Ras-le-bol du Portugal : la nouvelle destination secrète des retraités

Depuis plusieurs années, beaucoup de retraités français cherchent la destination retraite idéale pour une retraite calme et reposante. Le Portugal a longtemps été le rêve pour nombre d’entre eux, mais la tendance évolue. D’près un article Grazia, ils regardent de plus en plus vers la charmante ville de Royan, sur le littoral charentais (Charente-Maritime), qui est présentée comme « un nouveau havre de paix ».

Le climat : soleil et douceur

Royan, nichée sur la côte atlantique française, bénéficie de plus de 2 400 heures d’ensoleillement par an, rivalisant ainsi avec certaines destinations méditerranéennes. Ce climat particulièrement ensoleillé, associé à des hivers modérés, offre un bon compromis pour les personnes sensibles aux grandes variations de température. Il permet de profiter des terrasses, des marchés et des balades en front de mer presque toute l’année, rendant le quotidien des retraités plus serein et lumineux.

Pour celles et ceux qui veulent allier tranquillité et confort sans s’éloigner de l’océan, Royan apparaît comme un choix évident.

Un cadre de vie qui séduit

La ville séduit par son architecture singulière, qui mêle villas Belle Époque et constructions modernistes d’après-guerre, et par son port animé. Ces éléments donnent à Royan une atmosphère à la fois dynamique et contemporaine, tout en préservant un patrimoine culturel riche.

Les longues plages de sable fin et les promenades le long de l’Atlantique offrent un terrain idéal pour la marche quotidienne et la détente, et contribuent aussi à améliorer la santé des résidents grâce à l’air marin.

Logement, prix et services

L’immobilier à Royan reste relativement abordable par rapport aux stations balnéaires du sud ou au Pays basque, même si les prix ont tendance à progresser, offrant ainsi un coût de la vie attractif.

Les commerces de proximité proposent des produits à prix raisonnables, ce qui aide à maintenir un coût de vie modéré pour les résidents permanents.

Côté santé, la ville est bien équipée : hôpital, cliniques et de nombreux médecins spécialistes assurent un accès facile à des soins de qualité. Cela représente un critère déterminant pour une installation à long terme, notamment pour les seniors.