Près de 2 000 personnes portant le même nom de famille se retrouvent en Irlande : « C’est une sensation extraordinaire »

Le clan O’Sullivan a récemment établi un nouveau record mondial en rassemblant 1 848 membres en Irlande.

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Anthony Jacquot
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Près de 2 000 personnes portant le même nom de famille se retrouvent en Irlande : « C’est une sensation extraordinaire »
Près de 2 000 personnes portant le même nom de famille se retrouvent en Irlande : « C’est une sensation extraordinaire » © Social Mag
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Le monde a assisté à un événement étonnant en Irlande, dans le comté de Cork : le clan O’Sullivan a pris la place des Gallagher en établissant un nouveau record mondial. Le rassemblement a réuni 1 848 personnes portant le même nom, une première mondiale confirmée par le Guinness Book des records. Ce chiffre, très symbolique, a attiré l’attention sur les O’Sullivan aux quatre coins du globe.

Quelle journée à Castletownbere

Le charmant village de Castletownbere a été le lieu de cette réunion hors du commun. Le 30 mai, un samedi à marquer d’une pierre blanche, près de 2 000 personnes se sont retrouvées sur les terrains de l’école primaire locale pour fêter leurs racines. L’événement n’a pas seulement rassemblé des participants du sud-ouest de l’Irlande, il a aussi attiré des membres de la diaspora irlandaise aux États-Unis et au Canada.

On a vu notamment des Kevin Sullivan, âgés de 75 ans, enthousiastes devant la foule qui partage leur patronyme. « Tous les gens que je vois ici sont des Sullivan ou des O’Sullivan, c’est une sensation extraordinaire », s’est exclamé Kevin dans le journal 20 Minutes, visiblement ému. Pour beaucoup, la journée a permis de renouer des liens communautaires et familiaux perdus, même pour ceux qui, comme Kevin, viennent de Boston.

Le Guinness Book des records a validé le record

La validation d’un rassemblement aussi massif n’a pas été simple. Avant l’annonce officielle, une vérification minutieuse des papiers d’identité a eu lieu. Un comptage précis a confirmé la présence de 1 848 Sullivan et O’Sullivan, dépassant nettement les 1 488 Gallagher réunis en 2007. Un organisateur, tout sourire, a alors lancé à la foule : « Avec un total de 1 848, le clan O’Sullivan est le nouveau détenteur du record du monde, félicitations ! ».

Ce record n’est pas juste un chiffre. Il met en lumière la force de la communauté et le sentiment d’appartenance parmi ceux qui portent le nom d’O’Sullivan.

Sullivan et O’Sullivan, une famille aux quatre coins du monde

Selon la base de données généalogique britannique Forebears, plus de 500 000 personnes dans le monde portent les noms de Sullivan ou O’Sullivan. Si la majorité d’entre elles vivent aux États-Unis, cette réunion rappelle l’importance des origines et des racines culturelles. Grâce à la confirmation par différentes sources (recensements, listes électorales), Forebears illustre la présence mondiale de cette communauté irlandaise.

Cette concentration unique de Sullivan et d’O’Sullivan souligne non seulement la fréquence du nom mais illustre aussi la portée de la diaspora irlandaise, qui s’est dispersée tout en restant profondément attachée à ses origines.

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