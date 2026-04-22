« Pas d’inflation et le soleil tous les jours » : ces retraités à moins de 1600€ de pension ont trouvé le pays où ils vivent mieux qu’en France

Le Portugal attire de plus en plus de retraités français en quête d’une vie paisible au soleil.

Photo of author
Nicolas Jean
Publié le
Lecture : 2 min
0
« Pas d'inflation et le soleil tous les jours » : ces retraités à moins de 1600€ de pension ont trouvé le pays où ils vivent mieux qu'en France
« Pas d’inflation et le soleil tous les jours » : ces retraités à moins de 1600€ de pension ont trouvé le pays où ils vivent mieux qu’en France © Social Mag
LinkedInWhatsApp

Face à la hausse continue des prix, beaucoup de seniors réfléchissent aujourd’hui à l’expatriation pour retrouver un meilleur niveau de vie. Parmi les destinations qui font envie, le Portugal revient souvent, grâce à son climat agréable et à un cadre de vie séduisant tout en gardant une proximité culturelle et géographique rassurante avec la France.

Un cadre de vie qui change tout

Choisir le Portugal pour sa retraite, c’est opter pour un cadre de vie authentique. Le climat y est doux, l’ensoleillement régulier, et les activités extérieures comme la marche ou les plaisirs de la mer sont faciles à pratiquer. Tout cela aide à améliorer la santé physique et mentale des seniors et donne souvent l’impression de rajeunir.

Côté budget

Au Portugal, les retraités peuvent décompresser leur budget. Avec environ 1 500 € par mois, un retraité peut vivre confortablement grâce à un coût de la vie plus abordable. Comparé à la France, ce coût de la vie permet de retrouver une forme de liberté financière : les dépenses imprévues pèsent nettement moins lourd. Cette situation contribue à un mieux-être général.

Pas loin de la France

S’installer au Portugal ne veut pas dire couper les liens avec la France. Les trajets entre les deux pays sont rapides, ce qui facilite les retrouvailles familiales. La culture européenne partagée rend aussi l’intégration plus simple pour les nouveaux arrivants. Selon Pleine Vie, cette accessibilité et cette intégration sans heurts renforcent l’attrait du Portugal pour les retraités français.

Fiscalité et sécurité

Le Portugal attire les seniors avec une fiscalité avantageuse et des démarches administratives souvent simplifiées, ce qui encourage l’expatriation. Attention toutefois : le statut RNH (résident non habituel) n’est plus applicable aux retraités depuis 2024. Les accords fiscaux entre la France et le Portugal évitent la double imposition, ce qui aide à optimiser correctement les revenus.

Le pays est aussi bien classé sur le plan de la sécurité : il figure 7e mondial dans le Global Peace Index 2024, et la criminalité y a diminué de 4,6 %. Cette tranquillité apporte une réelle sérénité aux retraités en quête d’un mode de vie plus calme.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

Pension de réversion : la suspension de la réforme des retraites pourrait changer ce que vous touchez, et beaucoup de veuves ne le savent pas encore
Retraite

Pension de réversion : la suspension de la réforme des retraites pourrait changer ce que vous touchez, et beaucoup de veuves ne le savent pas encore

Déclaration 2026 : pourquoi beaucoup de retraités ne cochent jamais cette case alors qu'elle leur ferait économiser plusieurs centaines d'euros
Retraite

Déclaration 2026 : pourquoi beaucoup de retraités ne cochent jamais cette case alors qu’elle leur ferait économiser plusieurs centaines d’euros

Mars arrive… et votre retraite pourrait ne plus être la même
Analyse politiqueÉconomieEmploi et CarrièrePolitique socialeRetraiteRetraite et Protection SocialeSociété

Vers une baisse des pensions de retraite en France ?

Retraite mai 2026 : la Cnav et l'Agirc-Arrco décalent leurs versements, voici les nouvelles dates à noter pour ne pas se retrouver à découvert
Retraite

Retraite mai 2026 : la Cnav et l’Agirc-Arrco décalent leurs versements, voici les nouvelles dates à noter pour ne pas se retrouver à découvert

Adieu le Portugal : les retraités français affluent vers cette cité balnéaire où le loyer coûte 40% de moins
Retraite

Adieu le Portugal : les retraités français affluent vers cette cité balnéaire où le loyer coûte 40% de moins

Retraite carrière longue : les nouvelles règles de septembre vont faire des perdants, et beaucoup ne le savent pas encore
Retraite

Retraite carrière longue : les nouvelles règles de septembre vont faire des perdants, et beaucoup ne le savent pas encore

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly