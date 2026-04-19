Amazon : comment se faire rembourser et garder l’article acheter ?

Amazon, le géant du e‑commerce, a discrètement mis en place une politique qui peut changer la donne pour certains acheteurs. Grâce à une nouvelle option de remboursement, certains utilisateurs peuvent se faire rembourser sans renvoyer l’article, et donc le garder, explique Le Journal du Geek. Face à l’explosion des achats en ligne, cette mesure vise à simplifier la vie des clients tout en étant profitable pour Amazon.

Comment marche le remboursement sans retour

L’option porte un nom clair : le remboursement sans retour. Elle permet de conserver le produit acheté tout en obtenant un remboursement intégral. Parfois, cette option apparaît automatiquement pour certains articles, l’évaluation étant faite par l’intelligence artificielle d’Amazon. Concrètement, l’algorithme juge si le coût du renvoi dépasse la valeur du produit et peut décider qu’un remboursement sans retour est la meilleure solution.

Le remboursement est relativement rapide : entre 3 et 5 jours ouvrés (selon le mode de paiement initial). Attention toutefois : cette politique ne concerne pas tous les produits ; une éligibilité est requise.

La logique est économique. Pour Amazon, les coûts liés aux retours, transport, main-d’œuvre, reconditionnement, peuvent être très élevés, parfois supérieurs à la valeur des articles retournés. En 2023, aux États‑Unis, le montant total des marchandises retournées s’élevait à 683,56 milliards d’euros, ce qui montre l’ampleur du phénomène.

Sont principalement éligibles : les articles à faible valeur marchande, les petits accessoires, les produits périssables, personnalisés ou volumineux. Les produits particulièrement lourds ou dont le prix ne justifie pas les coûts logistiques d’un retour sont aussi concernés. L’objectif est de limiter les pertes tout en gardant la confiance des clients.

L’intelligence artificielle au cœur de la décision

Amazon utilise des algorithmes d’intelligence artificielle pour trancher sur les demandes. Ils prennent en compte plusieurs éléments : la valeur du produit, les coûts liés au retour, l’historique de commandes du client, et la nature du produit. Si les conditions sont réunies, le remboursement sans renvoi est accordé. C’est une approche pragmatique basée sur une analyse coût‑bénéfice pour optimiser les opérations tout en offrant plus de souplesse aux consommateurs.

Comment demander le remboursement sans retour

La procédure reste celle d’un retour classique. Il faut :

se connecter à son compte,

aller dans la section « Retours et commandes »,

trouver l’article concerné,

cliquer sur « Retourner ou remplacer des articles »,

choisir un motif de retour.

Après sélection du motif, Amazon lance une évaluation automatique qui peut proposer l’option « Remboursement sans retour ». Si elle apparaît, il n’est pas nécessaire d’emballer le produit ni de se rendre dans un point de dépôt, ce qui fait gagner du temps et évite une source fréquente de frustration pour les utilisateurs.