 800 € de complémentaire que percevait Patrick. Si elle épouse Jérôme, elle perdra cette somme.

D’autres événements, plus discrets, peuvent aussi réduire le montant versé. La majoration liée à des enfants à charge disparaît lorsque l’enfant n’est plus considéré comme tel, ou lorsque le bénéficiaire fait valoir ses propres droits à la retraite. Une correction d’erreur de calcul ou de ressources par la caisse peut également conduire à une révision, à la baisse comme à la hausse.

Le bénéficiaire a l’obligation d’informer la Carsat de tout changement de revenus ou de situation familiale, sous peine de devoir rembourser un trop-perçu.

Passé un certain délai, la pension devient toutefois stable. L’article R353-1-1 du Code de la Sécurité sociale prévoit qu’aucune révision ne peut plus intervenir plus de trois mois après la date à laquelle le bénéficiaire « est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire », rapporte TF1 Info. Service-public.fr le confirme : au-delà de ce délai, le montant devient stable, sauf erreur manifeste ou fraude.

Pour les bénéficiaires qui n’ont pas ou peu de droits à une retraite personnelle, c’est l’âge légal de départ à la retraite qui fait office de référence, soit 64 ans actuellement, un âge plus bas pour les personnes nées avant 1968. Au-delà de cet âge, la réversion n’est plus modifiable en fonction des ressources.

Il revient au bénéficiaire de prévenir l’organisme qui verse la pension dès qu’il fait valoir ses propres droits à la retraite, selon TF1info. Sans cette démarche, un trop-perçu peut être réclamé plusieurs années plus tard.