Trump publie une photo de Jésus qui le serre dans ses bras : après la polémique sur sa déité IA, les réactions ne se font pas attendre

La publication par Donald Trump d’images à connotation religieuse a déclenché une forte réaction dans la sphère politique et médiatique internationale. L’utilisation d’images générées par intelligence artificielle montrant le président américain dans des rôles associés à Jésus-Christ a été particulièrement critiquée, notamment dans un climat de tensions entre Trump et le pape Léon XIV.

Que s’est‑il passé et quand ?

Dimanche, Donald Trump a partagé une image le représentant en tant que guérisseur Jésus vêtu de robes fluides, ce qui a immédiatement provoqué l’indignation, rapporte le média Independent. La publication a disparu de son fil Truth Social dès le lundi matin, ce qui pourrait indiquer une prise de conscience des retombées négatives. Pourtant, le mercredi matin, une nouvelle image a été postée, montrant un Jésus bienveillant, bras autour des épaules de Trump, accompagnée du message : « Les fous de l’extrême gauche pourraient ne pas aimer cela, mais je pense que c’est plutôt agréable !!! Président DJT. » Cette série d’images et l’intensité des réactions soulignent l’interprétation controversée des relations entre Trump et le pape.

Source : @realDonaldTrump/Truth Social

Les réactions qui ont suivi

La diffusion de ces images, notamment celles générées par intelligence artificielle, a provoqué une onde de choc dans de nombreux milieux. Parmi les personnalités politiques qui ont exprimé leur désapprobation, on trouve Marjorie Taylor Greene, ancienne congressiste républicaine, qui a déclaré qu’elle se sentait portée à « prier contre cela ». Bernie Sanders, indépendant du Vermont, a qualifié ce geste de « comportement égomaniaque ». Du côté des activistes chrétiens, Sean Feucht a fermement exigé que cette publication soit retirée sans délai. Riley Gaines, une influenceuse pro-Trump, a avoué son incrédulité face aux actions de Donald Trump, ajoutant que « Dieu ne sera pas tourné en dérision ».

Les critiques sont aussi venues des médias : David Brody du Christian Broadcasting Network a parlé d’un « franchissement de ligne », tandis que Megan Basham, chroniqueuse conservatrice, a dénoncé le visuel comme un « sacrilège OUTRAGEUX » et a demandé publiquement à Trump de retirer l’image et de s’excuser.

Sur la scène internationale, la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a également exprimé son dégoût, qualifiant les propos de Trump vis‑à‑vis du Pape de « inacceptables ». Cette réaction montre à quel point ce petit scandale a pris de l’ampleur au‑delà des frontières américaines.

Trump se défend

Face à l’accumulation de critiques, Donald Trump a tenu à expliquer ses intentions lors d’entretiens avec des journalistes, affirmant qu’il envisageait uniquement ces images comme une représentation figurative de lui « jouant au médecin ». Pour Trump, la faute revient aux « fake news », qu’il accuse de déformer la réalité de ses actions. L’ancien président semble cependant ignorer les répercussions culturelles et religieuses de tels gestes.