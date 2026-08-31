Retraite après une vie au RSA : voici ce que verse réellement la Caisse en 2026, beaucoup de Français ignorent ce montant

En 2026, une personne qui a vécu du RSA sans jamais avoir travaillé peut arriver à l’âge légal de la retraite avec un relevé de carrière qui affiche 0 euro de pension de base et 0 euro de complémentaire Agirc-Arrco. Faute d’avoir validé le moindre trimestre, elle ne peut prétendre à aucune pension contributive.

Le mécanisme est simple, et sans appel. Selon le site Aide-sociale.fr, le RSA ne compte pas pour la retraite : il ne valide aucun trimestre et n’entre jamais dans le calcul de la pension. Contrairement au chômage indemnisé ou à l’allocation de solidarité spécifique, qui ouvrent des droits à l’assurance vieillesse, le revenu de solidarité active n’en génère aucun. Une carrière passée entièrement sous ce filet ne construit donc aucune épargne retraite personnelle.

Un rapport de la Drees publié en 2020 avait déjà pointé cet écart : les anciens bénéficiaires d’un minimum social d’âge actif touchent, à la retraite, une pension près de deux fois plus basse que le reste des retraités, en raison de rémunérations globalement plus faibles pendant leur carrière.

La situation change du tout au tout si le RSA a été perçu en complément d’un petit salaire, d’indemnités chômage ou de prestations familiales ouvrant droit à l’assurance vieillesse des parents au foyer : dans ce cas, ce sont ces périodes d’activité ou de prise en charge des enfants qui créent des droits, pas les mois passés au RSA lui-même.

L’ASPA prend le relais à partir de 65 ans

C’est là qu’intervient l’Allocation de solidarité aux personnes âgées, souvent appelée minimum vieillesse. Le site Pleine Vie rappelle qu’elle est accessible à partir de 65 ans, ou dès 62 ans en cas d’inaptitude au travail ou de handicap reconnu. Elle garantit en 2026 un revenu maximal de 1 043,59 € par mois pour une personne seule, et jusqu’à 1 620,18 € pour un couple, l’État versant simplement la différence pour atteindre ce plancher.

Comparé au RSA, fixé à 651,69 € pour une personne seule au 1ᵉʳ avril 2026, le passage à l’ASPA représente environ 400 euros de plus chaque mois. Une somme qui change concrètement le budget logement, énergie et alimentation d’un senior sans ressources. Pour en bénéficier, il faut résider en France de manière stable, au moins neuf mois par an, et ne pas dépasser les plafonds de ressources fixés.

Aide-sociale.fr précise qu’un complément de RSA reste théoriquement possible après l’âge de la retraite, mais seulement si la pension perçue est inférieure au montant du RSA lui-même. Le site juge ce cas de figure assez marginal.

Cumuls possibles et récupération sur succession

L’ASPA n’est pas figée. Elle peut se cumuler avec les aides au logement, une exonération de taxe foncière pour les bénéficiaires propriétaires, la complémentaire santé solidaire, ou encore des aides locales versées par les centres communaux d’action sociale et les départements. Pour certains profils marqués par un handicap, l’allocation aux adultes handicapés reste également mobilisable : elle atteint 1 041,59 € par mois en 2026 à partir de 50 % d’incapacité.

Cette allocation reste toutefois une avance de solidarité, récupérable par l’État au décès du bénéficiaire, mais sous une condition stricte : l’actif net de la succession doit dépasser 108 586,14 € en 2026. Un seuil que la grande majorité des anciens allocataires du RSA n’atteignent jamais, faute de patrimoine immobilier conséquent.

Aide-sociale.fr recommande de se rapprocher de la CAF, des caisses de retraite, des CCAS ou des points conseil retraite pour comparer RSA, ASPA et AAH, et engager à temps les démarches nécessaires. Un point avec sa caisse de retraite avant 60 ans permet aussi, selon le site, de repérer d’éventuels trimestres oubliés.