Pourquoi de plus en plus de promeneurs se font verbaliser en forêt : du 15 avril au 30 juin, la laisse est obligatoire et l’amende monte à 750€

Promenades en forêt : vous êtes obligé de tenir votre chien en laisse jusqu’au 30 juin. Cette directive émanant d’un arrêté ministériel vise à protéger la faune sauvage pendant une période sensible, rapporte Le Figaro.

Tenir son chien en laisse : ce qu’il faut savoir

Du 15 avril au 30 juin, les propriétaires de chiens doivent tenir leurs animaux en laisse lorsqu’ils ne sont pas dans les allées forestières. Cette mesure, instaurée par un arrêté ministériel datant du 16 mars 1955, vise à préserver la faune locale. Ces quelques mois correspondent au « début de la mise-bas des mammifères » et à la « nidification des oiseaux », périodes pendant lesquelles les jeunes animaux sont particulièrement vulnérables. Les chiens, même s’ils semblent inoffensifs, peuvent menacer la faune en perturbant l’environnement ou en chassant la progéniture. Le ministère précise qu’en période concernée, les chiens ne doivent pas être à plus de 100 m de leur propriétaire, ce qui facilite la surveillance et limite les risques pour la faune fragile. Le non-respect de cette règle expose le propriétaire à une amende pouvant atteindre 750 €. Cette forte pénalité témoigne de l’attention portée à la protection de la faune et encourage les promeneurs à montrer plus de vigilance.

Ce que ça change pour la faune sauvage

La faune sauvage est particulièrement vulnérable à cette période de l’année. Les jeunes mammifères, lors des premières semaines de leur vie, sont extrêmement sensibles à leur environnement. La prédation par les chiens peut entraîner la destruction des nids et des jeunes, compromettant la survie des espèces locales. Le dérangement peut aussi forcer les animaux à quitter leur habitat, ce qui représente un risque sérieux pour eux. Les conséquences du non-respect de ces consignes ne sont pas seulement juridiques, elles sont surtout écologiques. En perturbant les cycles naturels, on met en danger l’équilibre délicat de ces écosystèmes et la survie future de nombreuses espèces. Étant donné les enjeux, il est important que chaque promeneur responsable et chaque propriétaire de chien adopte des comportements respectueux et se conforme à ces directives.