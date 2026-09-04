Marie, 62 ans, retraitée : comment elle touche une pension confortable sans avoir validé tous ses trimestres

Le minimum contributif, l’ASPA et le minimum garanti pour les fonctionnaires forment les trois filets de sécurité prévus en France pour les retraités dont la carrière n’a pas permis d’accumuler tous les trimestres nécessaires, explique le magazine Marie France. Aucun de ces dispositifs ne garantit la même somme à tout le monde. Mais tous trois interviennent lorsque la pension calculée au départ se révèle trop faible pour vivre.

Ces aides ne sont pas automatiques, et leur fonctionnement diffère sensiblement d’un régime à l’autre.

Le Mico pour le privé, l’ASPA sans condition de trimestres

Le minimum contributif, surnommé le Mico, concerne principalement les salariés du secteur privé qui arrivent à la retraite avec une pension modeste. Il vient relever le montant perçu chaque mois, en fonction notamment du nombre de trimestres cotisés durant la carrière.

Il s’élève à environ 709 euros lorsque moins de 120 trimestres ont été cotisés, et peut grimper jusqu’à environ 847 euros au-delà de ce seuil. Un plafond limite toutefois le total des pensions prises en compte à 1 309,75 euros bruts par mois, selon le site gouvernemental Service Public. Pour savoir si l’on y a droit, il faut se rapprocher de sa caisse de retraite.

L’ASPA fonctionne différemment. Elle s’adresse aux retraités disposant de peu de ressources, quel que soit le nombre de trimestres travaillés. Ce sont les revenus de la personne qui sont examinés, et non sa carrière. En 2025, ces ressources ne devaient pas dépasser 6 143 euros sur trois mois consécutifs pour ouvrir droit à l’allocation, qui vient compléter les revenus jusqu’à un minimum fixé par les règles en vigueur.

Une demande doit être déposée avec les justificatifs correspondants. Petits revenus immobiliers, indemnités de chômage encore versées ou autres aides entrent dans le calcul, et il reste possible de cumuler plusieurs ressources ou pensions tant que les plafonds sont respectés.

Pour les anciens fonctionnaires, l’équivalent s’appelle le minimum garanti. Son montant tient compte du traitement indiciaire brut d’un fonctionnaire encore en activité et du nombre d’années de service. En 2024, le montant de référence mentionné était de 1 248,33 euros par mois, avec une revalorisation habituellement prévue chaque année. La somme réellement perçue dépend ensuite de la situation propre à chaque agent.

Il est conseillé de vérifier son dossier avant même de partir à la retraite, plutôt que de supposer qu’on n’a droit à rien parce qu’il manque des trimestres. Rassembler ses relevés de carrière, ses justificatifs de revenus, et demander une simulation à sa caisse de retraite permettent d’anticiper le montant auquel on peut prétendre.