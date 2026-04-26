C’est officiel : un nouveau document devient obligatoire dès le 22 avril pour voyager en Europe avec son chien ou son chat

Dès le mercredi 22 avril, une nouvelle règle entre en vigueur : le passeport européen pour animaux devient obligatoire, confirme BFMTV. Elle concerne tous les propriétaires qui veulent voyager au sein de l’Union européenne et vers l’Irlande du Nord avec leurs compagnons à quatre pattes. Cette mesure vise à renforcer la sécurité sanitaire et à tracer les déplacements d’animaux, ce qui change pas mal la préparation des voyages et demande d’anticiper un peu plus.

Voyager avec son animal : ce qui change

À partir de la fin avril, tout déplacement non commercial d’animaux nécessite un passeport européen unique. Sont concernés les voyages où l’animal accompagne son propriétaire ou une personne autorisée, sans but de vente ni d’adoption. Cela va d’une simple journée de randonnée transfrontalière à un court séjour familial hors du pays d’origine.

Les autorités autorisent toutefois un maximum de cinq animaux par voyage non commercial. Si ce nombre est dépassé, le déplacement est alors considéré comme commercial et soumis à une réglementation stricte. Des exceptions existent pour des cas spécifiques comme les concours ou exhibitions, mais elles restent très particulières et rares.

La paperasse : ce qui change

Le passeport européen pour animaux, obligatoire dès le 22 avril, marque un vrai virage administratif. Ce document doit être obtenu via un vétérinaire officiel ou agréé, qui s’adresse aux autorités compétentes pour sa délivrance. Il contient des informations précises : l’emplacement de la puce électronique de l’animal, sa date de naissance déclarée, les coordonnées complètes du propriétaire, ainsi qu’un historique vaccinal détaillé et la liste de tous les traitements antiparasitaires administrés.

Pour l’identification, la puce électronique devient la norme pour tous les animaux voyageant en Europe, tandis que les tatouages réalisés avant juillet 2011 et toujours lisibles restent valables. Une nouvelle puce d’identification, intégrant un code pays dans son identifiant numérique, sera déployée à partir du 1er janvier 2028. Cette évolution vise à lutter contre les fraudes et le trafic d’animaux, qui posent de plus en plus problème dans l’UE.

Les règles sanitaires, mises à jour

La vaccination antirabique reste obligatoire et doit être à jour. Après une première vaccination, il faut attendre 21 jours avant de pouvoir voyager. Par ailleurs, certains pays, comme la France, exigent un traitement contre le parasite Echinococcus multilocularis pour les chiens, administré entre 1 et 5 jours avant le passage de la frontière.

Les contrôles vétérinaires sont également renforcés et s’appliquent désormais à tous les voyageurs. Ces vérifications permettent de mieux suivre les mouvements des animaux et de limiter la propagation de maladies, pour la sécurité de tous.