Automobile : l’auto-école en ligne Ornikar rachète son concurrent En Voiture Simone

Ornikar, leader français des auto-écoles en ligne, vient d’acquérir son principal concurrent En Voiture Simone, créant un géant du secteur qui contrôle désormais 14% du marché national. Cette consolidation stratégique ouvre la voie à une expansion européenne ambitieuse.

Photo of author
Paolo Paolo Garoscio
Publié le
Lecture : 2 min
0
ornikar-rachete-voiture-simone
Automobile : l’auto-école en ligne Ornikar rachète son concurrent En Voiture Simone © Social Mag
LinkedInWhatsApp

Ornikar consolide sa position dominante sur le marché français des auto-écoles digitales

Ornikar, leader incontesté des auto-écoles en ligne en France, vient d’annoncer le rachat de son principal concurrent En Voiture Simone, marquant une étape décisive dans la consolidation du secteur de l’éducation routière numérique. Cette opération stratégique, dont les modalités financières n’ont pas été dévoilées, propulse le nouvel ensemble vers une position quasi-hégémonique sur un marché en pleine transformation.

L’acquisition d’En Voiture Simone par Ornikar témoigne d’une mutation profonde du paysage des auto-écoles françaises. Contrairement aux établissements traditionnels, ces plateformes digitales révolutionnent l’apprentissage de la conduite en s’affranchissant des contraintes physiques : absence d’agences, moniteurs indépendants plutôt que salariés, et modèle économique entièrement repensé.

Un rapprochement qui redessine la géographie concurrentielle

Selon les déclarations de Philippe Maso y Guell Rivet, PDG d’Ornikar, cette fusion permet au groupe de porter sa part de marché de 10% à 14% du secteur français des auto-écoles. « Il reste 90% du marché à aller chercher« , confie-t-il avec optimisme, soulignant l’immense potentiel de croissance qui s’offre encore aux acteurs numériques.

Les deux entreprises, toutes deux créées en 2013, affichent désormais un chiffre d’affaires consolidé avoisinant les 145 millions d’euros. Cette union stratégique donne naissance à un géant capable d’accompagner 100 000 nouveaux élèves au permis annuellement – 70 000 pour Ornikar et 30 000 pour En Voiture Simone – tout en mobilisant un réseau de plus de 3 000 enseignants indépendants partenaires.

Une révolution tarifaire qui démocratise l’accès au permis

L’impact social de cette transformation numérique ne peut être sous-estimé. Comme l’explique Philippe Maso y Guell Rivet, « nous avons fait baisser le prix moyen à 1 500 euros contre 2 500 euros avant l’arrivée des plateformes ». Cette réduction drastique de 40% des coûts représente un enjeu sociétal majeur, particulièrement pour les jeunes issus de milieux modestes.

Parallèlement, le secteur des auto-écoles en ligne connaît une croissance exceptionnelle de 15 à 20% par an, contrastant avec la stabilité du marché global où environ un million de permis de conduire sont délivrés annuellement. Cette dynamique illustre le processus de substitution en cours entre modèles traditionnels et plateformes innovantes.

Évolutions sociologiques et nouvelles pratiques de conduite

Au-delà des considérations économiques, cette acquisition révèle des mutations comportementales significatives. L’âge moyen de passage du permis a considérablement évolué, passant de 21 ans il y a treize ans à 25-26 ans actuellement. Cette tendance reflète les difficultés financières rencontrées par les jeunes générations, malgré l’abaissement de l’âge minimum à 17 ans depuis 2024.

Autre transformation notable : l’essor fulgurant des permis automatiques, qui progressent de 40% annuellement. Cette évolution s’inscrit dans une démarche de simplification de l’apprentissage, d’autant qu’une formation passerelle de sept heures permet désormais de transformer ce permis en autorisation de conduire classique.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

Alimentation : toujours plus chère et pourtant moins bonne, des cadres du secteur dénoncent l'industrie agroalimentaire
EntreprisesLe Coin RSESociété

Alimentation : toujours plus chère et pourtant moins bonne, des cadres du secteur dénoncent l’industrie agroalimentaire

Amazon : la firme annonce l'installation de 3 nouveaux sites logistiques en France
EmploiEntreprises

Amazon : la firme annonce l’installation de 3 nouveaux sites logistiques en France

spliiit-785000-euros-amende-netflix
Entreprises

Spliiit condamnée à 785 000 euros d’amende : Netflix et Disney frappent fort

Assurance Vehicules Journee
EntreprisesInnovation

Assurance : une offre innovante pour vos prêts de véhicules entre particuliers

"Salariés d'Air France en réunion, discutant des actualités sociales et des accords" Let me know if you need any changes!
Actualité SocialeEmploiEntreprises

Air France actualité sociale, conflits, accords et restructurations en 2026

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly