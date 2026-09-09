Cette retraitée a gagné 71,5 millions d’euros à la loterie : une semaine plus tard, une application lui a tout pris sans qu’elle comprenne ce qui se passait

Jane Doe, une retraitée de 83 ans vivant au Texas, a remporté l’équivalent de 71,5 millions d’euros au Lotto Texas, raconte Presse Citron. Une semaine seulement après le tirage, la Texas Lottery a interdit l’utilisation des applications tierces non réglementées pour l’achat de billets, dont celle utilisée par la gagnante. Résultat : son gain est resté gelé, sans qu’elle en touche le moindre centime.

Le pseudonyme « Jane Doe » a été choisi pour préserver l’identité de cette octogénaire. Le 17 février 2025, plutôt que de se déplacer chez un buraliste, elle achète son billet via l’application mobile Jackpocket Lottery, présentée comme un moyen pratique et sécurisé de jouer à distance. Ses numéros correspondent exactement à ceux tirés au sort. Pendant environ une semaine, elle vit dans l’euphorie, sans se douter du rebondissement à venir.

La Texas Lottery évoque un vide juridique, les joueurs y voient un prétexte

Officiellement, la Texas Lottery justifie sa décision par la nécessité de combler un vide juridique. Jusqu’alors, ces applications permettaient aux Texans d’acheter légalement des billets auprès de détaillants agréés, sans réglementation claire sur les frais prélevés ni sur leur gestion. Mais dans la communauté des joueurs, beaucoup y voient surtout un moyen d’éviter de verser un gain aussi colossal : officieusement, cette interdiction permettrait à la loterie d’économiser 71,5 millions de dollars.

Le problème ne porte pas sur les numéros du billet, bien conformes au tirage gagnant, mais sur le canal d’achat. La décision d’interdire ces services a été prise entre le moment du tirage et celui du versement prévu du jackpot, ce qui a suffi à bloquer tout le dossier de Jane Doe.

Le 19 mai 2025, la retraitée et ses avocats ont engagé des poursuites contre la Texas Lottery. Leur argument central : il est illégal de modifier les règles d’un jeu après que les numéros gagnants ont été tirés. Selon les termes de la plainte, la loterie tenterait de priver rétroactivement la gagnante de son dû en interdisant l’application qu’elle avait pourtant utilisée en toute légalité au moment de son gain.

Jane Doe ne réclame pas une compensation pour un billet perdu ou une erreur technique, mais le paiement intégral de la somme qu’elle considère avoir remportée. Ses avocats insistent : les conditions applicables doivent être celles en vigueur au moment de l’achat du billet et du tirage, pas celles décidées après coup.

L’affaire dépasse d’ailleurs son cas personnel, puisqu’elle pose la question du statut de tous les billets achetés via ce type d’application avant le durcissement des règles texanes.

Les procédures judiciaires américaines pouvant s’étirer sur des mois, voire des années, chaque jour d’attente est décrit comme un supplice pour cette femme de 83 ans, qui n’a plus le temps pour ce genre de bataille. L’histoire a fait le tour du web, suscitant indignation et incompréhension.

Plus d’un an après le tirage du 17 février 2025, Jane Doe continue de se battre pour récupérer son jackpot. À la date de cet article, elle n’a toujours pas touché un seul centime de ses 71,5 millions d’euros.