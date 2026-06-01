France : Les droits des travailleurs reculent

La détérioration du droit du travail ne se cantonne plus aux régimes autoritaires ni aux économies émergentes : elle frappe désormais en plein cœur les démocraties occidentales les mieux établies. La Confédération syndicale internationale (CSI) vient de publier son indice 2026 des droits dans le monde, document de référence qui révèle une crise systémique touchant avec une acuité particulière la France et les États-Unis. Élaborée à partir de 97 indicateurs ancrés dans les conventions de l’Organisation internationale du travail et couvrant 151 pays, cette analyse dresse un constat sans appel : les libertés syndicales régressent jusque dans des nations longtemps considérées comme des bastions du droit social.

L’Hexagone enregistre ainsi son plus mauvais classement depuis la création de l’indice, marquant l’aboutissement d’un déclin prolongé que caractérisent une répression accrue des militants syndicaux et des restrictions de plus en plus sévères imposées aux manifestations. Cette dégradation s’inscrit dans un contexte mondial plus vaste et plus préoccupant encore, où le nombre de pays refusant aux travailleurs l’accès à la justice, recourant à la détention arbitraire ou à la violence physique, ne cesse de progresser d’une édition à l’autre.

Les alertes de la Confédération syndicale internationale

L’édition 2026 de l’indice, selon les conclusions de la CSI, établit que « la crise des droits des travailleurs ne se limite plus à quelques cas marginaux — elle est désormais au cœur même des démocraties ». Luc Triangle, secrétaire général de l’organisation, n’hésite pas à qualifier ce mouvement d’« attaque coordonnée contre la démocratie — un coup d’État des milliardaires, soutenu par des dirigeants politiques ».

Cette lecture s’appuie sur l’observation de trois tendances structurelles qui se renforcent mutuellement. Les dirigeants syndicaux de premier plan sont désormais pris pour cibles avec une régularité inquiétante, victimes d’arrestations, de violences ou de poursuites judiciaires instrumentalisées. La surveillance numérique, quant à elle, s’est muée en outil de contrôle sophistiqué, permettant de « mettre au pas le personnel, de faire taire les travailleurs et d’empêcher la mobilisation syndicale » avec une efficacité redoutable. Enfin, les gouvernements « écartent les syndicats et les consultent de moins en moins » lors de l’élaboration de nouvelles législations sociales, marginalisant ainsi les corps intermédiaires au profit d’une gouvernance unilatérale.

L’organisation internationale souligne que les notes des pays européens et américains « ont atteint leur pire niveau depuis la première édition de l’indice en 2014, signe que la crise est devenue systémique ». Cette détérioration frappe avec une particulière intensité les mécanismes de négociation collective, ainsi que les libertés d’expression et de réunion des salariés, deux piliers fondateurs du droit social moderne.

Droit du travail : la France dans le viseur de la surveillance internationale

La France figure désormais parmi les pays expressément placés sous surveillance internationale, en raison de la répression syndicale, des restrictions imposées aux manifestations et d’un affaiblissement sensible de la négociation collective. Cette classification représente une chute significative pour un pays dont l’histoire sociale est indissociable d’une tradition de dialogue entre partenaires sociaux et dont les acquis syndicaux ont longtemps fait figure de modèle en Europe.

Comme le relève France 24, les observateurs internationaux pointent notamment les restrictions imposées lors des récentes mobilisations sociales d’envergure. La répression des militants syndicaux s’est intensifiée, instaurant un climat délétère pour l’exercice des libertés fondamentales au travail. Ce processus s’accompagne d’une marginalisation progressive des organisations syndicales dans l’élaboration des politiques publiques, réduisant à peau de chagrin leur capacité d’influence sur les grandes décisions qui façonnent le monde du travail.

D’après Le Figaro, cette évolution traduit « un déclin prolongé des droits des travailleurs » qui s’inscrit dans une tendance européenne plus large. La montée en puissance des formations d’extrême droite sur le continent se traduit, selon la CSI, par une hostilité croissante envers les syndicats et leurs membres, contribuant à l’effritement du dialogue social dans des pays où celui-ci constituait jadis un acquis intouchable.

