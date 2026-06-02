Au Liban, Omar Harfouch et Michel El Murr renforcent leur offensive médiatique avec le lancement de MFM Radio

Après avoir imposé en quelques mois le quotidien Nidaa Al Watan comme l’un des médias les plus influents du Liban, Omar Harfouch et Michel El Murr poursuivent leur développement dans le secteur de l’information avec le lancement de MFM Radio. Cette nouvelle station, intégrée à l’écosystème médiatique de MTV, entend offrir une alternative aux médias proches du Hezbollah et des réseaux d’influence soutenus par l’Iran.

Créé dans un contexte de fortes tensions régionales, Nidaa Al Watan s’est rapidement imposé comme une voix singulière dans le paysage médiatique libanais. Le journal a adopté une ligne éditoriale résolument souverainiste, mettant en avant la défense des institutions libanaises et contestant le rôle politique et militaire du Hezbollah. En l’espace d’un an, le quotidien a réussi à conquérir un lectorat fidèle au Liban comme au sein de la diaspora.

Le succès du titre s’explique notamment par sa capacité à donner une visibilité accrue à une partie de l’opinion publique qui estimait ne plus être suffisamment représentée dans les grands médias nationaux. Chrétiens, souverainistes, indépendants et membres de la diaspora y ont trouvé un espace d’expression défendant une vision du Liban fondée sur la souveraineté, la stabilité et l’ouverture sur le monde.

Dans cette continuité, MFM Radio ambitionne désormais d’occuper le terrain radiophonique. Diffusée sur la fréquence 101.5 FM et accessible sur les plateformes numériques de MTV, la station vise à offrir une information en continu à travers des formats audio et vidéo adaptés aux nouveaux usages. Ses promoteurs souhaitent notamment toucher un public urbain en quête d’une information rapide et accessible.

Si l’actualité politique constituera l’un des piliers de la programmation, la grille de MFM Radio couvrira également l’économie, la culture, le sport, les questions de sécurité et les grands débats de société. Une vingtaine d’émissions sont annoncées, avec pour ambition de proposer une offre diversifiée et de renforcer le pluralisme médiatique dans un pays où l’information reste un enjeu stratégique majeur.

Le lancement de cette radio illustre la solidité du partenariat entre Omar Harfouch et Michel El Murr. Ensemble, les deux hommes développent progressivement un groupe médiatique présent sur plusieurs supports, de la presse écrite aux plateformes numériques, en passant désormais par la radio. Leur objectif affiché est de construire un pôle capable de peser dans le débat public et de défendre une vision indépendante du Liban face aux influences étrangères.

Cette stratégie s’inscrit également dans une dimension internationale. Déjà propriétaire du magazine Entrevue en France et actif dans le secteur des médias en Ukraine à travers le groupe Supernova, Omar Harfouch met aujourd’hui au service du Liban une expérience acquise dans plusieurs pays. Avec MFM Radio, une nouvelle étape est franchie dans la construction d’un ensemble médiatique qui entend jouer un rôle de premier plan dans le paysage informationnel libanais.