Une envolée du prix du gaz qui érode le pouvoir d’achat

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) entérine une hausse spectaculaire du prix repère du gaz naturel, qui s’envole de 15,4 % TTC dès le 1er mai 2026. Cette augmentation propulse le tarif de 139,12 €/MWh à 160,54 €/MWh TTC, témoignant de la volatilité persistante des marchés énergétiques européens, exacerbée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

L’onde de choc se propage directement dans les foyers français. Les ménages ayant souscrit des offres indexées sur ce prix repère subiront une majoration de 6,19 € TTC sur leur facture de mai. Cette hausse épargne toutefois les consommateurs avisés qui ont privilégié des contrats à prix fixe, soulignant l’importance stratégique des choix contractuels dans un marché énergétique en perpétuelle mutation.

Depuis la suppression des tarifs réglementés en 2023, ce prix repère s’impose comme la référence absolue pour évaluer les offres des fournisseurs. Cette fonction de « thermomètre tarifaire » revêt une dimension cruciale dans un secteur où la transparence demeure un défi majeur pour les consommateurs.

Le repas à un euro : une révolution silencieuse dans les campus

Tandis que les factures énergétiques s’alourdissent, le 1er mai 2026 consacre une avancée sociale inédite pour la jeunesse estudiantine. La loi de finances 2026, promulguée le 19 février dernier, démocratise radicalement l’accès au repas complet à un euro dans l’ensemble des restaurants universitaires gérés par les Crous.

Cette révolution transcende les barrières socio-économiques en s’adressant indistinctement à tous les étudiants. Désormais, un repas universitaire équilibré – composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert – devient accessible moyennant la simple présentation de la carte étudiante, matérialisant une politique volontariste de lutte contre l’insécurité alimentaire.

L’initiative qui démarre à compter du 1er mai 2026 s’inscrit dans une démarche globale visant à atténuer l’impact inflationniste sur les conditions de vie des jeunes. Dans un contexte où le coût de la vie ne cesse de progresser, cette mesure constitue un bouclier social non négligeable pour une population particulièrement vulnérable aux aléas économiques. Cette approche fait écho aux préoccupations croissantes concernant les mécanismes de solidarité intergénérationnelle qui traversent actuellement la société française.

Dossier social étudiant : l’impératif des démarches avant le 31 mai

La période printanière charrie son lot d’obligations administratives cruciales pour les étudiants actuels et futurs. Depuis le 2 mars 2026, la constitution du dossier social étudiant (DSE) conditionne impérativement l’accès aux aides publiques, notamment les bourses sur critères sociaux et l’attribution de logements en résidence universitaire.

Cette démarche annuelle s’appuie sur les revenus de 2024 déclarés dans l’avis d’imposition 2025. Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires (Cnous) met gracieusement à disposition un simulateur permettant d’estimer ses droits, facilitant ainsi l’anticipation des démarches administratives.

L’échéance du 31 mai 2026 revêt un caractère impératif, bien que les dossiers tardifs demeurent examinés. Néanmoins, tout retard dans la constitution du dossier peut engendrer des délais supplémentaires dans le versement des bourses, pénalisant financièrement les étudiants les plus fragiles au moment où ils en ont le plus besoin.