Un recul mondial aux multiples facettes

Le phénomène de recul des droits sociaux déborde largement les frontières hexagonales. Les États-Unis rejoignent également la liste des pays à surveiller, affectés par des restrictions croissantes à la négociation collective et par le recours à la force contre les travailleurs en grève ou en mobilisation. Cette convergence entre deux grandes démocraties illustre l’ampleur inédite d’une crise qui transcende désormais les clivages géopolitiques traditionnels.

L’Argentine offre à cet égard l’exemple le plus saisissant de la brutalité avec laquelle cette dégradation peut s’opérer. Sous la présidence de Javier Milei, le pays a connu en deux ans seulement une chute spectaculaire, intégrant le groupe des dix États les plus défavorables aux droits des travailleurs dans le monde. Cette précipitation s’explique par les mesures répressives engagées contre les manifestants et par le démantèlement systématique des structures syndicales, conduites au nom d’une politique de dérégulation radicale.

À rebours de cette tendance, seulement huit pays parviennent encore à figurer parmi les meilleurs élèves de l’indice, avec des violations jugées sporadiques des droits syndicaux. Tous se situent en Europe, à l’exception notable de l’Uruguay, témoignant de la concentration géographique des bonnes pratiques en matière de droit social et de la fragilité de ce modèle face aux vents contraires qui soufflent sur la scène internationale.

Les enjeux pour la société française

Cette dégradation du climat social français soulève des interrogations majeures sur l’avenir du modèle social hexagonal. Les restrictions imposées aux libertés syndicales fragilisent les fondements mêmes du dialogue social, cette pierre angulaire de la paix sociale patiemment construite depuis l’après-guerre et qui a longtemps fait la singularité du modèle républicain français.

Les conséquences concrètes de cette évolution se manifestent à plusieurs niveaux interdépendants. L’affaiblissement de la capacité de négociation des salariés va de pair avec la réduction de l’influence syndicale dans l’élaboration des politiques publiques. Ce double recul nourrit à son tour une montée des tensions sociales et une multiplication des conflits du travail, tandis que les acquis sociaux historiques se trouvent progressivement remis en cause, parfois par voie législative, parfois par simple érosion des pratiques. Comme le détaille par ailleurs notre analyse sur les règles d’emploi et de retraite en cours de modification, les transformations du cadre social français s’accélèrent sur plusieurs fronts simultanément.

Cette situation interpelle également les entreprises engagées dans des démarches de responsabilité sociétale. Le respect des droits fondamentaux au travail constitue en effet un pilier essentiel de toute politique RSE sérieuse, et la dégradation de l’environnement social français risque de compromettre les efforts déployés pour améliorer les conditions de travail et promouvoir un dialogue social authentique au sein des organisations.

Perspectives et défis à relever

Face à ce constat alarmant, la nécessité de restaurer un climat social apaisé revêt un caractère d’urgence que les pouvoirs publics ne sauraient ignorer plus longtemps. La France doit impérativement inverser cette tendance pour préserver son modèle social et sa crédibilité internationale en matière de droits humains, deux dimensions qui ne sauraient être dissociées l’une de l’autre.

Comme le rappelle une récente analyse économique, cette situation appelle à une réflexion approfondie sur les mécanismes de protection des libertés syndicales et sur le rôle irremplaçable du dialogue social dans une démocratie moderne. L’enjeu dépasse les seules considérations nationales pour s’inscrire dans une dynamique européenne et mondiale de préservation des acquis démocratiques, à l’heure où ceux-ci font l’objet d’assauts répétés et coordonnés.

L’interdépendance croissante des économies mondiales, mise en évidence de manière brutale par la pandémie de Covid-19 et les disruptions en cascade des chaînes d’approvisionnement, souligne l’importance cruciale de maintenir des standards élevés en matière de droits sociaux. Dans un monde où les équilibres sont à ce point solidaires les uns des autres, la stabilité sociale d’un pays rayonne bien au-delà de ses frontières et influe directement sur l’équilibre global.

Cette crise des droits des travailleurs révèle ainsi les fragilités profondes d’un système économique mondial qui sacrifie trop souvent les considérations humaines et sociales sur l’autel des intérêts financiers à court terme. La capacité de la France à redresser la situation constituera un test majeur pour la crédibilité et l’avenir du modèle social européen tout entier.