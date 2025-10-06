Retraite à l’étranger : ce que beaucoup oublient de vérifier avant de partir

L’expatriation est aujourd’hui une destination retraite de plus en plus attrayante pour de nombreux retraités français qui cherchent à améliorer leur qualité de vie tout en gérant mieux leur budget. Cela dit, l’augmentation des prix dans certains pays autrefois très prisés pose de nouveaux défis et amène à revoir ses plans pour une retraite à l’étranger.

L’histoire de Virginie et de son mari

Virginie Rousset et son mari illustrent bien cette tendance. En janvier 2019, le mari de Virginie a entamé sa retraite avec une pension totale de 1 800 € pour deux. Face aux difficultés financières en France, ils ont décidé de s’installer en Espagne dès 2020. Ce choix avait déjà été facilité par un investissement en 2013 : l’achat d’une maison dans un village situé à 60 km de la mer pour seulement 150 000 euros. Virginie raconte que ce déménagement est « la meilleure décision » qu’ils aient jamais prise, tant la vie y est moins chère et le cadre si agréable.

Des destinations en vogue et quelques faits économiques

Si l’Espagne reste très populaire, le Portugal attire également un grand nombre d’expatriés français. Toutefois, dans ces deux pays, on observe une hausse marquée des prix, surtout dans les grandes villes où les tarifs tendent à se rapprocher de ceux pratiqués en France. Cette augmentation est en partie liée à l’arrivée de nombreux expatriés, qu’ils viennent de France ou d’ailleurs, ce qui booste la demande pour l’immobilier et les services locaux.

Penser avant de s’expatrier

Avant de se lancer à l’étranger, il faut bien étudier plusieurs points, notamment le versement des pensions. Le coût de la vie varie beaucoup d’un pays à l’autre et mérite d’être examiné pour éviter les mauvaises surprises financières. La qualité des soins médicaux est aussi un point important pour les seniors, qui veulent s’assurer d’avoir accès aux services nécessaires. De plus, les démarches administratives et fiscales peuvent être assez complexes; il est donc primordial de bien se renseigner pour ne pas se retrouver embourbé dans des complications juridiques ou fiscales.

Quelques conseils pour réussir son expatriation

Pour que l’expatriation se passe dans les meilleures conditions, il faut bien se préparer. Virginie Rousset recommande aux futurs expatriés de prendre en compte tous ces aspects avant de choisir leur nouvelle destination. Elle rappelle, par exemple, qu' »en France, avec une pension de 1 800 € pour deux, c’est compliqué ». Il est donc indispensable de faire des recherches approfondies sur chaque aspect de la vie à l’étranger, afin d’éviter toute déception.

Opter pour l’expatriation peut offrir un cadre de vie plus agréable et des coûts réduits. Cependant, face à la montée des prix dans des destinations aussi populaires que l’Espagne et le Portugal, il vaut mieux planifier son déménagement en détail pour que la transition se passe au mieux. Une bonne préparation permet non seulement d’éviter les mauvaises surprises, mais aussi de s’assurer que cette nouvelle étape de la vie se transforme en véritable réussite.