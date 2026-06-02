VIH : la PrEP fonctionne, mais reste méconnue

La prophylaxie pré-exposition, arme efficace mais sous-exploitée contre l’épidémie de sida

Dans l’arsenal thérapeutique moderne contre le VIH, la PrEP (prophylaxie pré-exposition) s’impose comme l’une des avancées les plus déterminantes de ces dernières années. Pourtant, malgré une efficacité établie à 98 %, ce traitement préventif demeure largement ignoré du grand public français. Le Conseil national du sida et des hépatites virales (CNS) tire aujourd’hui la sonnette d’alarme sur ce paradoxe saisissant, qui entrave considérablement les efforts de lutte contre l’épidémie. Car si le médicament existe, s’il est remboursé, s’il protège — le savoir, lui, ne circule pas encore assez.

Disponible en France depuis 2016 et intégralement prise en charge par l’Assurance maladie, cette prophylaxie peine néanmoins à atteindre l’ensemble des populations qui en auraient besoin. Une lacune d’autant plus préoccupante que plus de 5 000 personnes ont découvert leur séropositivité en 2024, selon les dernières statistiques officielles. Mieux informer, c’est potentiellement épargner des milliers de contaminations évitables.

Comprendre la PrEP : mécanisme d’action et molécules disponibles

La PrEP est un traitement préventif destiné aux personnes séronégatives, c’est-à-dire non infectées par le VIH. À rebours des thérapies curatives administrées après contamination, cette approche prophylactique agit en amont de toute infection possible. Son principe repose sur la prise d’antirétroviraux qui créent, dans l’organisme, une barrière biologique empêchant la multiplication du virus lors de rapports sexuels non protégés.

En France, deux formulations principales sont aujourd’hui accessibles. La première, administrée par voie orale, repose sur l’association ténofovir/emtricitabine, disponible en version générique depuis plusieurs années. Cette molécule, éprouvée et bien tolérée, constitue la référence en matière de prévention orale du VIH.

Depuis février 2026, une évolution majeure s’est produite avec l’arrivée du cabotégravir injectable, commercialisé sous le nom d’Apretude par ViiV Healthcare, filiale du groupe pharmaceutique britannique GSK. Attendue depuis près de deux ans par les associations de patients et les infectiologues, cette formulation injectable transforme en profondeur l’approche préventive en offrant une protection de longue durée — sans contrainte quotidienne. La nouvelle PrEP injectable peine pourtant encore à se démocratiser, comme l’analysait récemment SocialMag.

Comme l’expliquait la virologue Constance Delaugerre, présidente du comité scientifique et médical du Sidaction, en décembre 2025 sur France Inter : « Ce traitement préventif est efficace à 98 %, ce qui aujourd’hui fait partie des meilleurs outils de prévention — on n’a jamais atteint ça. Depuis 2021, les généralistes sont autorisés à prescrire la PrEP, c’est entièrement remboursé et c’est générique, donc ça ne coûte non plus pas grand-chose pour la société. »

Un appel pressant à la démocratisation

Face à ce constat alarmant, le CNS formule un appel sans équivoque aux pouvoirs publics. L’instance indépendante, chargée depuis 1989 d’éclairer les décideurs politiques sur les questions liées au sida, exhorte les autorités sanitaires à « garantir un accès réel et équitable à la PrEP » et à « aller vers l’ensemble des personnes susceptibles d’en bénéficier ». Un appel qui résonne d’autant plus fort que le CNS réclame désormais un accès élargi aux traitements préventifs, dans un contexte épidémique qui n’autorise plus l’attentisme.

Cette démocratisation s’avère d’autant plus urgente que l’utilisation actuelle du traitement révèle des inégalités criantes. La prophylaxie pré-exposition reste aujourd’hui quasi exclusivement utilisée par des hommes, principalement dans le cadre de relations homosexuelles. Les femmes, les personnes transgenres, les populations précaires ou géographiquement éloignées des grandes métropoles demeurent largement exclues de cette protection — comme si la prévention, elle aussi, avait ses angles morts.

Plus alarmant encore, près de la moitié des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) pour lesquels la PrEP serait médicalement indiquée n’y recourent pas, notamment les plus jeunes d’entre eux. Le recours à la PrEP reste trop peu connu, et les autorités comme les professionnels de santé sont désormais interpellés sur leur responsabilité collective. Cette réalité révèle l’ampleur des déficits d’information et d’accessibilité qui persistent au sein du système de santé français.

