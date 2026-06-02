Immigration : l’Europe s’accorde sur un durcissement de sa politique

L’Europe franchit une étape décisive dans sa politique migratoire. Les eurodéputés et les États membres de l’Union européenne sont parvenus à un compromis, lundi 1er juin, autorisant la création de centres de rétention destinés aux migrants en situation irrégulière, installés en dehors des frontières de l’Union. Cet accord, qui devra encore être formellement ratifié par le Parlement européen et les États membres dans les prochaines semaines, marque un tournant sensible dans l’approche communautaire de l’immigration.

La nouvelle législation vise principalement à accélérer les procédures d’expulsion et à renforcer l’efficacité des retours forcés, une priorité politique qui reflète les préoccupations grandissantes des opinions publiques face à l’immigration irrégulière. Pour aller plus loin sur les dynamiques européennes autour de cet accord, 20 Minutes détaille les positions des différents États membres.

Des centres de retour externalisés : une révolution dans la gestion migratoire européenne

La mesure la plus structurante de cet accord réside dans la faculté offerte aux États membres de créer des « hubs de retour » sur le sol de pays tiers. Ces centres pourront accueillir des personnes déboutées du droit d’asile, sans lien obligatoire avec leur pays d’origine. Plusieurs capitales européennes manifestent déjà un intérêt concret pour ce dispositif.

Le Danemark, l’Autriche et l’Allemagne explorent des pistes dans ce sens, envisageant notamment d’établir ces infrastructures au Rwanda, en Ouganda ou en Ouzbékistan. Cette approche s’inspire du modèle expérimenté par l’Italie de Giorgia Meloni en Albanie, bien que celui-ci ait été largement paralysé par des contestations judiciaires.

Tous les États membres ne partagent pas cet élan. La France adopte une position prudente, tandis que l’Espagne s’y oppose résolument, invoquant le respect des droits humains. Une source diplomatique, citée par le Nouvel Obs, résume l’incertitude qui plane sur ces dispositifs : « Ces hubs seront des arrangements pays par pays. On ne voit pas très bien comment ça marchera. »

Renforcement des sanctions et prolongation des détentions

Au-delà des centres externalisés, la nouvelle législation prévoit un arsenal coercitif considérablement renforcé. Les migrants refusant de quitter le territoire européen s’exposent désormais à des sanctions plus sévères : saisie de documents d’identité et allongement de la durée de détention, portée jusqu’à vingt-quatre mois.

Le texte durcit également les interdictions d’entrée sur le territoire de l’Union. La durée maximale passe de cinq à dix ans, pouvant atteindre vingt ans dans les cas les plus graves. Ces dispositions répondent à une réalité statistique éloquente : actuellement, seulement 20 % des décisions d’expulsion prononcées sont effectivement exécutées. Magnus Brunner, commissaire européen chargé des questions migratoires, justifie ces mesures sans détour : « Avec les nouvelles règles, l’UE disposera d’un meilleur contrôle pour garantir que les retours soient effectués. C’est ce qu’attendent les citoyens — et c’est ce que nous leur offrons. »

Un contexte politique favorable aux mesures restrictives

Cette évolution législative traduit l’influence croissante des formations de droite et d’extrême droite au Parlement européen. Le durcissement intervient à peine deux ans après l’adoption du Pacte sur la migration et l’asile, texte fondateur qui commence tout juste à entrer en application. François-Xavier Bellamy, eurodéputé ayant activement milité pour ces mesures, se félicite de l’aboutissement des négociations, estimant que le texte « va révolutionner la politique européenne face à l’immigration illégale ».