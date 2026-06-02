Automobile : l’auto-école en ligne Ornikar rachète son concurrent En Voiture Simone

Ornikar consolide sa position dominante sur le marché français des auto-écoles digitales

Ornikar, leader incontesté des auto-écoles en ligne en France, vient d’annoncer le rachat de son principal concurrent En Voiture Simone, marquant une étape décisive dans la consolidation du secteur de l’éducation routière numérique. Cette opération stratégique, dont les modalités financières n’ont pas été dévoilées, propulse le nouvel ensemble vers une position quasi-hégémonique sur un marché en pleine transformation.

L’acquisition d’En Voiture Simone par Ornikar témoigne d’une mutation profonde du paysage des auto-écoles françaises. Contrairement aux établissements traditionnels, ces plateformes digitales révolutionnent l’apprentissage de la conduite en s’affranchissant des contraintes physiques : absence d’agences, moniteurs indépendants plutôt que salariés, et modèle économique entièrement repensé.

Un rapprochement qui redessine la géographie concurrentielle

Selon les déclarations de Philippe Maso y Guell Rivet, PDG d’Ornikar, cette fusion permet au groupe de porter sa part de marché de 10% à 14% du secteur français des auto-écoles. « Il reste 90% du marché à aller chercher« , confie-t-il avec optimisme, soulignant l’immense potentiel de croissance qui s’offre encore aux acteurs numériques.

Les deux entreprises, toutes deux créées en 2013, affichent désormais un chiffre d’affaires consolidé avoisinant les 145 millions d’euros. Cette union stratégique donne naissance à un géant capable d’accompagner 100 000 nouveaux élèves au permis annuellement – 70 000 pour Ornikar et 30 000 pour En Voiture Simone – tout en mobilisant un réseau de plus de 3 000 enseignants indépendants partenaires.

Une révolution tarifaire qui démocratise l’accès au permis

L’impact social de cette transformation numérique ne peut être sous-estimé. Comme l’explique Philippe Maso y Guell Rivet, « nous avons fait baisser le prix moyen à 1 500 euros contre 2 500 euros avant l’arrivée des plateformes ». Cette réduction drastique de 40% des coûts représente un enjeu sociétal majeur, particulièrement pour les jeunes issus de milieux modestes.

Parallèlement, le secteur des auto-écoles en ligne connaît une croissance exceptionnelle de 15 à 20% par an, contrastant avec la stabilité du marché global où environ un million de permis de conduire sont délivrés annuellement. Cette dynamique illustre le processus de substitution en cours entre modèles traditionnels et plateformes innovantes.

Évolutions sociologiques et nouvelles pratiques de conduite

Au-delà des considérations économiques, cette acquisition révèle des mutations comportementales significatives. L’âge moyen de passage du permis a considérablement évolué, passant de 21 ans il y a treize ans à 25-26 ans actuellement. Cette tendance reflète les difficultés financières rencontrées par les jeunes générations, malgré l’abaissement de l’âge minimum à 17 ans depuis 2024.

Autre transformation notable : l’essor fulgurant des permis automatiques, qui progressent de 40% annuellement. Cette évolution s’inscrit dans une démarche de simplification de l’apprentissage, d’autant qu’une formation passerelle de sept heures permet désormais de transformer ce permis en autorisation de conduire classique.