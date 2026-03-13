Ils n’ont jamais travaillé, mais touchent 1 600 € par mois : ce dispositif qui choque

L’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), souvent appelée « minimum vieillesse », reste un soutien important pour garantir un niveau de vie décent aux retraités en France. Malgré quelques ajustements, ce dispositif est encore peu connu du grand public, alors qu’il peut être vital pour de nombreuses personnes âgées. Avec des règles qui évolueront en 2026, il est important de bien comprendre son fonctionnement pour en tirer le meilleur parti.

Ce que versera l’ASPA en 2026

Les montants et plafonds de l’ASPA en 2026 dépendent de la situation familiale du bénéficiaire. Pour une personne seule, le montant maximal atteindra 1 043,59 € par mois, soit 12 523,14 € par an. Pour un couple, le montant maximal sera 1 620,18 € par mois, soit 19 442,21 € par an, confirme le magazine Pleine Vie.

En 2025, les plafonds sont un peu plus bas : 1 034,28 € par mois pour une personne seule et 1 605,73 € par mois pour un couple. L’administration calcule l’allocation de façon différentielle : elle compare les ressources du foyer au plafond et verse la différence.

Comment marche l’ASPA

L’ASPA fonctionne comme un complément différentiel qui tient compte des revenus de chaque bénéficiaire. Par exemple, un couple ayant 1 000 € de revenus totaux pourrait recevoir 620,18 € par mois. Un autre couple avec 1 400 € de revenus verrait son allocation ajustée à 220,18 € par mois. Ces calculs comblent l’écart entre les ressources du foyer et le plafond réglementaire.

Pour en bénéficier, il faut généralement avoir au moins 65 ans, mais il existe des exceptions dès 62 ans pour les personnes reconnues inaptes au travail, pour les personnes handicapées ou pour les anciens combattants. Il est aussi nécessaire de résider en France, en métropole ou dans certains DOM (DOM = départements d’outre-mer), au moins neuf mois par an. Ces conditions d’éligibilité sont essentielles à connaître.

Quels revenus sont pris en compte (et ce qui est exclu)

Le calcul de l’ASPA intègre plusieurs types de revenus : pensions de retraite, salaires, revenus fonciers et placements financiers. En revanche, certaines aides ne sont pas prises en compte : l’APL, l’ALS, l’ALF, l’APA et la PCH. La résidence principale est aussi exclue du calcul.

Côté cumul, l’ASPA peut se cumuler avec une petite retraite ou une pension de réversion. En revanche, elle ne se cumule pas avec l’AAH ou l’ASI, ce qui oblige parfois à choisir la prestation la plus avantageuse selon la situation.

Démarches et obligations pour toucher l’ASPA

Les démarches administratives pour obtenir l’ASPA incluent le remplissage d’un formulaire et la fourniture de justificatifs. Cette allocation est cruciale pour maintenir une qualité de vie acceptable face aux défis économiques actuels.

Une fois la demande acceptée, le versement commence le 1er jour du mois suivant la réception d’un dossier complet. Les documents à fournir incluent une pièce d’identité, un relevé de pensions et un RIB, entre autres, pour permettre le traitement du dossier, grâce à une procédure simplifiée.

En cas de décès du bénéficiaire, l’ASPA peut être récupérée sur la succession si l’actif net dépasse 108 586,14 € en métropole ou 150 000 € dans les DOM. Les héritiers ne sont pas tenus de rembourser si les actifs sont en dessous de ces seuils, ce qui protège en pratique l’épargne familiale dans de nombreux cas.