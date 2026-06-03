Beaucoup de retraités découvrent qu’ils ne font plus partie de la classe moyenne avec leur pension actuelle

Passer de la vie active à la retraite marque une grosse étape. Financièrement, ça change pas mal de choses : les revenus d’activité diminuent souvent et sont remplacés par des pensions qui ne correspondent pas toujours aux attentes. Cette transition pose une question importante : quel niveau de retraite confortable permet de garder un bon niveau de vie et de rester dans la classe moyenne française, réputée pour offrir stabilité et confort ?

La classe moyenne, le repère qui rassure les retraités

La classe moyenne est souvent vue comme un signe de stabilité économique. Pour un retraité, y appartenir signifie en général être propriétaire de son logement, avoir un revenu suffisant pour couvrir les dépenses courantes et pouvoir se permettre quelques extras, comme des vacances ou des sorties au restaurant. Selon l’Observatoire des inégalités, environ 50 % de la population française appartient à la classe moyenne, tandis que les classes populaires regroupent les 30 % des revenus les plus faibles, et les classes aisées les 20 % les plus élevés.

Dans cette tranche médiane, le niveau de vie varie beaucoup. En bas de l’échelle, un retraité se concentre surtout sur la gestion du quotidien, explique L’Internaute. Au milieu, on peut envisager d’épargner, et en haut, certains arrivent même à constituer un patrimoine.

Les chiffres à connaître et les seuils de revenus

Selon les données de l’Insee en 2022, la pension médiane des retraités était de 18 090 € annuels, soit environ 1 507 € par mois, tandis que la pension moyenne atteignait 19 840 € par an, soit environ 1 653 € mensuels. En revanche, pour intégrer la classe moyenne en 2023, une personne seule doit percevoir entre 1 683 € et 3 119 € mensuels, après impôts et cotisations sociales. Pour un couple de retraités, les revenus doivent se situer entre 2 525 € et 4 679 €.

Ainsi, un retraité seul percevant 1 683 € mensuels gagne légèrement plus que la pension moyenne de 2022, mais 170 € de plus que la pension médiane. Ces chiffres montrent l’écart entre le niveau de vie moyen des retraités et le seuil de dignité nécessaire pour vivre décemment.

Les dépenses qui pèsent sur les retraités

Au-delà de la baisse des revenus, les retraités font face à des dépenses particulières. Les frais de santé augmentent : les mutuelles coûtent souvent plus cher, les consultations sont plus fréquentes, et les médicaments peuvent alourdir le budget, surtout lorsque l’inflation menace le pouvoir d’achat. Avec plus de temps libre, beaucoup dépensent aussi davantage pour les loisirs.

Cela dit, être propriétaire de son logement, comme c’est souvent le cas chez les retraités, reste un atout financier non négligeable.