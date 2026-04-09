Renouvelables : un effet majeur sur le prix du gaz

L’énergie renouvelable révèle une fois encore son caractère stratégique dans la protection des économies face aux turbulences des marchés fossiles. L’examen des quatre premières semaines de la crise énergétique de 2026 au Royaume-Uni dévoile la manière dont l’éolien et le solaire ont substantiellement atténué les répercussions de la flambée des prix du gaz naturel sur les factures d’électricité des consommateurs.

Cette épreuve grandeur nature survient dans un contexte géopolitique d’une tension extrême. Le conflit engagé le 28 février 2026 entre les États-Unis, Israël et l’Iran a entraîné la fermeture du détroit d’Ormuz, artère vitale par laquelle s’écoule près d’un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié.

Une hausse spectaculaire maîtrisée par les énergies vertes

Les conséquences sur les marchés énergétiques britanniques se sont manifestées avec une brutalité saisissante. Selon l’étude menée par Josie Murdoch et Frankie Mayo d’Ember, le coût de la production électrique à partir de gaz s’est envolé de 42% durant cette période critique, grimpant de 77,75 £/MWh la semaine précédant le conflit à 110,42 £/MWh au cours des quatre premières semaines de crise.

Cette escalade tarifaire aurait pu provoquer des ravages considérables pour les ménages britanniques sans l’intervention salvatrice des capacités renouvelables édifiées depuis la précédente crise énergétique de 2021-2023. « La dernière crise des combustibles fossiles démontre que l’éolien et le solaire ont d’ores et déjà réduit notre dépendance au gaz et généré de véritables économies », observe Josie Murdoch, analyste énergétique chez Ember. Cette situation fait écho aux défis que traverse actuellement l’Europe, où l’énergie connaît une inflation sans précédent qui touche l’ensemble des consommateurs.

Des investissements massifs dans les énergies propres

Les chiffres attestent de l’ampleur exceptionnelle de l’effort britannique en matière d’infrastructure renouvelable. Pas moins de 28% de la capacité éolienne et solaire actuelle du pays a germé depuis le déclenchement de la crise énergétique de 2021-2023. Concrètement, cet élan se traduit par l’adjonction de 7,7 GW de nouvelle puissance éolienne terrestre et maritime, enrichis de 7,6 GW de capacité solaire supplémentaire.

Cette montée en puissance remarquable des énergies vertes a favorisé une substitution significative au gaz naturel. Durant la période analysée, la génération éolienne et solaire s’est révélée supérieure de 52% à celle observée sur la même période en 2021. Simultanément, la production électrique d’origine gazière s’est contractée de 39% par rapport à mars 2021.

Des économies substantielles pour les consommateurs

L’impact financier de cette transition énergétique accélérée se chiffre en millions de livres sterling d’économies quotidiennes. L’analyse d’Ember révèle que les nouvelles capacités renouvelables ont permis d’éviter quelque 7 millions de livres de dépenses en gaz par jour durant les quatre premières semaines de la crise de 2026.

Cette performance s’explique par l’aptitude des énergies vertes à assurer une part grandissante de la demande électrique nationale. Durant la période de conflit, l’éolien et le solaire ont satisfait 40% des besoins électriques britanniques, tandis que la contribution du gaz s’est cantonnée à 23%. Particulièrement saisissant, l’énergie éolienne seule a fourni plus de la moitié de l’électricité britannique durant huit journées de cette période critique.

Un pipeline prometteur pour l’avenir énergétique

L’ambition britannique transcende les réalisations actuelles. Plus de 750 projets éoliens et solaires ont soit entamé leur construction, soit obtenu leur autorisation de construire depuis octobre 2021, représentant un potentiel de 60 GW supplémentaires. Cette perspective s’inscrit dans une stratégie gouvernementale volontariste, matérialisée par l’allocation record de contrats pour différence (CfD) début 2026.

Ces dispositifs contractuels garantissent désormais le déploiement de 45 GW de capacités éoliennes et solaires soutenues par les CfD d’ici 2031 à travers l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles. Face aux récents soubresauts des marchés fossiles, le gouvernement britannique a d’ailleurs annoncé l’avancement du prochain cycle d’allocation (AR8) pour sécuriser plus rapidement des capacités renouvelables additionnelles.

Implications stratégiques pour la sécurité énergétique

Cette démonstration empirique de la résilience apportée par les énergies renouvelables transcende les considérations purement économiques pour toucher aux fondements mêmes de la sécurité énergétique nationale. Contrairement à la crise de 2021-2023, où le coût moyen de la génération gazière avait atteint des sommets à 180,10 £/MWh en 2022, l’impact de la crise de 2026 s’est révélé nettement plus maîtrisé grâce aux investissements consentis dans les énergies propres.

Cette capacité de résistance aux chocs externes constitue un atout stratégique majeur dans un monde caractérisé par une instabilité géopolitique croissante. L’analyse d’Ember met en lumière la manière dont la planification énergétique britannique intègre désormais cette dimension de souveraineté énergétique comme paramètre central. Cette transformation s’avère d’autant plus cruciale que d’autres nations repensent également leurs stratégies industrielles pour s’affranchir des dépendances énergétiques traditionnelles.

Les enseignements de cette crise confirment également l’importance cruciale de maintenir l’élan d’investissement dans les infrastructures vertes. Comme le soulignent les auteurs de l’étude, « garantir la livraison en temps voulu des projets éoliens et solaires en cours aidera à fortifier le système électrique britannique contre les futurs chocs internationaux des prix des combustibles fossiles ».

Au-delà des frontières britanniques, cette expérience offre un modèle reproductible pour d’autres économies européennes confrontées aux mêmes défis de dépendance énergétique. Les données européennes d’Ember suggèrent d’ailleurs que cette dynamique de substitution des énergies fossiles par les renouvelables s’accélère à travers l’ensemble du continent.

Perspectives d’un nouveau paradigme énergétique

L’expérience britannique de 2026 illustre parfaitement la transformation structurelle en cours du secteur énergétique européen. Cette mutation ne se limite pas aux aspects techniques mais redéfinit fondamentalement les rapports de force géopolitiques en matière d’approvisionnement énergétique.

L’analyse révèle notamment que le Royaume-Uni, traditionnellement vulnérable aux fluctuations des marchés gaziers internationaux, développe progressivement une forme d’immunité relative grâce à ses investissements massifs dans les énergies renouvelables. Cette évolution s’inscrit dans une logique plus large de décarbonation de l’économie, où les impératifs climatiques et de sécurité énergétique convergent vers des solutions communes.