Retraite au Portugal, c’est terminé : les Français partent désormais vers cette destination européenne

2 300 heures de soleil par an, une gare TGV et zéro paperasse à l’étranger : voilà pourquoi les retraités français plaquent le Portugal pour cette ville vendéenne. Le calcul risque de vous surprendre.

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Nicolas Jean
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Retraite au Portugal, c'est terminé : les Français partent désormais vers cette destination européenne
Retraite au Portugal, c’est terminé : les Français partent désormais vers cette destination européenne © Social Mag
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Les Sables-d’Olonne, en Vendée, s’imposent comme le nouveau lieu de prédilection des retraités français en quête de soleil et d’air marin. Selon les données de Météo-France, la station balnéaire bénéficie d’environ 2 300 heures d’ensoleillement par an, un chiffre qui la rapproche de certaines villes du sud-ouest et dépasse largement de nombreuses communes situées au nord de la Loire.

La ville, réputée pour sa grande plage et son port de plaisance, attire déjà une population vieillissante, rapporte Grazia. Selon l’Insee, la part des plus de 60 ans y est nettement supérieure à la moyenne nationale. La Vendée figure par ailleurs régulièrement parmi les départements les plus attractifs en matière de sécurité et d’environnement.

Le quotidien s’organise autour de commerces de proximité, d’un marché central animé, de pistes cyclables et d’un front de mer aménagé, loin de l’image d’isolement souvent associée à la retraite.

Le Portugal, une destination qui perd de son attrait

Pendant des années, Lisbonne, Porto et leurs environs ont vu affluer des seniors français en quête de climat clément et d’optimisation budgétaire. Trois facteurs expliquent en 2026 ce recul. La flambée des prix de l’immobilier dans les grandes villes portugaises rend désormais l’accès à la propriété difficile, même pour des budgets confortables.

La disparition progressive de certains avantages fiscaux qui faisaient la réputation du pays auprès des expatriés y contribue aussi. S’y ajoute l’éloignement familial, qui pèse avec le temps : difficulté de voir grandir les petits-enfants à distance, allers-retours coûteux, gestion des imprévus de santé loin des proches.

Les Sables-d’Olonne répondent directement à ce dernier point. La gare de la ville relie La Roche-sur-Yon et Nantes, avec des correspondances vers Paris en TGV, ce qui permet de recevoir la famille régulièrement sans traverser une frontière.

Contrairement à une expatriation, aucune barrière linguistique ni complexité administrative ne se pose : le cadre reste celui du système français, assurance maladie et fiscalité comprises, sans démarches particulières. La ville dispose d’un centre hospitalier et d’un réseau dense de professionnels de santé, un argument qui compte à l’heure de choisir une retraite loin des grandes métropoles.

Les prix de l’immobilier ont progressé ces dernières années aux Sables-d’Olonne, comme sur l’ensemble du littoral français. Ils restent toutefois globalement plus accessibles que dans plusieurs métropoles littorales du sud. Entre océan, marais et forêts, la ville joue sur un équilibre entre animation et tranquillité, particulièrement hors saison touristique.

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