Greez : cette startup veut mettre fin au gaspillage dans le domaine des cosmétiques

Dans un secteur où Greez s’impose comme pionnière de la lutte contre le gaspillage cosmétique, cette startup française vient de franchir une étape décisive. Fondée en septembre 2023 par Noémie Arnal et Logan Favier, la jeune pousse a récemment bouclé une levée de fonds de 627 000 euros, marquant une accélération prometteuse de son développement à l’échelle nationale et européenne.

Cette réussite financière témoigne de la pertinence d’un modèle économique qui répond aux nouveaux impératifs environnementaux et réglementaires du secteur. Alors que l’industrie cosmétique détruit annuellement pour 360 millions d’euros de produits selon les données de 2021, Greez propose une alternative innovante qui réconcilie conscience écologique et performance économique.

Une plateforme révolutionnaire contre le gaspillage cosmétique

Greez se distingue par sa plateforme unique dédiée à la revalorisation des produits cosmétiques invendus, permettant aux industriels de réduire drastiquement leur empreinte environnementale. Cette approche novatrice répond à trois enjeux fondamentaux pour les professionnels du secteur : la vente directe via une plateforme B2C accessible aux consommateurs, le réemploi et le recyclage des contenus comme des contenants, ainsi que le don aux associations caritatives partenaires.

Depuis sa création, la startup a su s’imposer comme partenaire incontournable des entreprises cosmétiques confrontées à la gestion complexe de leurs invendus. Cette problématique s’est intensifiée depuis l’entrée en vigueur de la loi AGEC en 2022, qui interdit formellement la destruction des invendus non alimentaires, notamment cosmétiques.

Un financement stratégique pour accélérer la croissance

Cette levée de fonds a été orchestrée auprès d’un consortium d’investisseurs de renom. Le financement provient notamment du Fonds de la Région Centre-Val de Loire Amorçage, géré par UI Investissement, de Crédit Agricole Régions Investissement (Carvest), de la Banque BPI, ainsi que d’un groupement de business angels réunis au sein de Roundtable.

Cyrille Canitrot, Directeur d’Investissement chez UI Investissement, souligne l’alignement stratégique de cette opération : « Ce qui nous a séduits chez Greez, c’est son alignement avec les enjeux actuels de recyclage et sa forte trajectoire ESG. Aujourd’hui, l’impact constitue une condition sine qua non du développement ». Cette déclaration illustre parfaitement l’évolution des critères d’investissement vers des projets à forte valeur sociétale.

Des résultats tangibles et une croissance soutenue

Les performances de Greez témoignent de la viabilité de son modèle économique. Avec plus de 450 marques partenaires et plus de 203 000 produits revalorisés représentant plus de 30 tonnes de marchandises préservées, la startup affiche des résultats probants. Son chiffre d’affaires a progressé de 290 000 euros en 2024 à 405 000 euros en 2025, soit une croissance de 73% entre ses deux premières années d’activité.

Noémie Arnal, Co-fondatrice et CEO, exprime sa satisfaction : « Aujourd’hui, plus de 450 marques nous ont accordé leur confiance. Il reste encore beaucoup à accomplir, mais avec cette levée de fonds, nous aspirons à devenir le partenaire de référence de la gestion des invendus, un enjeu majeur pour l’ensemble du secteur ».

Une stratégie d’investissement ciblée sur trois axes prioritaires

Grâce à cette injection de capitaux, Greez concentrera ses efforts sur trois axes stratégiques fondamentaux. Le renforcement des équipes constitue la priorité absolue, particulièrement sur les postes commerciaux et la gestion des réseaux sociaux. Cette approche répond à une demande croissante des industriels et vise à toucher un public professionnel plus large.

Le développement des actions de communication et de publicité représente le second volet de cette stratégie. L’objectif consiste à renforcer la notoriété de la marque auprès du grand public comme des partenaires industriels. Enfin, l’innovation technologique occupe une place centrale avec le développement d’une application mobile prévue pour le troisième trimestre 2026.

Des ambitions européennes à horizon 2028

Les perspectives de développement de Greez s’inscrivent dans une logique d’expansion géographique ambitieuse. La startup vise prioritairement l’accélération de son développement en France, notamment sur les segments stratégiques de la pharmacie et de la grande distribution, avant d’étendre son activité à l’échelle européenne.

« L’année 2025 a été riche en apprentissages. Le contexte actuel nous est particulièrement favorable », analyse Noémie Arnal. « D’ici 2028, notre ambition est d’accompagner toutes les marques incontournables du secteur, les pharmacies ainsi que la grande distribution. Nous devons renforcer notre équipe pour pouvoir accompagner nos partenaires industriels de manière optimale ». Cette vision s’appuie sur un objectif chiffré ambitieux : atteindre 3 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2028. Cette projection témoigne de la confiance des dirigeants dans la capacité de leur modèle à s’imposer durablement sur le marché européen de la cosmétique responsable.

L’innovation demeure au cœur des préoccupations avec l’allocation de fonds dédiés à la recherche et développement. L’entreprise prévoit notamment de proposer de nouvelles solutions de réemploi sur le marché des crèmes, où 100 millions d’unités sont détruites annuellement. Cette initiative représente un véritable enjeu environnemental et économique pour l’ensemble de la filière.

Julien Charcosset, Directeur de participations chez Carvest, confirme l’enthousiasme des investisseurs : « Le concept innovant de Greez, porté par un binôme de fondateurs ambitieux et complémentaires, nous a conquis. Greez propose une offre disruptive de revalorisation des produits cosmétiques, pleinement ancrée en Eure-et-Loir, territoire emblématique de la Cosmetic Valley ». Cette levée de fonds positionne définitivement Greez comme acteur incontournable de la transition écologique dans l’industrie cosmétique, démontrant qu’innovation technologique et responsabilité environnementale constituent désormais les piliers d’une croissance durable et performante.