Bien préparer sa retraite : épargne, santé et protection de ses proches

Le calendrier 2026 a rappelé une réalité simple : le niveau des pensions ne dépend pas seulement des carrières. Les pensions de base ont finalement été revalorisées de 0,9 % au 1er janvier 2026, alors que le projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoyait leur gel, supprimé par les députés lors de l’examen du texte, comme le rappelle Service-Public . Les retraites complémentaires des salariés du privé, elles, restent figées depuis novembre 2025, faute d’accord entre partenaires sociaux. Ce contexte nourrit l’inquiétude : 75 % des actifs anticipent une baisse de leur niveau de vie à la retraite et 43 % déclarent compter exclusivement sur le système par répartition, soit quinze points de plus qu’un an auparavant, selon le baromètre de l’épargne réalisé par l’Ifop en avril 2026 . Préparer sa retraite revient donc à mener deux chantiers en parallèle : constituer un capital pour compléter ses revenus, et sécuriser sa santé, son autonomie et ses proches.

Pourquoi préparer sa retraite tôt ?

Le taux de remplacement, l’écart entre le dernier salaire et la première pension

Le taux de remplacement rapporte le montant de la pension à celui du dernier revenu d’activité. Pour la génération 1946, il s’élevait à 74 % du salaire net de fin de carrière pour les hommes et 72,5 % pour les femmes, d’après les travaux de la Drees . Cette médiane masque toutefois des situations très contrastées : un dixième des retraités percevait moins de 53,4 % de son ancien salaire, un autre dixième plus de 92,5 %.

Ce taux diminue à mesure que le salaire augmente, la retraite de base étant plafonnée et l’Agirc-Arrco ne compensant ce plafonnement que partiellement. Il s’érode aussi au fil des générations, plus nettement dans le public que dans le privé. Les données publiques sur la répartition de ces taux permettent de situer sa propre trajectoire, selon le sexe, la situation conjugale et les conditions de départ.

Une fois liquidée, la pension évolue peu. Sa revalorisation annuelle suit l’inflation constatée par l’Insee, conformément à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale , sauf dérogation votée par le Parlement. Sur vingt ou trente ans de retraite, un décalage même modeste entre cette indexation et la hausse réelle du coût de la vie entame le pouvoir d’achat. C’est précisément ce qu’une épargne constituée pendant la vie active vient amortir.

Estimer sa pension avec le relevé de carrière et le simulateur

Tout part du relevé de carrière, consultable en ligne sur le portail public des régimes de retraite , qui recense les trimestres validés et les points acquis auprès de chacun d’eux. Le vérifier dès la quarantaine permet de repérer les périodes manquantes, un stage, un contrat court, une année à l’étranger. Le même portail permet ensuite de signaler les anomalies à ses caisses , tant que les justificatifs existent encore.

Un simulateur y projette ensuite la pension selon plusieurs âges de départ, ce qui matérialise l’effet d’une décote comme le gain d’un départ différé. Trois leviers permettent d’agir sur le montant final :

la surcote, qui majore la pension de 1,25 % par trimestre travaillé au-delà du taux plein ;

; la retraite progressive, qui autorise une réduction du temps de travail tout en percevant une part de sa pension ;

le cumul emploi-retraite, qui permet de reprendre une activité après la liquidation, selon des règles propres à chaque régime.

Les solutions d’épargne retraite pour construire son capital

Une fois l’écart chiffré, restent les outils capables de le combler. Aucun placement ne convient à toutes les situations, mais le PER, l’assurance vie et les SCPI répondent à des logiques bien distinctes qu’il vaut mieux saisir avant de choisir.

Solution Disponibilité de l’épargne Atout principal Point de vigilance PER individuel Bloquée jusqu’au départ, sauf achat de la résidence principale ou accident de la vie Versements déductibles du revenu imposable Les sommes déduites à l’entrée sont imposées à la sortie Assurance vie Disponible à tout moment Souplesse et transmission aux bénéficiaires désignés Aucune déduction fiscale des versements SCPI Revente moins immédiate qu’un placement financier classique Accès à l’immobilier locatif sans acheter ni gérer un bien Risque de perte en capital, revenus non garantis

Le plan d’épargne retraite existe sous forme individuelle et sous forme collective, cette dernière étant proposée par l’employeur et parfois abondée par lui. Il fonctionne par capitalisation : les sommes versées sont investies puis restituées au départ, en capital, en rente viagère ou selon un mélange des deux. Ouvrir un plan d’épargne retraite individuel tôt dans la carrière permet d’étaler l’effort sur une longue durée.

