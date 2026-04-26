Pourquoi beaucoup de retraités français vivent sous le seuil de dignité en 2026 : le montant exact qui fait débat

Saviez-vous qu’en 2026, il faudra entre 1 700 € et 1 800 € par mois pour vivre dignement en France ?

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Nicolas Jean
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Pourquoi beaucoup de retraités français vivent sous le seuil de dignité en 2026 : le montant exact qui fait débat
Pourquoi beaucoup de retraités français vivent sous le seuil de dignité en 2026 : le montant exact qui fait débat © Social Mag
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En France, la question du pouvoir d’achat des retraités se pose avec force, surtout après une période d’inflation qui a laissé les prix durablement élevés. Dans la situation économique actuelle, en 2026 il faut se demander combien il faut toucher à la retraite pour vivre dignement. Les retraités doivent faire face à la hausse des loyers, aux frais de santé et au renchérissement du panier de courses, le tout aggravé par le coût d’entretien de certaines copropriétés. Pour près d’un tiers d’entre eux, boucler les dépenses courantes reste un vrai défi.

Quel budget pour vivre dignement à la retraite ?

Les dépenses jugées incompressibles concernent le logement, l’alimentation, la santé et les transports, soulignant un seuil financier critique. L’idée d’un budget « vital » dépasse la simple survie : il s’agit de garder son autonomie et de pouvoir participer à la vie sociale. Ce budget doit permettre de bien se nourrir, de se soigner sans contraintes financières, de chauffer son logement, de voir sa famille, de sortir et de garder quelques loisirs modestes.

L’IRES estime ce montant nécessaire entre 1 700 € et 1 800 € par mois pour une personne seule propriétaire sans loyer à payer, rapporte le magazine Marie France. Ce niveau vise non seulement le bien-être matériel mais aussi la possibilité de rester active socialement. De son côté, la DREES indique une pension moyenne de 1 626 € bruts, soit environ 1 500 € nets. C’est souvent insuffisant pour vivre décemment, d’autant que la médiane des pensions est encore plus basse.

Les budgets possibles et les aides auxquelles on peut recourir

D’après le budget nécessaire, 1 291 € par mois seraient nécessaires pour couvrir les services favorisant un bon vieillissement à domicile, en plus des dépenses courantes. Pour un niveau de vie vraiment confortable, il faudrait entre 1 800 € et 2 200 € nets pour une personne seule.

Les retraités en difficulté peuvent bénéficier d’aides comme l’Allocation de solidarité aux personnes âgées, les APL ou le soutien des centres communaux d’action sociale. Les départements proposent aussi des aides supplémentaires. Parallèlement, certains complètent leurs revenus par des activités.

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