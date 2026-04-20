Trump publie une photo de Jésus qui le serre dans ses bras : après la polémique sur sa déité IA, les réactions ne se font pas attendre

La publication par Donald Trump d’images à connotation religieuse a déclenché une forte réaction dans la sphère politique et médiatique internationale. L’utilisation d’images générées par intelligence artificielle montrant le président américain dans des rôles associés à Jésus-Christ a été particulièrement critiquée, notamment dans un climat de tensions entre Trump et le pape Léon XIV.
Que s’est‑il passé et quand ?
Dimanche, Donald Trump a partagé une image le représentant en tant que guérisseur Jésus vêtu de robes fluides, ce qui a immédiatement provoqué l’indignation, rapporte le média Independent. La publication a disparu de son fil Truth Social dès le lundi matin, ce qui pourrait indiquer une prise de conscience des retombées négatives. Pourtant, le mercredi matin, une nouvelle image a été postée, montrant un Jésus bienveillant, bras autour des épaules de Trump, accompagnée du message : « Les fous de l’extrême gauche pourraient ne pas aimer cela, mais je pense que c’est plutôt agréable !!! Président DJT. » Cette série d’images et l’intensité des réactions soulignent l’interprétation controversée des relations entre Trump et le pape.
Les réactions qui ont suivi
La diffusion de ces images, notamment celles générées par intelligence artificielle, a provoqué une onde de choc dans de nombreux milieux. Parmi les personnalités politiques qui ont exprimé leur désapprobation, on trouve Marjorie Taylor Greene, ancienne congressiste républicaine, qui a déclaré qu’elle se sentait portée à « prier contre cela ». Bernie Sanders, indépendant du Vermont, a qualifié ce geste de « comportement égomaniaque ». Du côté des activistes chrétiens, Sean Feucht a fermement exigé que cette publication soit retirée sans délai. Riley Gaines, une influenceuse pro-Trump, a avoué son incrédulité face aux actions de Donald Trump, ajoutant que « Dieu ne sera pas tourné en dérision ».
Les critiques sont aussi venues des médias : David Brody du Christian Broadcasting Network a parlé d’un « franchissement de ligne », tandis que Megan Basham, chroniqueuse conservatrice, a dénoncé le visuel comme un « sacrilège OUTRAGEUX » et a demandé publiquement à Trump de retirer l’image et de s’excuser.
Sur la scène internationale, la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a également exprimé son dégoût, qualifiant les propos de Trump vis‑à‑vis du Pape de « inacceptables ». Cette réaction montre à quel point ce petit scandale a pris de l’ampleur au‑delà des frontières américaines.
Trump se défend
Face à l’accumulation de critiques, Donald Trump a tenu à expliquer ses intentions lors d’entretiens avec des journalistes, affirmant qu’il envisageait uniquement ces images comme une représentation figurative de lui « jouant au médecin ». Pour Trump, la faute revient aux « fake news », qu’il accuse de déformer la réalité de ses actions. L’ancien président semble cependant ignorer les répercussions culturelles et religieuses de tels gestes.