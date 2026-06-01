Amazon renforce son maillage territorial français avec trois nouveaux centres stratégiques

Le géant du commerce électronique Amazon poursuit son expansion hexagonale en annonçant l’ouverture de trois nouveaux sites logistiques sur le territoire français. Révélée lors du sommet Choose France organisé à l’Élysée, cette décision s’inscrit dans une stratégie d’investissement sans précédent dépassant les 15 milliards d’euros d’ici 2028. La firme de Seattle entend ainsi créer plus de 1 000 emplois en contrats à durée indéterminée, consolidant durablement sa position d’acteur économique de premier plan dans l’Hexagone.

Jean-Baptiste Thomas, directeur général d’Amazon France, ne cache pas son ambition : « Ces nouveaux investissements traduisent notre confiance dans le potentiel économique des territoires. » L’annonce survient dans un contexte de concurrence exacerbée, où les plateformes asiatiques gagnent chaque mois du terrain sur le marché du commerce en ligne.

Une implantation stratégique dans trois régions clés

Les trois nouveaux sites logistiques d’Amazon seront répartis entre les Pays de la Loire, l’Île-de-France et la Nouvelle-Aquitaine, un déploiement pensé pour couvrir l’essentiel du territoire métropolitain. Cette expansion se déclinera en un centre de distribution et deux agences de livraison, destinés à fluidifier l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement nationale.

Le centre de distribution principal prendra racine à Derval, en Loire-Atlantique, pour un investissement supérieur à 100 millions d’euros. Équipée « des dernières technologies robotiques », cette infrastructure devrait à elle seule générer 1 000 postes en CDI. D’après Le Journal des Entreprises, l’ensemble des projets représente plus de 400 millions d’euros d’investissements globaux.

Cette stratégie de proximité géographique répond à un double impératif : réduire les délais de livraison tout en allégeant l’empreinte environnementale. Le centre d’Augny, près de Metz, illustre déjà cette approche avec une réduction de 25 % de la distance moyenne parcourue par les colis, permettant d’éliminer 81 grammes de CO₂ par expédition.

Des retombées économiques et sociales significatives pour les territoires

L’impact économique local de ces implantations s’annonce considérable. Augny, en Moselle, en offre un aperçu saisissant : 4 000 emplois créés en une seule année, hissant Amazon au rang de premier employeur privé du département, avec 2,5 millions d’euros de contributions fiscales locales versés en 2023.

La politique de recrutement de la firme américaine mérite d’être soulignée. L’entreprise recrute « sur le potentiel plutôt que sur les diplômes » — aucune qualification spécifique n’est exigée pour les postes d’agents logistiques. La rémunération d’entrée dépasse 2 000 euros bruts mensuels et peut atteindre plus de 2 500 euros après deux années d’ancienneté, treizième mois et intéressement annuel inclus. Dès le premier jour, une formation intégrée accompagne les recrues dans la prise en main de leurs fonctions, au sein d’un catalogue de plus de 400 métiers différents proposés par le groupe.

Une montée en puissance continue du réseau français

Avec ces nouvelles ouvertures, Amazon disposera de 13 centres de distribution sur le territoire national d’ici fin 2027, contre 8 aujourd’hui. L’expansion suit un calendrier précis et ambitieux : trois centres supplémentaires ouvriront dès 2026 à Illiers-Combray (Eure-et-Loir), Beauvais (Oise) et Colombier-Saugnieu (Rhône), avant qu’Ensisheim, en Alsace, ne rejoigne le réseau l’année suivante.

Cette cadence témoigne d’une accélération inédite. Jean-Baptiste Thomas le résume avec une franchise désarmante dans les colonnes d’Ouest-France : « Entre 2019 et 2025, nous avons ouvert deux entrepôts, alors qu’en 2026, nous en ouvrons trois, puis deux l’an prochain. »

Un engagement environnemental et technologique renforcé

L’intégration de technologies robotiques avancées dans ces nouveaux sites poursuit un objectif social autant qu’industriel : alléger les contraintes physiques pesant sur les salariés, en réduisant les gestes répétitifs et le port de charges lourdes. Cette modernisation s’inscrit dans une démarche plus large de décarbonation de la logistique, qui s’appuie notamment sur le transport ferroviaire et les solutions intermodales.

Dans plus de vingt villes françaises, Amazon livre déjà plus de deux colis sur trois en véhicules électriques, vélo-cargo ou à pied. Cette livraison bas carbone constitue désormais l’un des axes stratégiques les plus visibles de la plateforme dans sa volonté d’atténuer l’empreinte écologique de ses activités.

Perspectives d’avenir et enjeux sectoriels

Ces annonces s’inscrivent dans un plan d’investissement historique de plus de 15 milliards d’euros d’ici 2028, qui devrait porter à plus de 8 000 le nombre d’emplois créés par l’entreprise en France. Présent sur le marché hexagonal depuis l’an 2000, Amazon revendique aujourd’hui plus de 30 milliards d’euros investis dans l’économie française depuis 2010 et plus de 25 000 salariés en CDI.

Le groupe figure par ailleurs parmi les cinquante premiers contributeurs fiscaux directs du pays, avec plus de 900 millions d’euros d’impôts versés en 2024. Au-delà de ses effectifs propres, Amazon soutient indirectement plus de 100 000 emplois dans l’Hexagone, irrigant les secteurs de la construction, de la logistique et des services aux entreprises.

Cette expansion intervient dans un contexte concurrentiel sous haute tension, marqué par la montée en puissance des plateformes asiatiques. En densifiant son ancrage territorial, Amazon forge une réponse stratégique pour défendre sa position dominante sur le marché français du commerce électronique, tout en se posant en partenaire du développement économique des régions qui l’accueillent.

Une ambition qui n’est pas sans rappeler les dynamiques à l’œuvre dans d’autres secteurs technologiques : récemment, Netflix et Disney frappaient fort en obtenant la condamnation de Spliiit à 785 000 euros d’amende, illustrant combien les géants du numérique entendent désormais protéger leurs territoires avec une détermination croissante. De même, dans un registre différent, l’explosion de la fusée Blue Origin, qui remet en cause le calendrier lunaire de la Nasa, rappelle que les investissements colossaux des entreprises américaines s’inscrivent dans une vision de long terme, qu’il s’agisse de conquérir l’espace ou de quadriller le territoire logistique français.