Populations vulnérables : les oubliées de la prévention moderne

L’analyse du CNS met en lumière les fractures profondes qui caractérisent l’accès à cette innovation thérapeutique. Les populations migrantes originaires d’Afrique subsaharienne, particulièrement exposées au risque d’infection, méconnaissent largement cette possibilité préventive. De même, les travailleurs et travailleuses du sexe, en première ligne face au risque de contamination, n’ont qu’un accès limité à ces soins préventifs. Lorsque l’information fait défaut, c’est toute une chaîne de protection qui se brise.

Cette situation tient en partie à la persistance de représentations restrictives autour de la prophylaxie pré-exposition. Comme le déplore le CNS, ce traitement « demeure trop souvent perçu de façon restrictive et négative, comme un outil d’abord destiné aux gays et réservé aux personnes très exposées qui échoueraient à utiliser les autres moyens de prévention ». Une image réductrice qui, en stigmatisant implicitement ses bénéficiaires, freine son appropriation par le plus grand nombre.

Pour contrer ces préjugés, l’instance recommande de « changer le regard sur la PrEP, par une mobilisation de tous les professionnels de santé et par une communication inclusive et positive », s’adressant également au grand public. Cette approche globale s’impose comme une nécessité face aux enjeux de santé publique que représente l’épidémie de sida au XXIe siècle. Car dans la lutte contre le VIH, l’information n’est pas un accessoire : elle est une arme à part entière.

L’innovation injectable : lever les freins à l’observance

L’arrivée des formulations injectables de longue durée d’action ouvre une perspective majeure pour élargir l’accès à la prophylaxie pré-exposition. Ces nouvelles galéniques permettent de « lever certains freins propres à la PrEP orale », dont la prise quotidienne représente une contrainte d’observance non négligeable pour nombre de patients.

L’efficacité du cabotégravir injectable apparaît « particulièrement élevée chez les femmes », selon les données scientifiques disponibles. Cette spécificité ouvre des perspectives inédites pour la protection des populations féminines, jusqu’ici largement sous-représentées parmi les utilisateurs de la prophylaxie pré-exposition. France Info détaille les raisons pour lesquelles la PrEP devrait être proposée à toutes et tous, et les arguments scientifiques plaident sans ambiguïté en ce sens.

Les associations de lutte contre le sida saluent unanimement cette avancée thérapeutique, qu’elles considèrent comme un tournant décisif dans l’approche préventive. L’administration espacée — généralement bimensuelle — simplifie considérablement le parcours de soins et pourrait favoriser l’adhésion de nouvelles catégories de bénéficiaires, en particulier celles pour qui la régularité d’une prise quotidienne constituait un obstacle rédhibitoire.

Perspectives : vers une stratégie nationale renouvelée

Dans la perspective de la prochaine feuille de route sur la stratégie nationale de santé sexuelle, le CNS plaide pour une refonte profonde de l’approche préventive. L’objectif est de faire de la prophylaxie pré-exposition « un outil de première ligne dans la palette de prévention », au même titre que les autres mesures prophylactiques reconnues — non plus comme un recours marginal, mais comme une évidence médicale.

Cette ambition appelle une coordination renforcée entre l’ensemble des acteurs du système de santé, des médecins généralistes aux centres de dépistage spécialisés. La formation des professionnels de santé représente à cet égard un enjeu décisif : un praticien qui ne propose pas spontanément la PrEP à un patient éligible manque une occasion précieuse de prévenir une contamination. L’information, ici encore, est au cœur du dispositif.

Les enjeux financiers, quant à eux, paraissent maîtrisés, grâce à la disponibilité de versions génériques pour les formulations orales et à la prise en charge intégrale par l’Assurance maladie. Cette accessibilité économique constitue un atout considérable — et un argument supplémentaire pour que la démocratisation de ces traitements cesse d’être repoussée.

L’efficacité remarquable de la PrEP, conjuguée à son accessibilité financière, dessine les contours d’une révolution silencieuse dans la lutte contre l’épidémie de sida. Reste désormais à franchir l’étape décisive : celle de sa démocratisation réelle, auprès de l’ensemble des populations concernées. Un défi qui engage autant la responsabilité des pouvoirs publics que celle de chaque acteur de santé publique — et qui rappelle, avec une acuité particulière, que dans une épidémie, le savoir peut sauver des vies autant que le médicament lui-même.