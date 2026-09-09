Certaines encres de tatouage contiennent des substances classées cancérigènes, et peu de tatoués le savent

Un tiers des pots d’encre de tatouage et de maquillage permanent testés par la FDA (Food and Drug Administration, États-Unis) contenaient des bactéries, alors que les flacons n’avaient jamais été ouverts. C’est le constat d’une analyse rétrospective portant sur quatre enquêtes menées entre 2018 et 2024, publiée dans la revue Scientific Reports. Sur 259 pots testés au total, le taux de contamination bactérienne agrégé atteint 35,4 %.

Ce résultat n’a rien d’un accident isolé. Une étude antérieure de la FDA, menée en 2024 sur 75 encres scellées, avait déjà trouvé qu’un tiers d’entre elles hébergeaient des bactéries pouvant rendre malade. La nouvelle analyse, qui agrège les quatre enquêtes, confirme que ce chiffre n’était pas une anomalie.

94 espèces bactériennes, dont des pathogènes connus

Les chercheurs ont identifié plus de 250 isolats bactériens représentant 94 espèces réparties en 38 genres, dominés par Bacillus, puis Pseudomonas, Staphylococcus et Lysinibacillus. Trente-quatre de ces espèces sont classées comme pathogènes potentiels, parmi lesquelles Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus et Cutibacterium acnes.

L’étiquette stérile ne protège pas vraiment : sur 118 échantillons ainsi présentés, 30,5 % étaient contaminés, contre 35,5 % pour ceux sans allégation de stérilité. Le type d’encre et le pays de fabrication ne changent presque rien non plus, le taux tournant systématiquement autour d’un tiers.

La présence de bactéries pathogènes ne signifie pas qu’une infection surviendra : l’étude a repéré des espèces connues pour causer des maladies, sans mesurer si les produits contaminés avaient réellement rendu quelqu’un malade.

Ohgew Kweon, microbiologiste à la FDA et responsable de l’équipe de recherche, écrit dans Scientific Reports que ces résultats soulignent que la contamination microbienne des encres de tatouage et de maquillage permanent est répandue et diversifiée, ce qui renforce la nécessité de méthodes de détection sensibles, d’une surveillance étendue et de normes de fabrication harmonisées.

3 études, un lien encore incertain

Un tout autre risque occupe par ailleurs la littérature scientifique : celui d’un lien entre tatouages et cancer. Ces recherches établissent des corrélations, mais aucune n’a démontré de causalité.

Une étude publiée en 2024 dans The Lancet a observé un risque de lymphome supérieur de 21 % chez les personnes tatouées, avec une courbe en U dans le temps : risque le plus élevé durant les deux premières années, puis baisse entre la troisième et la dixième année, avant de remonter après onze ans. Cette étude n’a trouvé aucune preuve que la taille du tatouage augmente le risque.

Une autre étude, menée sur près de 2 700 jumeaux danois et publiée en janvier 2025 dans BMC Public Health, arrive à une conclusion différente sur ce point précis : un risque de cancer de la peau supérieur de 62 % chez les personnes tatouées, et un risque de lymphome presque triplé pour les tatouages plus grands que la paume d’une main.

Signe Bedsted Clemmensen, chercheuse à l’université du Danemark du Sud et coautrice de l’étude, explique qu’une interprétation raisonnable est que les tatouages plus grands reflètent une exposition globale plus importante à l’encre, et que plus il y a d’encre qui entre dans le corps, plus le potentiel d’accumulation dans les ganglions lymphatiques est important.

Elle nuance toutefois : la taille reste, selon elle, un indicateur seulement approximatif, deux tatouages de même taille pouvant différer en densité et en quantité d’encre.

Une troisième étude, publiée en décembre 2025 dans le Journal of the National Cancer Institute, sème le doute : les personnes ayant trois grands tatouages ou plus affichent un risque de mélanome inférieur de 74 % par rapport aux non-tatoués, à l’inverse des autres travaux.

De nombreux facteurs confondants, mode de vie, exposition aux UV, risques professionnels, état immunitaire, peuvent aussi jouer, rappelle Joe K. Tung, directeur médical de Falk Dermatology à l’University of Pittsburgh Medical Center. Selon lui, le risque associé au tatouage est probablement cumulatif et modulé par d’autres comportements.

Le lymphome reste par ailleurs un cancer relativement rare : même en cas de risque accru, précise Clemmensen, le risque absolu pour un individu demeure faible.

Encre, métaux lourds et système immunitaire

Les encres de tatouage combinent pigments, liquides porteurs et conservateurs, parfois avec des impuretés. L’encre noire peut contenir des hydrocarbures aromatiques polycycliques, l’encre rouge des colorants azoïques susceptibles de se décomposer sous les UV, et certaines encres des métaux lourds comme le plomb, le cadmium ou le mercure.

Une fois injectée dans le derme, l’encre ne reste pas forcément sur place. Les particules de pigment peuvent migrer via le système lymphatique et s’accumuler dans les ganglions, où elles peuvent persister pendant des décennies, selon Tung. Christel Nielsen, chercheuse à la division de médecine du travail et de l’environnement de l’université de Lund, en Suède, et coautrice de l’étude du Lancet, explique de son côté que le corps reconnaît l’encre comme des substances étrangères et active le système immunitaire pour tenter de l’éliminer.

Tung détaille trois mécanismes : l’activation chronique du système immunitaire, le stress oxydatif, et la croissance anormale de globules blancs appelés lymphocytes.

Une étude publiée en novembre 2025 dans PNAS illustre ce mécanisme chez la souris : l’encre injectée dans les coussinets plantaires est retenue par des cellules immunitaires, les phagocytes, au sein des ganglions lymphatiques. Ces cellules finissent par mourir et déclenchent une inflammation prolongée. Chez les souris vaccinées contre la COVID-19 ou la grippe, la présence d’encre au site d’injection modifiait la réponse immunitaire au vaccin.

Le retrait au laser, un risque supplémentaire

Aux États-Unis, la FDA classe les encres et pigments de tatouage parmi les cosmétiques : elle ne les approuve ni ne les régule étroitement au préalable. En cas de signalement, l’agence peut enquêter, mais les rappels de produits contaminés restent rares, selon Kelly Johnson-Arbor, médecin toxicologue à l’hôpital MedStar Georgetown University.

Christopher Bunick, professeur associé de dermatologie à la Yale School of Medicine, invite les futurs tatoués à se renseigner sur la composition chimique des encres et à demander la documentation de sécurité de leur tatoueur. Il résume que les gens ne devraient pas paniquer, mais qu’ils devraient mieux comprendre la nature de l’encre de tatouage et les types de métaux lourds et autres cancérigènes présents dans ces encres.

Faire retirer un tatouage n’est pas non plus sans conséquence. Le laser, méthode la plus courante d’élimination, augmente la fragmentation des particules de pigment et pourrait favoriser, selon Bunick, la migration de composés cancérigènes vers les ganglions lymphatiques. L’étude du Lancet a constaté que les personnes ayant eu recours au laser pour effacer un tatouage présentaient un risque de lymphome deux fois et demi plus élevé.