« Pas d’inflation et le soleil tous les jours » : ces retraités à moins de 1600€ de pension ont trouvé le pays où ils vivent mieux qu’en France

Face à la hausse continue des prix, beaucoup de seniors réfléchissent aujourd’hui à l’expatriation pour retrouver un meilleur niveau de vie. Parmi les destinations qui font envie, le Portugal revient souvent, grâce à son climat agréable et à un cadre de vie séduisant tout en gardant une proximité culturelle et géographique rassurante avec la France.

Un cadre de vie qui change tout

Choisir le Portugal pour sa retraite, c’est opter pour un cadre de vie authentique. Le climat y est doux, l’ensoleillement régulier, et les activités extérieures comme la marche ou les plaisirs de la mer sont faciles à pratiquer. Tout cela aide à améliorer la santé physique et mentale des seniors et donne souvent l’impression de rajeunir.

Côté budget

Au Portugal, les retraités peuvent décompresser leur budget. Avec environ 1 500 € par mois, un retraité peut vivre confortablement grâce à un coût de la vie plus abordable. Comparé à la France, ce coût de la vie permet de retrouver une forme de liberté financière : les dépenses imprévues pèsent nettement moins lourd. Cette situation contribue à un mieux-être général.

Pas loin de la France

S’installer au Portugal ne veut pas dire couper les liens avec la France. Les trajets entre les deux pays sont rapides, ce qui facilite les retrouvailles familiales. La culture européenne partagée rend aussi l’intégration plus simple pour les nouveaux arrivants. Selon Pleine Vie, cette accessibilité et cette intégration sans heurts renforcent l’attrait du Portugal pour les retraités français.

Fiscalité et sécurité

Le Portugal attire les seniors avec une fiscalité avantageuse et des démarches administratives souvent simplifiées, ce qui encourage l’expatriation. Attention toutefois : le statut RNH (résident non habituel) n’est plus applicable aux retraités depuis 2024. Les accords fiscaux entre la France et le Portugal évitent la double imposition, ce qui aide à optimiser correctement les revenus.

Le pays est aussi bien classé sur le plan de la sécurité : il figure 7e mondial dans le Global Peace Index 2024, et la criminalité y a diminué de 4,6 %. Cette tranquillité apporte une réelle sérénité aux retraités en quête d’un mode de vie plus calme.