Beaucoup d’épargnants combinent les deux premières enveloppes, le PER pour son avantage fiscal à l’entrée, l’assurance vie pour sa liquidité. La diversification tient aussi au rythme des versements : un prélèvement mensuel automatique lisse les points d’entrée sur les marchés et pèse souvent davantage sur le résultat final que la recherche du placement le plus rentable.

Combien épargner selon son âge ?

Le besoin dépend du niveau de vie visé et de la pension attendue, si bien qu’aucune règle universelle ne s’applique. La logique, elle, reste constante : plus l’horizon est long, plus l’effort mensuel nécessaire est faible.

Période Atout de la période Priorité Autour de 30 ans Trente ans de capitalisation, les intérêts s’ajoutant aux intérêts déjà générés Ouvrir une enveloppe et automatiser un versement, même modeste Autour de 40 ans Des revenus en progression et un horizon lisible Augmenter l’effort en gardant une épargne de précaution disponible Après 50 ans La fin des crédits et le départ des enfants libèrent du budget Chiffrer le capital cible et intensifier les versements

Une arithmétique simple donne la mesure de cet effet de durée. Constituer 50 000 euros en trente ans suppose de mettre de côté 139 euros par mois. Viser la même somme en quinze ans en exige 278, soit exactement le double. Le calcul ignore volontairement tout rendement, qui viendrait alléger l’effort dans les deux cas : l’écart tient à la seule durée.

Chiffrer son propre objectif demande deux opérations : mesurer l’écart mensuel entre la pension projetée et le train de vie souhaité, puis le multiplier par une durée de retraite raisonnable. La cible obtenue mérite d’être réévaluée tous les deux ou trois ans.

Comment défiscaliser en préparant sa retraite ?

La fiscalité ne doit pas dicter une stratégie d’épargne, mais elle en modifie sensiblement le coût réel.

Les versements volontaires sur un PER individuel se déduisent du revenu imposable, dans la limite d’ un plafond annuel calculé sur les revenus professionnels . L’économie d’impôt dépend de la tranche marginale d’imposition, soit le taux appliqué à la dernière portion de revenus. La contrepartie s’anticipe dès la souscription : le gain net tient à l’écart entre la tranche applicable en activité et celle applicable à la retraite, souvent plus basse.

Le cadre a bougé récemment. Pour les sommes versées à compter de 2026, la loi de finances permet de mobiliser les plafonds de déduction non utilisés des cinq années précédentes, contre trois auparavant, et supprime la déduction des versements effectués après 70 ans, comme le détaille Service-Public . Les plafonds non consommés de 2024 et 2025 restent, eux, utilisables trois ans. Les couples mariés ou pacsés conservent la possibilité de mutualiser leurs plafonds respectifs.

Le volet protection bénéficie d’un traitement fiscal moins connu. Pour un salarié, les cotisations d’un contrat de prévoyance collective obligatoire sont partiellement déductibles du revenu imposable. Les travailleurs indépendants relèvent, eux, de l’article 154 bis du code général des impôts , qui autorise la déduction des cotisations de prévoyance du bénéfice imposable dans la limite de 3,75 % de ce bénéfice augmentés de 7 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, sans dépasser 3 % de huit fois ce plafond.

Anticiper santé et dépendance pour protéger son niveau de vie

Les dépenses de santé augmentent avec l’âge, et leur couverture est la seule à changer brutalement le jour du départ. Un capital confortable ne protège de rien si ce poste progresse plus vite que les revenus.

Choisir une complémentaire santé adaptée aux besoins des seniors

Le jour du départ, la mutuelle collective de l’entreprise, financée pour moitié au moins par l’employeur , cesse de s’appliquer. Le nouveau retraité souscrit alors à titre individuel une mutuelle santé pensée pour les seniors et en assume seul le coût, généralement supérieur à la cotisation salariale qu’il connaissait. Un maintien du contrat collectif reste possible à la sortie de l’entreprise, avec un encadrement tarifaire les premières années qui laisse le temps de comparer.

Les besoins se déplacent avec l’âge. L’optique, le dentaire, les audioprothèses et les dépassements d’honoraires en hospitalisation deviennent les postes déterminants, quand la maternité ou l’orthodontie n’ont plus d’objet. Quelques critères méritent examen avant de signer :

le remboursement sur les postes réellement utilisés, plutôt qu’un pourcentage global affiché ;

les délais de carence avant prise en charge de certaines garanties ;

le plafond annuel appliqué aux postes coûteux ;

l’évolution de la cotisation avec l’âge, souvent indexée par tranches.

Assurance dépendance et aménagement du logement

La perte d’autonomie constitue le risque financier le plus lourd de la retraite. En établissement, le reste à charge moyen des résidents s’élevait en 2019 à 1 957 euros par mois avant aide sociale à l’hébergement, selon le modèle Autonomix de la Drees . Un contrat d’assurance dépendance verse une rente dès que la perte d’autonomie est constatée selon les critères médicaux définis au contrat, pour une cotisation qui augmente avec l’âge à l’adhésion.

L’allocation personnalisée d’autonomie finance une partie des aides à domicile ou du tarif dépendance en établissement à partir de 60 ans, sans condition de ressources pour y prétendre, mais avec une participation qui augmente avec les revenus. Elle ne couvre pas l’intégralité du besoin. Adapter son logement en amont, douche accessible, éclairage repensé, suppression des seuils, coûte moins cher qu’un déménagement contraint et réduit le risque de chute ou d’accident domestique après 60 ans .

Protéger son conjoint et sa famille

Le décès d’un conjoint fait chuter les revenus du foyer alors que les charges fixes ne diminuent pas dans les mêmes proportions. Réversion, capital décès et assurance décès atténuent ce choc, à condition d’y avoir pensé avant.

Mécanisme Ce qu’il verse Condition déterminante Pension de réversion Une fraction de la retraite du conjoint décédé Avoir été marié, le Pacs et le concubinage n’ouvrant aucun droit Capital décès du régime général Un capital forfaitaire aux ayants droit Décès d’un assuré en activité ou récemment actif Assurance décès individuelle Un capital ou une rente aux bénéficiaires désignés Prime calculée selon l’âge et l’état de santé à la souscription

Les règles de réversion diffèrent fortement d’un régime à l’autre, avec des conditions d’âge, de ressources ou de remariage propres à chacun, le régime général y ajoutant un plafond de ressources actualisé chaque année. Surtout, le mariage conditionne l’accès à la réversion . Un couple pacsé ou en concubinage organise donc autrement la protection du survivant, par une assurance décès ou une clause bénéficiaire d’assurance vie soigneusement rédigée.

De nombreuses entreprises complètent le capital décès du régime général par un contrat de prévoyance collective, exprimé en multiple du salaire annuel. Ce filet disparaît le plus souvent au départ de l’entreprise. L’assurance décès individuelle prend alors le relais, et son utilité se mesure au reste à financer : crédits en cours, études des enfants, écart de revenus que la réversion ne comblera pas. Actualiser la clause bénéficiaire après un divorce ou une naissance évite bien des litiges.

Sécuriser son épargne à l’approche de la retraite

Les cinq à dix dernières années d’activité imposent un changement de logique : préserver ce qui a été accumulé plutôt que chercher le rendement maximal. Basculer graduellement les unités de compte, exposées aux marchés financiers, vers des fonds euros à capital garanti protège l’épargne d’une baisse survenant juste avant la liquidation. Les mandats de gestion pilotée à horizon opèrent cette désensibilisation d’eux-mêmes, tandis que gérer soi-même son allocation suppose de planifier ces mouvements à l’avance.

Deux angles morts subsistent. Un patrimoine reposant intégralement sur la résidence principale, sur l’immobilier locatif ou sur les titres de son ancien employeur expose à un risque que la répartition annulerait. La protection, ensuite, reste souvent reléguée derrière la performance. Beaucoup d’épargnants soignent leur rendement pendant vingt ans sans jamais relire leur contrat de prévoyance ni comparer leur complémentaire santé, alors que quelques années de dépendance non couvertes absorbent un capital construit sur une carrière entière.