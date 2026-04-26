Pourquoi des dizaines de passagers Ryanair se sont retrouvés abandonnés à 160 km de leur destination en pleine nuit, sans solution de transport

Les récents incidents chez Ryanair ont laissé des passagers désemparés, sans informations ni assistance.

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Anthony Jacquot
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Pourquoi des dizaines de passagers Ryanair se sont retrouvés abandonnés à 160 km de leur destination en pleine nuit, sans solution de transport
Pourquoi des dizaines de passagers Ryanair se sont retrouvés abandonnés à 160 km de leur destination en pleine nuit, sans solution de transport © Social Mag
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Les récents incidents impliquant Ryanair, l’une des plus grandes compagnies aériennes low-cost en Europe, posent des questions sur la qualité du service offert aux passagers. Réputée pour ses tarifs attractifs, Ryanair transporte des millions de voyageurs chaque année. Pourtant, plusieurs événements survenus ces dernières semaines dans différents aéroports européens ont braqué les projecteurs sur des problèmes de ponctualité et de communication avec les passagers.

Ce qui s’est passé

Le premier incident notable a eu lieu dans la nuit du 18 au 19 avril 2026 à l’aéroport de Marseille-Provence. 83 passagers ont été laissés à terre lors du décollage d’un avion, provoquant l’incrédulité des voyageurs concernés, raconte Ouest France. La compagnie elle‑même et des médias comme Ouest‑France ont confirmé cette situation.

Un autre incident concernait un vol entre Bergame et Bruxelles-Charleroi. Le vol, qui devait initialement atterrir à Charleroi, a été détourné vers l’aéroport d’Ostende-Bruges, à environ 160 km de là. Le changement a été annoncé aux passagers après une heure de vol, créant une forte confusion à bord. La déviation a été expliquée par les horaires d’exploitation limités de l’aéroport de Charleroi, qui n’accepte plus d’avions après 23 heures.

Des conditions difficiles et aucune info

Les passagers du vol Bergame, Bruxelles‑Charleroi se sont dits frustrés par le manque d’information et d’assistance à bord. Une passagère a déclaré : « Aucune communication n’a été donnée aux passagers, ni eau, ni nourriture […] Les passagers sont livrés à eux-mêmes ». Cette phrase résume bien l’attente dans des conditions difficiles, sans informations claires ni services de base pour aider les voyageurs.

À l’atterrissage à Ostende, malgré les demandes des passagers, Ryanair n’aurait proposé aucune solution concrète. L’aéroport de Charleroi avait indiqué que Ryanair devait affréter des navettes pour ramener les passagers à destination, mais d’après les témoignages, ces navettes n’ont jamais été mises en place. Les voyageurs se sont donc retrouvés avec peu d’options, à devoir organiser eux‑mêmes leur transfert jusqu’à Charleroi.

Réactions de Ryanair et démarches possibles

Face à ces incidents, Ryanair a défendu sa position en affirmant avoir envoyé des communications par e‑mail, notifications push et via son application. La compagnie a aussi indiqué que les passagers pouvaient organiser leur propre transport et se faire rembourser les frais via son site. Plusieurs voyageurs estiment cependant que Ryanair aurait dû prendre davantage ses responsabilités concernant leur confort et leur transport.

L’association de consommateurs Test Achats a rappelé que les passagers non pris en charge peuvent réclamer les frais ultérieurement. Même si la possibilité d’obtenir un remboursement existe en recourant à Ryanair, cet incident soulève des questions sur les obligations des transporteurs envers leurs passagers et sur la qualité du service client.

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